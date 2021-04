Femeie filmată în momentul în care sustrage o carte dintr-o librărie din Târgu Jiu VIDEO

Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a librăriei cu următorul, mesaj, alături de o captură dintr-un film celebru: „Avem Hoţul de cărţi !! Ambele variante“.

Aceasta a ascuns cartea în pantaloni, în timp ce se prefăcea că răsfoieşte un alt volum. Prejudiciul a fost 85 de lei. Proprietarul librăriei a depus o sesizare la poliţie şi a prezentat imaginile video, dar făptaşa nu a fost prinsă până în prezent: „S-a întâmplat iarna trecută. Am observat că se mişca mai neobişnuit. Ne-am uitat pe camerele video şi am observat ce s-a întâmplat. Avea nişte haine mai largi. A doua zi am vazut-o pe stradă în timp ce împărţea nişte pliante publicitare“.

Cartea pe care femeia a vrut să o aibă cu orice preţ este „Secretul“ de Rhonda Byrne.

„Căutam o soluţie pentru a avea acces la cărţi“

Utilizatorii reţelei de socializare chiar s-au oferit să o ajute să citească mai mult: „Condamnabil gestul...Dar dacă fura pentru a citi, se fi util sa cautam o soluţie pentru a avea acces la cărţi femeia respectivă . Poate un abonament la bibliotecă“, a spus Cladiu Fiu.