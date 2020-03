Sportivul de aur din Bărăgan. Băiatul crescut la orfelinat care a ajuns triplu campion european la Kempo

Viorel Ioniţă avea 2 ani când a rămas în grija tatălui. Nu ştia însă ce îi pregătea destinul. În urmă cu 8 ani tânărul a rămas singur pe lume. Părintele său s-a stins fulgerător, iar Viorel a ajuns la orfelinat. Viaţa la casa de copii nu l-a descurajat în niciun fel. Are o mătuţă la Ploieşti, sora tatălui, care l-a susţinut şi i-a fost mereu alături. Datorită ei, dar şi antrenorilor de la Kempo pe care i-a întâlnit ulterior, parcursul vieţii sale a fost schimbat. Şi-a impus întotdeauna să depăşească toate obstacolele care i-au ieşit în cale. Iar sportul a fost motivul lui în viaţă pentru a merge mai departe. Îşi aminteşte de perioada tristă prin care a trecut, dar spune că toate neajunsurile l-au călit şi i-au dat forţa şi determinarea de a ajunge la performanţă.



“Au fost şi momente grele, nu pot să neg, dar niciodată nu m-am lăsat copleşit de probleme. Am mers pe principiul că după ploaie se arată soarele. Aşa a fost şi cu viaţa mea. La început nu m-am gândit că voi ajunge la asemenea performanţe, dar pe parcurs mi-am dat seama că sportul îmi va schimba viaţa. Am ştiut de fiecare dată că doar prin muncă şi ambiţie pot dovedi cine sunt ”, povesteşte Viorel Ioniţă.

Inclus în lotul naţional

A început să practice arte marţiale în urmă cu 6 ani la Clubul Cetatea Dojo Urziceni, sub îndrumarea lui Dănuţ Neculai. La scurt timp, datorită calităţilor şi perseverenţei sale a fost transferat la Slobozia, fiind legitimat la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia. De anul trecut, Viorel face parte şi din lotul naţional al României. La Slobozia a întâlnit un om căruia spune că îi datorează mare parte din succesul său. Este Mihai Manea, antrenorul său, pe care îl consideră ca un părinte şi care l-a ajutat să-şi perfecţioneze tehnicile de luptă corp la corp. Datorită seriozităţii şi disciplinei, ialomiţeanul a fost nominalizat ca sportivul anului în ultimii 5 ani în Bărăgan.

”Viorel este elevul pe care şi l-ar dori orice profesor. Este disciplinat, concentrat în ceea ce face şi foarte responsabil. Am intuit că are potenţial şi pot să spun că am investit în el suflet ca şi în propriul copil. Nu mi-a înşelat aşteptările şi sper să n-o facă niciodată. Cu o experienţă tristă în trecut, cine şi-ar fi închipuit că va ajunge la asemenea rezultate. Este un copil bun din toate punctele de vedere. Este student în anul I, iar la examenul de bacalaureat a fost singurul elev al clasei care a trecut examenul “, spune Mihai Manea, antrenorul campionului.

Câte 4 ore de antrenamente zilnic

În drumul spre succesul obţinute pe plan sportiv, Viorel Ioniţă a făcut multe sacrificii. “De la 12 la 18 ani am crescut la orfelinat. Nimic nu m-a doborât. Pot să spun că orfelinatul m-a motivate şi mai mult să fac performanţă. Sportul m-a atras de copil şi m-am ambiţionat să ajung cât mai sus. Sincer, la început nu mă gândeam că voi cuceri atâtea titluri. Ceea ce practice eu, artele marţiale mixte(MMA) m-au făcut mai organizat, mai echilibrat, mai respectuos. Toate resursele mele le-am pus în acest proiect pe termen lung””, povesteşte Viorel. Sacrificiile au făcut mereu parte din viaţa sa. Ca să ajungă un bun sportiv, Viorel Ioniţă a renunţat la multe ore şi zile de distracţie. Dimineaţa mergea la şcoală, iar apoi timp de 4 ore zilnic putea fi găsit în sala de antrenamente. În pauze reuşea să înveţe şi să-şi facă temele.

“Dacă nu eşti serios şi nu-ţi impui un ritm constant de muncă nu poţi să reuşeşti. Eu am ştiut să-mi împart eficient timpul între şcoală şi sport. Asta am simţit să fac, nu m-a învăţat nimeni. Ca şi elev, nu am avut o viaţă normală. În timp, am renunţat la mulţi prieteni, la ieşiri la distracţie, au fost multe lucruri pe care le-am dat la o parte. Tot timpul l-am dedicate sportului”, explică tânărul.

