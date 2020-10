Magda Bălaşa, creatoarea Tricou cu Ecou: „Pictez poveşti pe haine. Mă hrănesc cu bucuria de pe chipul clienţilor“

În primă fază, Magda Bălaşa îşi picta propriile tricouri, dar a început să primească comenzi şi aşa şi-a deschis şi un magazin de prezentare. „Majoritatea hainelor pictate spun, de fapt, câte o poveste, pe care o cunoaşte cel care le poartă sau le oferă cadou”, spune Magda.

Brandul sub care îşi desfăşoară activitatea se numeşte „Tricou cu Ecou”, iar magazinul îl găsiţi în Centrul Vechi al Târgoviştei.

„Am început să fac pentru mine şi apoi am început să fac şi pentru ceilalţi. A fost o pasiune a mea, pentru că eu sunt contabil. Mă duceam la muncă îmbrăcată cu creaţiile mele. Cei din jur au apreciat şi uite aşa a început totul.

Mă hrănesc mereu cu bucuria clienţilor de pe chip. Fac de toate: tricouri, pantaloni, blugi. Eu am în magazin stoc de tenişi, dar pictez şi pe hainele oamenilor, inclusiv cu bocanci, cu geci. Am şi gata pictate în magazin, dar lumea preferă, de cele mai multe ori, să îşi personalizeze propriul articol vestimentar.

Mulţi adoră ideea acea de personalizare. Una e să te duci într-un magazin să faci ceva imprimat unde sunt nişte modele standard, una e să le pictezi în funcţie de ce preferă clienţii. Rezultatul este obiectul muncii de echipă. Îi interoghez despre ce le place, ce preferă şi din vorbă în vorbă ajungem la o idee pe care o pun pe tricou”, adaugă contabila.







Sursa Tricou cu Ecou

Afacerea nu produce, deocamdată, pe cât şi-ar fi dorit creatoarea de articole vestimentare pictate, însă este pe drumul cel bun.

„Încă nu trăiesc din treaba asta pentru că m-am axat pe plan local, unde puterea de cumpărare este destul de redusă. În alte oraşe am văzut că tarfiele sunt mai mari. La locul de muncă lucrez tot la birou, dar am doar patru ore. După aceasta mă duc la mine la magazin. Preţurile pornesc de la 70 şi pot ajunge până la 120 de lei pentru un tricou, în funcţie de cât muncesc la el. Am tricouri la care muncesc o oră şi jumătate, două sau cinci ore. Culorile speciale pentru textile pe care le folosesc rezistă foarte mult. Eu am tricou de trei ani şi tot rezistă”, spune Magda.







Ea s-a gândit şi la cei care nu vor să renunţe, deocamdată, la tenişii de vară, dar se tem de ploaie. A găsit o soluţie care îi impermebiliază pentru pentru sezonul ploios, dar îi şi pictează, pentru a le da un aspect nou.

„Tenişii trataţi nu sunt impermeabili tot timpul şi dacă stai trei ore în apă te vei uda, dar te ajută când te prinde o ploaie pe drum”, spune Magda.

Realizează şi măşti, articole „vestimentare” indispensabile în această perioadă. Ele sunt confecţionate în două straturi, pot fi spălate la o temperatură de 40°C şi călcate pe partea opusă desenului. În funcţie de model, unele măşti au buzunar special pentru filtru. Preţ: 17-25 lei, în funcţie de model

Magda pictează haine de aproximativ 3 ani.



















