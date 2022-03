Percheziţii la lăutarii din Dâmboviţa. Au primit ajutoare sociale nemeritat VIDEO

Lăutarii „au cântat“, din nou, în faţa procurorilor. Oamenii legii din Dâmboviţa au făcut percheziţii într-un dosar penal de fals în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune şi fals în declaraţii.

Anchetatorii spun că în urma reducerii activităţii în anumite sectoare economice, în contextul stării de alertă, 37 de persoane au beneficiat ilegal de indemnizaţii acordate de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa.

În urma descinderilor, poliţiştii au indisponibilizat mai multe înscrisuri şi obiecte de stocare (laptopuri, telefoane mobile).

Grupul de 37 de persoane, lăutari de meserie, au fost audiate la sediul poliţiei. Activităţile sunt desfăşurate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii.





Anchetatorii spun că în perioada octombrie 2020 – aprilie 2021, ca urmare a reducerii activităţii în anumite sectoare economice, în contextul stării de alertă, bănuiţii ar fi beneficiat ilegal de indemnizaţii acordate de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa.









„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au pus în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară în localităţile Târgovişte, Găeşti, Aninoasa, Răzvad, Ulmi, Ocniţa, I.L. Caragiale, Corbii Mari, Măneşti, Dragomireşti, Raciu, Voineşti, Bucşani, Comişani şi Cojasca. Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru probarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.