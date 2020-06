Cinci curiozităţi despre frumoasele ţinuturi bucovinene. Mănăstirea UNESCO care a fost construită în timp record

Istoria judeţului Suceava este presărată cu detalii impresionante despre oameni şi locuri.



De exemplu, Mănăstirea Voroneţ, care are una dintre cele mai frumoase biserici din Europa, a fost construită în timp record. Zidurile au fost ridicate în mai puţin de patru luni.În scrierile bisericii consemnează că lucrările au început în data de 26 mai 1488 şi s-au finalizat în data de 14 septembrie acelaşi an. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ştefan cel Mare şi are hramul Sfantului Gheorghe. Pictura interioară a bisericii datează în cea mai mare parte din timpul lui Ştefan cel Mare”, se arată stiati-ca.epistole.ro