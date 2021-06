Fetiţă de 12 ani salvată din mâinile asistenţilor maternali care au o umpleau de vânătăi şi o înfometau

Maria are 12 ani, este originară din Botoşani şi, la fel ca fratele ei, a fost lăsată în grija statului. De ea s-a ocupat până acum 6 ani Asociaţia „Hand of Help” din Botoşani.

Între timp, un cuplu din Suceava s-ar fi ataşat de ea şi a decis să o ia în plasament simplu. Magistraţii Tribunalului Botoşani au fost de acord să o dea pe Maria în grija celor doi soţi suceveni, care locuiau atunci în comuna Ipoteşti şi ulterior s-au mutat în cartierul Burdujeni al Sucevei.

În timp, viaţa copilei a devenit un calvar, fiind bătută şi umilită de asistenţii maternali, lucru confirmat de purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Nicoleta Daneliuc.

Ea a relatat că, la mijlocul săptămânii trecute, angajaţii instituţiei de protecţie socială au fost sunaţi de o vecină a familiei, care, nu doar că le-a spus că Maria a fost bătută, ci le-a transmis şi o înregistrare audio ca să dovedească acuzaţia.

Atunci, asistenţii sociali s-au deplasat la locuinţa familiei, unde au constatat că Maria era închisă în casă. Fata nu a vrut să le deschidă uşa de frica „părinţilor adoptivi”, însă s-a liniştit şi a acceptat ajutorul abia atunci când a văzut că salariaţii de la DGASPC erau însoţiţi de un echipaj de poliţie. Nicoleta Daneliuc a spus că Maria avea vânătăi pe mâini şi pe picioare. Ea le-a povestit salvatorilor săi că a fost lovită cu o curea şi cu un şlap.

Maria a fost examinată de medici şi apoi cazată în Centrul de Primire a Copiilor în Regim de Urgenţă. Medicii legişti au eliberat un certificat medico-legal pe numele său, iar asistenţii DGASPC au formulat o plângere la Poliţie împotriva agresorilor. Poliţiştii au început deja o anchetă şi printre martorii care vor fi chemaţi să dea declaraţii este şi diriginta Mariei, Adriana Huianu.

„Maria este o fetiţă veselă şi sociabilă. Îmi pare tare rău că nu s-a aflat mai devreme prin ce trece. Noi am învăţat în sistem on-line, iar la şcoală ne-am întâlnit abia pe 5 mai. Am început să am semne de întrebare, Maria povestindu-mi despre multe interdicţii în familia lor. Nu a ştiut să-mi povestească ce au gătit de Paşti, în schimb mi-a povestit că a spălat vasele şi a pus rufe la spălat. Am avut o şedinţă cu părinţii, iar tatăl mi s-a părut un bărbat foarte dur. Am chemat-o şi pe mamă, după câteva zile, dar a zis că cei doi au o relaţie foarte apropiată, se joacă, fac teme împreună. Joi după-amiază, când au chemat vecinii Poliţia, am fost şi eu acolo. Maria mi-a sărit în braţe şi mi-a povestit că nu mai poate îndura bătăile. De atunci o vizitez zilnic la Centrul de Plasament şi am menţionat că aş vrea să o iau eu să o cresc”, a povestit profesoara Adriana Huianu, pentru presa locală.

În ziua în care Maria a ajuns în grija DGASPC,asistenţii maternali au venit la sediul instituţiei, şi-au cerut scuze şi au explicat că au vrut să-i îndrepte caracterul fete. Şi-au ieşit din minţi pentru că fata refuza unele feluri de mâncare.

Întrebată dacă angajaţii instituţiei au monitorizat relaţia între Maria şi cei care şi-au asumat să o îngrijească, Nicoleta Daneliuc a spus că monitorizarea s-a făcut o dată la trei luni. Asistenţii au vizitat-o pe Maria ultima dată în luna mai a acestui an, dar copila nu a avut curajul să le povestească calvarul prin care trece, de teama repercusiunilor.

Anul trecut, din cauza pandemiei, vizitele au fost suspendate, iar discuţiile au fost purtate doar telefonic.

