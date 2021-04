Secretarul de stat care a pus presiune pentru schimbarea directorilor din domeniul silvic i-a cerut unui activist daune morale de un milion de lei

Gelu Puiu a fost numit secretar de stat în Ministerul Mediului, în 2019, iar un an mai târziu a anunţat că dă în judecată un activist de mediu şi îi cere daune morale de 1 milion de lei pentru defăimare. Oficialul s-a ţinut de cuvânt.

Activistul chemat în instanţă este Tiberiu Boşutar, din comuna Moldoviţa a judeţului Suceava. El a pus în funcţiune pe cheltuială proprie un sistem de camere de filmat în localitate ca să monitorizeze transporturile de material lemnos.

Anul trecut, activistul a scris pe pagina sa de Facebook că demnitarul îi cere daune morale de 1 milion de lei pentru defăimare.

„De-a râsul plânsul cu Gelu Puiu! Cum am fost dat în judecată, deşi eu şi familia mea suntem ameninţaţi, hăituiţi şi atacaţi în plină zi, pe un drum public. Înaltul demnitar din Ministerul Mediului, Gelu Puiu, îmi solicită 1 milion de RON ( zece miliarde ) daune morale pentru că mi-am permis să-i numesc nevasta ,,femeie” şi pentru că fiica lui <nu mai foloseşte contul de Facebook>. Cam acestea sunt acuzele aberante la care trebuie să răspund. Am să o fac, nu e problemă, aşa cum am făcut-o mereu”, a arătat atunci Tiberiu Boşutar.

Ce l-a determinat pe Gelu Puiu să-şi caute dreptatea în instanţă este un clip publicat pe Facebook, care a avut peste un milion de vizualizări, în care activistul îl acuză pe demnitarul originar din Bucovina că nu face nimic pentru a salva pădurile. Tiberiu Boşutar afirmă în live-ul care s-a viralizat că secretarul de stat ar fi un „golan”, „corupt”, „mason”.

La vremea respectivă, Gelu Puiu a declarat pentru presa locală că a decis să se adreseze instanţei de judecată pentru că l-au deranjat „minciunile” pe care le-ar fi spus Boşutar.

”Domnul Boşutar a prezentat în mass-media cererea de chemare în judecată. Motivele au fost expuse. (...) M-au deranjat minciunile şi insultele adresate fără fundament. Atacurile au fost adresate direct către mine ca persoană, către părinţi şi familie, fără a mi se solicita vreun punct de vedere. Dacă nu l-aş fi acţionat în instanţă, ar fi însemnat că sunt de acord şi îi accept tacit insultele adresate mie şi familiei mele. Vă rog să vizualizaţi filmele postate de către domnul Bosutar cu insultele profanate la adresa mea şi a familiei mele şi poate veţi ajunge la concluzia, că am acţionat în mod legitim”, a spus atunci Gelu Puiu.

Procesul se află în continuare pe rolul instanţei de judecată. Magistraţii Judecătoriei i-au dat câştig de cauză activistului de mediu, dar sentinţa poate fi contestată.

Gelu Puiu a demisionat

Secretarul de stat Gelu Puiu şi-a dat demisia din funcţia pe care o avea în Ministerul Mediului, anunţ făcut de Florin Cîţu marţi, 20 aprilie, după ce în spaţiul public au apărut înregistrări cu acesta când făcea presiuni politice pentru schimbarea din funcţia a mai multor directori din sistemul silvic.

„În primul rând vreau să vă anunţ că domnul secretar de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului şi-a înaintat demisia, pe care i-am acceptat-o”, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, premierul Florin Cîţu.

Gelu Puiu a fost numit secretar de stat în decembrie 2019, de fostul ministru al Mediului Costel Alexe.

Demisia vine după ce Recorder a publicat un material în care arată cum mai mulţi şefi de direcţii silvice din întreaga ţară „au fost schimbaţi din funcţie în urma unei campanii de şantaj coordonate de la vârful Ministerului Mediului”. Din înregistrări rezultă că omul care a pus în practică această operaţiune a fost secretarul de stat Gelu Puiu, Acesta s-a lăudat în faţa apropiaţilor că a schimbat peste 20 de directori din sistemul silvic prin aceeaşi metodă: ameninţându-i cu controale care „sigur vor descoperi o neregulă“.

