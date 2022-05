Doi elevi din Suceava au mers 15 kilometri cu bicicletele pentru a restitui un portofel pierdut proprietarului

a mărturisit pentru presa locală că în dimineaţa zilei de 17 mai a mers cu câţiva colegi de serviciu să bea o cafea la un restaurant din Marginea. Puţin înainte de ora 8.00 au plecat împreună la muncă, la o firmă din Marginea, iar la amiază, când a vrut să meargă la masa de prânz, a constatat că nu mai are portofelul. Valentin Franiuc, cel care a pierdut portofelul,că în dimineaţa zilei de 17 mai a mers cu câţiva colegi de serviciu să bea o cafea la un restaurant din Marginea. Puţin înainte de ora 8.00 au plecat împreună la muncă, la o firmă din Marginea, iar la amiază, când a vrut să meargă la masa de prânz, a constatat că nu mai are portofelul.





„Am căutat peste tot, nimic. Atunci m-am gândit că probabil l-am pus pe maşină când am plecat de la cafea, am uitat şi s-a pierdut. Deja îmi programam să merg după muncă la poliţie, să-l declar pierdut şi să-mi refac actele. Aveam buletinul, permisul de conducere – sunt şofer profesionist, atestatul profesional şi vreo 700 de lei”, a povestit Valentin.

La un moment dat, l-a sunat mama lui şi i-a spus că la el acasă au venit doi copii şi au adus portofelul. „Am împrumutat bani de la un coleg şi am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum şi pot să le mulţumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere şi i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaşte să mă anunţe. M-a contactat cineva din zonă, Florin Lungu, şi mi-a cerut o fotografie mai de aproape. I-am trimis printr-un mesaj privat şi m-a ajutat să-i găsesc pe băieţi. Am fost la ei acasă, în Horodnic de Sus, să le mulţumesc”, a spus Valentin Franiuc pentru Monitorul de Suceava.

Aşa a aflat că marţi dimineaţă, când veneau la şcoală, cu bicicletele, de la Horodnic de Sus la Marginea, Filip şi Eliazar au găsit pe stradă un portofel cu acte şi bani, la aproximativ 300 de metri distanţă de restaurantul în care Valentin a fost la cafea. După ce au aflat identitatea şi domiciliul celui care îşi pierduse portofelul, au plecat cu bicicletele ca să-l restituie.