Căsuţa răsturnată, ideea năstruşnică a unui gorjean, unică în România: „Vecinii râdeau prima dată“

„Casa răsturnată“, unde totul este cu josul în sus, are din ce în ce mai mai mulţi vizitatori. Într-un singur weekend au venit chiar şi 100 de turişti. „Este singura de acest fel din România. Dacă exista, nu o mai făceam eu“, ne spune Alexandru Ducu, care a „furat“ ideea din Turcia şi a pus-o în aplicare în judeţul Gorj.

La „Casa răsturnată“ vin din ce în ce mai mulţi vizitatori. „Turiştii vin mai mult în weekend. Au venit chiar şi 100 de turişti într-un singur weekend. 90% dintre ei rămân uimiţi. Cei mai mulţi fac fotografii şi le pun pe reţelele de socializare şi, astfel, căsuţa este promovată. Efectul vizual este foarte puternic. Ei fac pozele normal şi apoi o întorc. Aşa arată că se află într-o casă normală, dar ei stau invers. Au venit vizitatori din toată ţara, chiar şi din Iaşi. De la Cluj Napoca au venit mulţi turişti“, a mai mărturisit Alexandru Ducu.

Taxa de vizitare este de 15 lei, iar copiii cu vârste între 3 şi 10 ani plătesc doar zece lei.

Patul a fost cel mai greu de montat

Construcţia casei a început în vara anului trecut, iar până în luna noiembrie a fost gata, după care a urmat realizarea părţii interioare, care a fost şi cel mai dificil. Casa are un dormitor, o baie şi o bucătărie. Toate încăperile au fost mobilate şi, bineîneţeles, mobila a fost pusă pe tavan.

„În august am început construcţia. Este făcută după modelul caselor americane, din lambriu din lemn, cu geamuri şi uşi înalte. Este făcută pe o structură metalică pentru a sta în acest fel. Investiţia totală s-a ridicat la aproximativ 30.000 de euro. La partea de structură metalică am angajat muncitori profesionişti, iar la partea interioară am avut un specialist. Am realizat şi eu o mare parte din lucrări. Am pus prima dată parchetul şi au început să vină şi ideile. Mobila am comandat-o de la o firmă. Patul a fost cel mai greu de pus. Pe lângă structura metalică am pus grinzi din lemn pe care s-a prins mobilierul. Pe 8 noiembrie am început cu partea interioară şi am reuşit să terminăm în urmă cu trei săptămâni“, ne-a povestit tânărul cu idei năstruşnice.

Vecinii nu au fost aşa de optimişti. Ei nu credeau că ideea lui Alex va da roade. „Vecinii râdeau prima dată. Îmi spuneau că nu o să meargă“, precizează tânărul.

Lucrează la amenajarea unui parc de aventură

Acum, Alexandru lucrează la amenajarea de alei pietonale şi la o parcare. De asemenea, acesta mai investeşte într-un parc de aventură, pe care vrea să-l deschidă în primăvara următoare: „Lucrez la un parc de aventură. Vor fi două tiroliene şi două trasee de alpinism. Este vorba de funii peste pe nişte stâlpi pe care copii sau adulţii trebuie să treacă. M-am gândit că vor veni din ce în ce mai mulţi turişti“.

Peştera Muierii, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Gorj, se află apropiere, iar „Pădurea Colorată“, un colţ de poveste realizat de artiştii plastici din Gorj, este la doar 300 de metri.

