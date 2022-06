Copil care vindea socată, alungat dintr-un parc din Motru de un poliţist local. „Nu a anunţat autorităţile“

Roxana Matieş a relatat pe Facebook întâmplarea la care a fost martoră, fiind indignată şi de faptul că poliţistul nu l-a ajutat pe copil să îşi recupereze păhărelele care cădeau pe jos.





„În după-masa asta am simţit o mândrie de nedescris văzând în parcul de lângă Spital un băieţel care vindea socata. Avea o măsuţa, cu faţă de masa pe ea, pahare şi 1 bidon plin şi unul aproape gol de socata. Puteai să vezi fericirea din ochii lui cu fiecare pahar pentru care primea 3 lei... “, scrie femeia.





Fericirea nu a durat prea mult pentru că a apărut un bărbat care face parte din Poliţia Comunitară a Municipiului Motru.





„Acesta, aparent în urma unei sesizări, a venit hotărât la copil să îi explice lui cum sta treaba cu legile, spunându-i să îşi adune lucrurile şi sa se îndrepte către piaţă, dacă vrea să vândă... că acolo este piaţă de desfacere. Băiatul, tremurând, cu privire în lacrimi şi voce aproape pierdută, nici măcar nu a ştiut să spună adresa exactă“, povesteşte ea.





Copilul cu socata a strâns masa, a împachetat frumos faţa de masă şi a încercat să plece cu toate, oprindu-se la fiecare câţiva paşi pentru că pierdea câte ceva.





„În acest timp, domnul de la Poliţia Comunitară mergea în spatele lui şi îi dădea paharele pe care copilul le pierdea pe drum. M-am ridicat de pe bancă, cu copilul la sân (motiv pentru care nu m am ridicat mai devreme) şi i-am cerut domnului sa îl ajute.. După ce a mai făcut o tura de parc cu mine după el care îi spunea ca nu e deloc uman ce face şi după ce acesta mi-a spus sa îl ajut eu... eu fiind cu un copil la sân, a hotărât, totuşi, să îl ajute“, a relatat femeia pe Facebook

Copilul provine dintr-o familie care nu are probleme financiare, dar a dorit, cel mai probabil, să-şi dezvolte spiritul antreprenorial.





„Evenimentul nu s-a desfăşurat aşa cum s-a transmis pe Facebook“

Marin Paul, şeful Poliţiei Locale Motru, a spus că familia copilului nu a anunţat autorităţile şi că poliţistul local nu l-a alungat pe copil din parc.





„Nu l-a alungat. Nu a ştiut nimic şi cred că era bine ca părinţii să fi anunţat intenţia copilului de a vinde, pentru că nu se opune nimeni şi chiar trebuie încurajate astfel de iniţiative. În cazul respectiv nu a ştiut despre ce este vorba şi poliţistul local i-a spus că nu are voie să vândă fără să anunţe într-un fel sau altul autorităţile locale. Nu l-a alungat şi evenimentul nu s-a desfăşurat aşa cum s-a transmis pe Facebook. S-a încercat să se ia legătura cu părinţii. S-a reuşit să se ia legătura cu mama copilului şi i s-a explicat acelaşi lucru. Copilul nu are o situaţie materială grea. Am discutat cu domnul primar despre această situaţie şi am sprijini astfel de acţiuni, dacă se solicita sau să ni se aducă la cunoştinţă. Nu s-a pus problema să fie alungat“, declară Marin Paul.