Angajat al unei firme de pază

Viorel Ioniţă a ştiu singur să-şi aranjeze viaţa. Pentru că din sport nu se poate trăi, de 2 ani este angajat al unei firme de pază din Slobozia. Lucrează în ture şi câştigă un salariu decent care îl ajută să-şi achite facturile. Locuieşte singur într-o garsonieră din Slobozia, pusă la dispoziţie de Clubul Sportiv Municipal. Este şi student în anul I la Universitatea Ovidius din Constanţa, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Singur are grijă şi de regimul alimentar pe care trebuie să-l urmeze pentru a se menţine în formă. Este atent la ceea ce mănâncă şi exclude total din alimentaţie grăsimile, prăjelile, alcoolul şi sucurile. Nu poţi să mănânci normal niciodată dacă este un adevărat sportiv. Carne fiartă sau friptă, legume şi fructe din belşug, toate completate cu antrenamente şi odihnă pe măsură, spune sportivul.

Câteva din titlurile câştigate la competiţii:

În anul 2014 locul I la Campionatul Naţional Kempo K 1, locul 2 la Campionatul Naţional de Full Kempo, Campionatul Naţional Pankraţion, Campionatul Naţional Knokdowun şi locul 2 la Cupa României de Submission.

În anul 2015 locul 1 la Campionatul Naţional Submission, Campionatul Naţional Knockdown, Cupa României de Full-Kempo, Cupa României Submission, Cupa României Knockdown şi locul 2 la Campionatul Naţional de Ful-Kempo, Campionatul Naţional de Semi-Kempo, Campionatul Naţional de MMA, Cupa României de Semi-Kempo.

Tot în anul 2015, locul 1: Campionatul Naţional Kempo Grappling, Campionatul Naţional MMA, Cupa Shin Dojo Kempo K 1. În luna noiembrie 2015 a fost selecţionat de către Federaţia Română de Kempo să participe la Campionatul Mondial de Kempo ce s-a desfăşurat la Budepesta, Ungaria unde a obţinut aur la trei probe de Kempo : Submission, Knokdown şi Full.

Anul 2016, locul 1: Campionatul Naţional Semi-Kempo, Campionatul Naţional Submission, Campionatul Naţional Knokdown, locul 2: Campionatul Naţional Full-Kempo, Campionatul Naţional Kempo K 1, Cupa României Subission, Cupa României Knokdown.

În luna aprilie a fost selecţionat de Federaţia Romînă de Kempo să participe la Cupa Mondială de Kempo desfăşurată la Bucureşti , unde accidentat fiind, a obţinut argint la Kempo – Knokdown, argint la Full-Kempo şi bronz la Kempo-Submission, bronz Kempo-Knockddown. La Kempo-Knokdown a luptat la două categorii.

În luna august 2016 a luptat pentru centura la Campionatul European de Kempo Muay-Tai şi a obţinut medalia de bronz.

În luna decembrie 2016 a fost selecţionat de Federaţia Română de Kempo să participe la Campionatul European de Kempo care s-a desfăşurat la Budapesta, Ungaria şi a obţinut aur la Kempo-Submission, aur la Full-Kempo şi argint la Semi-Kempo.

În martie 2017 a participat la Campionatul Naţional de Semi Kempo şi Campionatul Naţional de Full-Kempo desfăşurat în data de 11.03.2017 la Bucureşti, Complex Sportiv Apollo şi a obţinut următoarele rezultate: locul 2 full-kempo, locul 3 semi-kempo; (18-21) ani senior în urma participării a luat medalie de argint Kempo K 1, ani, dar a luptat la seniori.

În aprilie 2018 a participat la Campionatul Naţional Kempo K1, desfăşurat la Bucureşti unde a obţinut medalie de aur.

Pe data de 21 aprilie 2018, secţia de Kempo a Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia, a participat la Campionatul Naţional de Kempo K 1, desfăşurat la Bucureşti

1.Ioniţă Viorel – aur , în perioada 25.06.2018-01.07.2018

3. Ionita Viorel –centură negră – 1 DAN

Pe data de 22 septembrie 2018 a avut loc Cupa României de Semi Kempo şi Cupa României de Full-Kempo, unde Viorel a fost medaliat cu aur la Full Kempo.

În perioada 25 iunie- 1 iulie 2018 a avut loc Stagiul Naţional de pregătire şi examinare organizat de Federaţia Română de Kempo, în urma examinării a obţinut Centura Neagră 1 DAN în arta marţială Kempo. În septembrie a participat la Cupa României de Semi Kempo şi Cupa României de Full-Kempo, la Bucureşti şi a luat medalia de aur.Campionatul Nordului de Kempo desfăşurat în perioada 27-29 septemberie 2019, în Suedia, aur( campionul nordului) Knockdown, argint ( vicecampionul nordului )- Semi Kempo

Campionatul European de Kempo ce s-a desfăşurat în perioada 22 – 28 octombrie 2019 în Lisabona/Portugalia: medalie de argint – (Vicecampion European) FULL KEMPO, medalie de bronz – SUBMISSION, locul 5 la SEMI KEMPO.