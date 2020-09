VIDEO S-a apucat de renovarea casei, dar a avut un şoc atunci când a dat peste o bombă de 250 de kg sub podea

Bomba de aviaţie de 250 de kilograme, din Al Doilea Război Mondial, rămasă neexplodată, a fost găsită, joi, de către un sătean care s-a apucat de renovat locuinţa pe care a cumpărată recent.

La un moment dat, muncitorii au găsit bomba de dimensiuni considerabile în timp ce efectuau săpături pentru fundaţie.





Casa bătrânească nu avea o fundaţia solidă, iar construcţia a fost aşezată practic direct peste bomba care se afla foarte aproape de nivelul solului.

Locuinţa a aparţinut unui fost consilier local iar în urma decesului proprietarului de drept a fost scoasă la vânzare.

„Vrem să consolidăm acolo casa şi am săpat şi am găsit-o acolo. Nu am lovit-o. Mai poate fi activă dar din moment ce nu a explodat, nu ştiu ce să zic. Bănuiesc că e acolo de la construirea casei”, ne-a spus proprietarul casei.

Echipa pirotehnică a izolat muniţia şi a dispus asigurarea zonei de către echipaje de poliţie şi jandarmi pe o rază de 100m.

„Printr-un apel 112, echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte a fost alertată şi a intervinit pentru asanarea terenului în vederea ridicării unui element de muniţie, o bombă de aviaţie de 250 kg descoperită de un cetăţean din localitatea Ghirdoveni în urma unor lucrări de construcţie (săpături). Echipa pirotehnică a izolat muniţia şi a dispus asigurarea zonei de către echipaje de poliţie şi jandarmi pe o rază de 100m. Elementul de muniţie a fost ridicat şi transportat în vederea distrugerii”, arată ISU Dâmboviţa.

Sătenii s-au speriat teribil când au aflat vestea şi nu înţeleg cum a ajuns proiectilul în fundaţia casei.

„E foarte mare, are capacitate mare. Adică e bombă d-aia mare, cum era pe vremea războiului. De atunci cred că e, dar cred că e pusă intenţionat, că e la temelia casei. E pusă conştient acolo. Păi de către cine să fi fost pusă? Ăia care au construit acolo, că e o casă foarte veche”, ne-a spus o localnică.

Elementul de muniţie a fost ridicat şi transportat în vederea distrugerii. Speialiştii spun că bomba nu avea mijloace de iniţiere, dar putea exploda la lovituri puternice sau daca s-ar fi aplicat pe aceasta flacăra deschisa ce ar fi depăşit 80 de grade.