Deputatul PSD care a ameninţat un poliţist în Aeroportul Suceava: „Am greşit că am staţionat într-o zonă interzisă“

Parlamentarul PSD Răzvan Ilie Rotaru de la Botoşani şi-a cerut scuze pentru incidentul din Aeroportul Salcea.

„Am greşit că am staţionat într-o zonă interzisă şi nu am respectat de îndată indicaţiile domnului poliţist. În seara zilei de 31 decembrie, la aeroportul din Suceava, îl aşteptam pe fratele meu, care a venit din Italia pentru a-l vedea pe tatăl nostru care este grav bolnav. Nu eram deloc într-o stare bună. Din acest motiv, am plecat de acasă în grabă, mi-am uitat actele şi nu mi-am dat seama că am parcat într-un loc interzis, pentru că mai erau şi alte autoturisme parcate. Am staţionat aproximativ 5 minute”, a scris parlamentarul pe contul său de Facebook.



Pe de altă parte, el a negat că s-a folosit de calitatea de deputat în conflictul cu poliţistul care i-a cerut să-şi mute maşina. Parlamentarul spune că nu i-a adresat injurii poliţistului şi că din acest punct de vedere realitatea a fost distorsionată.

Liderul de sindicat Bogdan Bănică l-a acuzat pe deputatul botoşănean că a încercat să intimideze pe poliţistul care i-a cerut să-şi mute maşina parcată neregulamentar. Ba chiar l-a ameninţat. Din acest motiv, poliţistul i-a făcut o plângere penală pentru ultraj şi i-a aplicat amenzi în valoare de peste 2.000 de lei, pe care parlamentarul a spus că le va plăti. Cristian Tuduruţa este numele poliţistului care nu s-a lăsat intimidat de deputatul PSD, Ilie Răzvan Roraru.