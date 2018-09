Antrenorul poliţiştilor din Dubai, Nino Barbu, luptă pentru trofeul Arnold Classic: „Particip pentru a câştiga, nu mă duc să fac doar act de prezenţă”

Romanul Nino se pregăteşte intens de această „confruntare”. Romanul Nino se pregăteşte intens de această „confruntare”.

„Sunt pe ultima sută de metri şi nivelul de energie scade. Activităţile din jurul meu le reduc pe cât posibil, pentru că sunt extenuat. Sunt mândru că pot participa pentru a doua oară consecutiv la Arnold Classic Europa, pe 29 septembrie. Acest concurs este în primele 3-4 din lume ca şi anvergură. În acelaşi timp se desfăşoară şi o competiţie de fitness, deci este un eveniment foarte important pentru lumea bodybuildingului şi a fitnessului. Vor fi prezenţi acolo oameni foarte importanţi din aceste domenii, de la atleţi, până la Arnold Schwarzenegger, cel care patronează competiţia. Sper să reprezint România cu succes”, a declarat Nino.

Arnold Classic va avea loc în Barcelona, la sfâritul lunii septembrie.

Nicolae „Nino“ Barbu (31 de ani) a fost căpitanul echipei naţionale de rugby în 7 a României şi chiar a fost declarat în 2012 cel mai bun jucător de rugby în 7 din ţara noastră. Nino a început să practice acest sport la Steaua Bucureşti, după care s-a transferat la Dinamo, unde a continuat până la vârsta de 18 ani.

Antrenorul poliţiştilor din Dubai spune că nu se duce la competiţie doar pentru a face act de prezenţă.

„Competiţia este destul de dură, având în vedere că majoritatea competitorilor fac asta full-time, adică 8 ore pe zi se antrenează, măncâncă suplimente şi toate cele, pe când eu mă antrenz ca un amator şi o fac ca pe un hobby, dar tind spre un rezultat măreţ. Anul trecut am avut în dreapta mea un atlet care îmi spunea că se pregăteşte 8 ore pe zi numai pentru aşa ceva, deci nu avea două job-uri cum am eu (nr: antrenor personal şi antrenorul poliţiştilor din Dubai), nu avea griji, avea sponsori pentru orice: suplimente, haine. Acum am ajuns şi eu la nivelul acesta, să pot avea sponsori, însă tot trebuie să muncesc. Particip pentru a câştiga, nu mă duc să fac doar act de prezenţă. Muncesc, nu fac bodybuildingui full time, o fac din pasiune. Ţinând cont că am jucat rugby 18 ani, am concurenţa în sânge, deci nu pot să trăiesc fără să am un obiectiv clar. Muncesc pentru el şi sper că o să fie bine”, spune românul.

Nino se antrenează de trei ori pe zi, iar caloriile aproape că lipsesc din farfuria sa.

„Mănânc foarte puţine calorii. Stomacul e plin, dar caloriile sunt puţine. Consum carbohidraţi puţini şi, deci, energia este mică. Cu toate acestea sunt entuziasmat. Mă întorc în Barcelona, oraşul în care am trăit doi ani. Cunosc foarte bine locul şi îmi face plăcere întotdeauna să mă duc acolo, să îmi întâlnesc prietenii”, a mai spus el.

De curând Nino a lansat şi un canal de youtube , prin care încearcă să îi educe pe cei care vor să îşi sculpteze trupul.

Nino. „Asta e diferenţa dintre mine şi alţii care fac treaba asta. Nu numai că vizualizezi un clip cu exerciţii pentru anumită grupă musculară, dar în acelaşi timp încerc să îţi şi sfaturi pentru a executa corect exerciţiul. Nu îţi dau doar numărul se serii şi repetări, dar şi îţi spun şi cum trebuie să fie poziţia braţului sau piciorului etc, pentru a avea o execuţie cât mai corectă. Întotdeauna îmi voi dori să educ, nu doar să transmit o informaţie”, adaugă

model şi îşi doreşte să devină şi actor. De anul acesta studiază doctoratul în sport. De asemenea, Nino este specialist în nutriţie şişi îşi doreşte să devină şi actor. De anul acesta studiază doctoratul în sport.

Unde îl puteţi urmări pe Nino:

Facebook: Nino Barbu

Youtube: fitnessjunkieuae