Apreciat antrenor de rugby, înlocuit de la conducerea unui club sportiv. Funcţia i-a fost dată unui cumnat de senator PNL

Inspectoratul Şcolar Suceava este zguduit de un scandal uriaş. Antrenorul de rugby Andrei Varvaroi a fost lăsat fără funcţia de director al Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului.

El a devenit director al instituţiei şcolare, după ce a susţinut un concurs în anul 2017. Numai că mandatul s-a încheiat pe 9 ianuarie 2021, iar conducerea Inspectoratului Şcolar nu a mai vrut să-l prelungească, deşi legislaţia permitea lucrul acesta.

„Nu ştiu care a fost motivul. Timp de patru ani, cât am fost manager, am avut calificativul Foarte Bine, punctaj peste 90. Sincer, chiar şi fără degrevare de ore am reuşit şi din punct de vedere sportiv. Am avut rezultate foarte bune”, a declarat Andrei Varvaroi.

Echipa de rugby a antrenorului a câştigat campionatul timp de trei ani la rând.

„Am avut proiecte extraordinare dezvoltate cu fundaţii locale, am oferit burse pentru o perioadă de patru ani unor copii. Chiar în ultima perioadă, am reuşit să atragem fonduri de la Compania Naţională de Investiţii pentru a construi o bază sportivă la Gura Humorului. Deci, chiar nu ştiu de ce nu mi-a fost prelungit mandatul”, a mai spus Varvaroi.

Rezultatele obţinute până acum de antrenorul Varvaroi n-au contat însă pentru cei aflaţi la conducerea Inspectoratului Şcolar. Au preferat să numească o altă persoană în această funcţie. Este vorba despre profesorul de educaţie fizică Paul Ciprian Botcovschi, care a fost detaşat de la şcoala din satul Brăieşti, comuna Cornu Luncii.

Antrenorul Andrei Varvaroi susţine că profesorul de sport nu îndeplineşte criteriile obligatorii pentru ocuparea funcţiei de conducere şi din acest motiv a depus o contestaţie la Inspectoratul Şcolar.

Şeful Inspectoratului Şcolar Suceava, Grigore Bocanci, care este membru PNL, a declarat recent că activitatea Inspectoratului Şcolar nu se bazează „pe răfuieli politice”.

Profesorul de sport nou numit la conducerea clubului sportiv este cumnatul senatorului PNL de Suceava, Daniel Cadariu, originar din Gura Humorului. Contactat telefonic, parlamentarul susţine că a aflat din ziare că al său cumnat a fost făcut director.

„Da, este cumnatul meu şi este profesor de sport. Nu ştiam că a ocupat funcţia de director. Acum aflu. Este o noutate şi pentru mine. Staţi, parcă am văzut ceva în ziar”, a declarat senatorul Cadariu.

Pe de altă parte, după ce reporterul „Adevărul” a început să documenteze numirea controversată, profesorul Ciprian Botcovschi şi-a dat demisia din funcţia de director al clubului. Profesorul ar fi luat decizia din motive personale. „Domnul Botcovschi şi-a dat demisia în cursul zilei de astăzi (n.red marţi, 12 ianuarie)”, a declarat Cezar Anuţei, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Suceava.

