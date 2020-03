Propunere şoc făcută de un medic pneumolog: „Scoateţi armata pe străzi, altfel o sa murim ca naţie“

Medicul a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook prin care cere să fie scoasă armata pe străzi, pentru a-i determina pe cetăţeni să rămână în case sau chiar aplicarea unor peedepse privative de libertate: „Ca sa stam acasă numai 14 zile si sa învingem virusul trebuie sa stam toţi acasă. Ceea ce este imposibil la poporul roman! Scoateţi armata pe străzi, altfel o sa murim ca naţie. Simplu: stai in casa 14 zile sau in puşcărie 5 ani. Asta se aplica in Rusia!!!“

Amenzi şi dosare penale pentru cei care nu au respectat măsurile

Poliţiştii şi jandarmii, în urma neregulilor constatate, au aplicat sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 32.000 lei, pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 1/1999, privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a întocmit două dosare penale pentru zădărnicirea răspândirii bolilor.

Totodată, inspectorii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Gorj au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 120.000 lei pentru nerespectarea măsurilor de autoizolare.