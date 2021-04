Păsări rare pe râul Jiu. Fotografii se camuflează pentru a le putea poza FOTO

Florin Bălţătoiu, din Bumbeşti Jiu, a reuşit să surprindă cu obiectivul aparatului de fotografiat mai multe specii de păsări: egretă mare albastră, cormorani, lebede, o colonie de egrete albe, presura bărboasă, raţe, ferăstraşul mare, corcodelul mare, mierlă, lişiţă şi pelicanii care au poposit de curând pe barajul de acumulare din Târgu Jiu.

GALERIE FOTO CU PĂSĂRILE DE PE JIU

„Am avut noroc să fotografiez egreta albastră“

Florin Bălţătoiu (foto jos) merge aproape zilnic pe malurile Jiului pentru a fotografia fauna din parcul Naţional „Defileul Jiului“. El trebuie să stea ore întregi până când să realizeze o fotografieze, iar uneori se camuflează pentru ca păsările şi animalele să nu-l observe.

„În mare parte, am fotografiat păsările pe lacuil de acumulare din Târgu Jiu. Egretele albe şi cea albastră le-am surprins în zona comunei Turcineşti. Am avut noroc. Imediat cum am coborât din maşină am văzut egreta albastră. Cum m-am apropiat, aceasta şi-a luat zborul, dar aveam aparatul pregătit şi am reuşit să o fotografiez“, ne povesteşte fotograful.

„Păsările sunt cele mai fascinante“

Acesta a stat şi o zi întreagă la pândă, pentru a realiza o fotografie cu o pasăre: „Am stat pe Defileul Jiului de dimineaţa şi până seara. Mi-am luat o plasă de camuflaj. Fotografiez în special păsări, deoarece consider că sunt cele mai fascinante“.

