Pe cine a aruncat vina „mâncătorul de femei“ pentru dispariţia ultimei sale soţii. „A declarat că am ucis-o şi îngropat-o”

Mecanicul auto Vasile Lavric, aflat în arest preventiv de la sfârşitul anului trecut, ar fi aruncat vina dispariţiei ultimei sale soţii, Aurica Bodărescu, asupra suceveanului Corneliu Furman. Acesta din urmă a scris pe Facebook un mesaj în care a arătat că a fost audiat de angajaţi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, în sediul Poliţiei Rădăuţi.

“Astăzi, eu Corneliu Furman, am stat două ore la audieri la Poliţia Rădāuţi, ca martor, fiindcă dejecţia societăţii din articolul de mai sus, căruia i-au "dispărut" patru neveste, a declarat că EU I-AM RĂPIT CEA DE-A PATRA NEVASTĂ, AM UCIS-O ŞI ÎNGROPAT-O. Are şi "dovezi", dispăruta fiind prezentă cu două conturi, Lavric Aurica şi Aurica Lavric în lista celor 4500 de prieteni pe care îi am pe facebook, deşi cel puţin un cont pare a fi fals, făcut după dispariţia doamnei...”, se arată în mesajul publicat pe reţeaua de socializare Facebook.

Contactat de reporterul „Adevărul”, Corneliu Furman a explicat că nu are nicio legătură cu „mâncătorul de femei”.

„Nici nu ştiam că există până să apară în ziare; totuşi, fosta mea soţie (cu Nicole când era micuţă), a botezat un nepot de-al lui (copilul Ancăi, fiică-sa din prima căsătorie). Asta se întâmpla în urmă cu (cred) mai mult de zece ani. Fiindca eram prieten cu două conturi atribuite dispărutei...”, a declarat sursa citată.

Pe de altă parte, surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru „Adevărul” că Vasile Lavric nu ar fi declarat că Furman ar fi ucis-o pe Aurica Bodnărescu, dimpotrivă. În opinia mecanicului auto, femeia ar fi în viaţă şi ar fi fost ajutată de Corneliu Furman să plece la muncă în Italia.

Vasile Lavric, cunoscut drept „mâncătorul de femei”, este de 20 de ani principalul suspect în cazul dispariţiei celor trei surori Iordache, din Rădăuţi, cu care s-a iubit. În urmă cu câteva luni, a dispărut cea de-a patra femeie din viaţa lui Vasile Lavric. Cadavrul acesteia nu a fost găsit, cum n-au fost găsite nici cadavrele celor trei surori.

Totuşi, în referatul cu propunerea de arestare peventivă, procurorul care anchetează dispariţia Auricăi Bodnărescu a arătat că Vasile Lavric şi-ar fi ucis soţia în noaptea de 10 spre 11 iunie 2020 şi i-ar fi ascuns trupul neînsufleţit într-un loc încă necunoscut.

„În seara zile zilei de 10 iunie 2020, după ce a informat membrii de familie că ar avea de prestat un serviciu de tractare la o distanţă mai mare de domiciliu, unde urma să meargă împreună cu Lavric Aurica, inculpatul şi soţia au părăsit împreună domiciliu, deplasându-se cu platforma de tractare într-o direcţie necunoscută. În cursul acelei nopţi, inculpatul şi-a ucis soţia şi i-a ascuns cadavrul pentru a evita tragerea la răspundere penală, după care s-a întors singur acasă în cursul dimineţii”, susţine procurorul.

Ca să nu ridice suspiciuni, Vasile Lavric şi-a pregătit terenul în relaţia cu apropiaţii. Unora le-a spus că soţia sa a plecat la Marginea ca să-şi ajute o soră. Alte persoane au aflat că soţia dispărută ar fi la muncă în Bucureşti. Aşa se explică faptul că rudele femeii nu au anunţat dispariţia acesteia. O instanţă de judecată s-a autorsesizat, pentru că Aurica Lavric nu s-a prezentat la termenul unui proces.

„În perioada următoare, inculpatul a încercat în mod susţinut, în discuţii cu membrii de familie şi cu alte persoane din comunitate, să întreţină ideea neconformă cu realitatea că victima nu ar fi dispărută de la domiciliu, ci ar fi plecat de bunăvoie de acasă, precizând diferite locaţii şi motive: la surorile din localitatea Marginea, în Bucureşti la muncă sau pentru a ajuta o soră, la muncă în Italia”, se mai arată în document.

Anchetatorii cred că gelozia ar fi mobilul presupusei crimei. Vasile Lavric ar fi fost compătimit de prieteni pentru că şi-ar fi luat o soţie cu „moravuri uşoare”. În plus, femeia ar fi avut o relaţie extraconugală. Ar fi purtat discuţii cu un alt bărbat, pe Facebook, căruia i-ar fi trimis „inimioare”, iar Vasile Lavric ar fi aflat. El ar fi comis odioasa faptă fără a-i verifica în prealabil telefonul Auricăi. Procurorii susţin că bărbatul nu avea abilităţi tehnice de folosire a unui telefon inteligent, performant.

