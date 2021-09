Războiul gunoaielor în Bucegi. Acuzaţii dure între Garda de Mediu şi asociaţia investitorilor Padina-Peştera

În urmă cu câteva zile, Valentin Calcan a fost acuzat, inclusiv de către şefii Gărzii de Mediu, că ascunde saci cu gunoaie menajere în Parcul Natural Bucegi şi materiale rezultate din construcţie: pământ excavat şi altele.

În urmă cu două luni, pe mai multe site-uri au apărat imagini cu materiale şi gunoaie depozitate în Parcul Natural Bucegi, iar Garda de Mediu a pornit controalele.

„Avem nişte depozitări, undeva în zona Peştera. O echipă a Gărzii de Mediu s-a autosesizat, văzând imagini pe un site, şi am descoperit aceste depozite atât din escavări din reamenajarea de lângă hotel, dar şi deşeuri provenite din construcţii.





Ele au fost depozitate, ne-am uitat pe ce înseamnă autorizaţiile care au fost trimise, nu existau termene foarte precise. Comisarii de mediu vor trage concluzii”, a spus, la vremea aceea, Octavian Berceanu, şeful Gărzii Naţionale de Mediu.

Deşeurile descoperite de Garda de Mediu. Foto Captură Digi24

Pentru că plângerile s-au înteţit, Valentin Calcan a avut o primă reacţie, spunând că tot ce a depozitat a fost pe terenul său.

„Am depozitat temporar pământ excavat în curtea mea. Îmi este apoi necesar ca să refac curtea noului hotel. Este un teren pe care l-am cumpărat în anul 2004, este în intravilanul Staţiunii Turistice Peştera-Padina Moroeni, este în Zona de Dezvoltare Durabilă, este destinat pensiunilor şi pârtiilor de schi sau săniuş, nu este un depozit necontrolat. Cine a spus că este un depozit necontrolat, nu a dorit să accepte actele de proprietate prezentate şi, ca urmare, am depus plângere contravenţională la Judecătoria Pucioasa în data de 10.09.2021 de unde am obţinut certificatul de Grefă prin care mi-a fost înregistrat dosarul nr. 1956/283/2021”, a precizat fostul senator Valentin Calcan. Valentin Calcan, unul dintre cei mai activi investitori din zonă şi un promotor al staţiunii de interes naţional Padina-Peştera.

„De cum am început lucrările la primul hotel de 5 stele din judeţul nostru, primul hotel de 5 stele în Staţiunea Peştera-Padina, am devenit ţintă piept nr. 1 pe media naţională. Consider atacurile din presă ca fiind doar ca formă un atac la persoana mea şi pe fond, un atac la dezvoltarea Staţiunii Turistice Peştera-Padina, staţiune în care eu mă consider membru fondator. Îmi este clar că nu se doreşte dezvoltarea Staţiunii, nu se doreşte creşterea potenţialului turistic din Bucegii judeţului Dâmboviţa. Vă spun acum: Staţiunea Peştera-Padina va fi cel puţin la fel de frumoasă precum alte staţiuni ca Sinaia, Buşteni, Azuga, Poiana Braşov, Moeciu, Bran, Zermatt, San Moritz sau Ischgl. Eu cred că va fi chiar cea mai frumoasă. Nu am tăiat şi nu voi tăia nici măcar un fir de iarbă decât dacă am toate aprobările şi decât dacă voi considera şi eu că este necesar”, a mai spus Valentin Calcan, într-o postare, pe pagina sa de Facebook.

Acesta este convins că investiţia sa va fi urmată şi de altele asemănătoare.