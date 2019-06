Un bărbat din zona montană a ieşit să fugărească ursul în picioarele goale şi cu toporul în mână: „Am curaj când sunt disperat“

Animalul sălbatic a fost văzut ultima dată, în noaptea de marţi spre miercuri, în gospodăria lui Iuliu Paţa, de pe strada Cărpioarei, din municipiul Câmpulung Moldovenesc al judeţului Suceava.

Bărbatul ne-a relalat că a văzut cum câinele său s-a luptat cu ursul. Localnicul nici nu a mai apucat să se încalţe, a pus mâna pe topor şi a ieşit să se lupte cu fiara, care coborâse în oraş în căutare de hrană. „Câinele era legat, am avut noroc de câine, s-a luptat cu câinele. Eu am curaj când sunt disperat, am mers desculţ cu baltagul. Eu cred că erau doi urşi, nu mari. Am reuşit să dau drumul la mieluţi, am doi, unul e rupt, sper să scape”, a declarat localnicul.

Bărbatul a sunat la 112, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă i-a avertizat pe localnici prin sistemul Ro - Alert că ursul se plimbă pe străzi. „A fost semnalat un urs liber în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Căprioarei, circulaţi cu atenţie sporită şi nu vă expuneţi la pericol”, se arată în mesajul transmis de ISU Suceava. Fiara a dispărut înainte ca jandarmii să ajungă la faţa locului.

Primarul de la Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, ne-a declata că ursul a coborât de mai multe ori în oraş, în ultimele două săptămâni. A sfâşiat oi, capre şi a omorât doi câini. Până acum nu s-au înregistrat victime omeneşti. „Nu am mai avut astfel de probleme până acum. Eu lucrez în administraţia publică locală de 12 ani şi nu ne-am mai confruntat cu aşa ceva. Au mai intrat în gospodăriile oamenilor doar porci mistreţi”, a spus alesul local.

Negură a convocat o comisie de evaluare a pagubelor. Localnicii păgubiţi trebuie să primească de la stat 3.600 de lei. Agenţia de Protecţie a Mediului trebuie să plătească animalele omorâte de urs.

