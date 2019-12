Un bărbat a fost bătut şi tâlhărit de amicii cu care a băut şi a mâncat: „Cu picioarele şi cu pumnii m-a bătut”

Pe drumul spre casă, unul dintre cei doi tovarăşi de pahar l-a bătut şi i-a furat şi banii pe care îi mai avea. Mai grav este că bărbatul are şi o operaţie la cap suferită în urmă cu câteva luni.

Scena s-a petrecut în comuna dâmboviţeană Corbii Mari, satul Ungureni. Cei trei au petrecut la un restaurant din zona, iar tâlhăria a avut loc la câteva zeci de metri mai departe.

„Am fost la popas în ziua respectivă, tocmai luasem salariul. Acolo am băut, am mâncat, am terminat, când am plecat acasă, la 300 de metri, m-a luat la bătaie şi mi-au luat banii din buzunar. Cu picioarele şi cu pumnii m-a bătut”, spune Vasile Tănase, victima.

Bărbatul spune că după ce a fost lovit cu pumnii şi picioarele a fost lăsat acolo şi că a ajuns singur până acasă, cu greu.

Loviturile au fost cu atât mai grave cu cât bărbatul a suferit o intervenţie chirurgicală la cap, în luna septembrie, în urma unui accident rutier. Rudele spun că toată lumea ştia de operaţia la cap şi că puteau să-i ia doar banii fără să-l lovească

Bunicul tânărului de 23 de ani, îşi apară nepotul şi spune că e băiat cuminte şi că niciodată nu a fost implicat în scandaluri, ba mai mult că nici nu i-ar fi furat vreun ban tovarăşului de pahar.

Tânărul a refuzat să se apere în faţă presei şi a preferat să nu comenteze nimic.

Acesta este acuzat de tâlhărie calificată şi a fost arestat prevenit pentru 24 de ore. Ulterior a fost prezentat în faţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti, care a decis arestarea preventivă a sa timp de 30 de zile.