Ce a păţit o familie din Suceava care a abandonat o căţeluşă cu pui la marginea oraşului. Animalele erau într-o cutie pe care apărea numele proprietarului

O familie din comuna Ipoteşti a judeţului Suceava a abandonat o căţeluşă cu tot cu pui pe marginea drumului european 85, la intrare în oraşul Siret. Puii se aflau într-o cutie etichetată cu numele şi numărul de telefon al proprietarilor. Căţeluşa a fost salvată de un colaborator al Asociaţiei „Casa lui Patrocle” din Suceava.

„Ea este cateaua cu cinci pui abandonata ieri la intrare in Siret! Cea din colet, expediata cu tot cu numele expeditorului! Partea cea mai grea a fost cand am despartit-o de pui, ea in adapost, iar puii in foster! N-am avut incotro, insa in timp vor uita, si tot ceea ce conteaza este ca toti sunt in siguranta! Nu, nu avem nici un foster unde o puteam duce si pe ea, caci avem cinci fostere in toata Suceava. Oare familia din Ipotesti care a expediat-o in Siret...are vreo remuscare?! Noi avem multe, mai ales ca am despartit-o de pui. Oare pun linistiti seara capul in perna?!”, au scris salvatorii pe pagina de Facebook a asociaţiei.

Salvatorii au luat legătura cu familia care a abandonat căţeii. Persoana care a răspuns la telefon a recunoscut fapta şi s-a oferit să remedieze situaţia. Numai că, aşa cum era de aşteptat, reprezentanţii asociaţiei n-au avut încredere şi au preferat să ia măsurile care se impun în astfel de cazuri. Asociaţia va depune o sesizare penală la unitatea de parchet de la Rădăuţi şi la Poliţia Siret, în care se va cere cercetarea celui care a abandonat câinii în baza Legii 205/2004, privind protecţia animalelor.