Fost candidat la preşedinţie, lăsat fără vila cu turnuleţe. „Obama de Meteor“ se gândeşte să se mute la cort

Ninel Potârcă, fost om de afaceri, de etnie romă, din Gorj, care s-a ales şi cu porecla de „Obama de Meteor“, având în vedere numele cartierului în care locuieşte şi aventura electorală, a suferit mai multe condamnări penale pentru evaziune fiscală.

Prejudiciul stabilit de instanţele de judecată în procesele în care fost judecat şi condamnat se ridică la aproximativ 20 milioane de euro, astfel că a fost pus sechestru pe mai multe bunuri, printre care vila cu turnuleţe şi multe camere, din cartierul Meteor, din municipiul Târgu Jiu, Gorj. Casa a fost scoasă la vânzare de mai multe ori, iar preţul a scăzut la 7.000 de euro. Locuinţa a fost achiziţionată în cele din urmă de către un cetăţean din Craiova.

Ninel Potârcă spune că executorul şi noul proprietar vor fi lăsaţi să intre în casă: „Îl lăsăm să intre, dacă a cumpărat şi vine cu un executor care trebuie să pună în aplicare o hotărâre de evacuare. Am pierdut tot ce am avut. Terenuri, hale, moteluri. A luat tot statul. Casa s-a vândut cu 7.000 de euro, de la evaluarea făcută de trei milioane de lei. A fost vândută pe un preţ derizoriu“

Se gândeşte să trăiască în cort

Fostul candidat la preşedinţie spune că în cel mai rău caz va pleca din casă împreună cu familia cu o căruţă şi va trăi în cortul, aşa cum au vieţuit înaintaşii săi în urmă cu mult timp.





„Casa a fost construită în anul 1994. Am dărâmat casa veche şi am făcut o nouă casă. În aceeaşi curte se află şi casele fraţilor mei. Este o curte comună. Dacă mă dau afară, mă mut la fratele meu. Nu ştiu dacă o să-mi perceapă chirie. Mă gândesc şi la o altă soluţie, să iau căruţa pe care o am într-un atelier, un cort, copiii şi nepoţi şi mă duc într-un sat şi o să stau cu cortul. Aici am ajuns“, a spus fostul om de afaceri la postul Radio Infinit.





A pierdut toată averea

Ninel Potârcă a fost deţinut un centru de fier vechi şi a reuşit să cumpere unităţi industriale cu gândul de a valorifica fierul vechi. A cumpărat un fost motel în zona Tismana şi o fabrică de alcool. Toate au fost puse sub sechestru şi vândute de stat.

Fostul candidat independent de la alegerile prezidenţiale din 2009 (care a obţinut un scor de 0,21%) a fost condamnat de mai multe ori la închisoare pentru fapte de evaziune fiscală, având de executat în total o pedeapsă de 10 ani de închisoare, din care a executat doar cinci. Metoda este una clasică, de reducere a masei impozabile prin emiterea de facturi fictive.

