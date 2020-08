VIDEO Au schimbat, în câteva ore, o casă distrusă de flăcări într-o lucrare artistică. Cui i-au făcut surpriza

Cu trei săptămâni în urmă, o ştire despre un cumplit incendiu, care a afectat trei gospodării în localitatea olteană Strejeşti, a dat fiori.

La o săptămână de la eveniment, în locul ruinei înfiorătoare care se vedea din stradă, în cea mai afectată dintre gospodării a apărut o lucrare artistică.

Zidul a fost mai întâi curăţat de funingine, dat cu amorsă, vopsit şi ulterior pictat cu graffiti de patru tineri talentaţi, totul într-un demers menit să le aducă proprietarilor locuinţei un licăr de speranţă.

„O lucrare de o săptămână noi am făcut-o în câteva ore“

Totul a pornit de la vizita pe care reprezentanţii Asociaţiei Părinţilor Elevilor din Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina au făcut-o familiei Lovin, rămasă fără casă şi fără toate lucrurile care se aflau în imobil şi în gospodărie, în urma incendiului.

Din flăcările care au cuprins aproape într-o clipă totul, copilul familiei a reuşit să salveze bună parte din averea sa cea mai de preţ – cursurile şi caietele de lucru de la Fizică.

Denis Lovin este elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina, pasionat de Fizică şi calificat la etapa naţională a olimpiadei de profil în anul şcolar încheiat în vară. Competiţia naţională nu a mai avut însă loc din cauza pandemiei.

Colegii şi prietenii lui de la liceu s-au gândit cum să-l ajute, auzind de cele întâmplate, aşa că şi-au pus părinţii la treabă. Din fondurile asociaţiei, adolescentul a primit rechizite pentru anul şcolar care începe în scurtă vreme, haine şi un laptop. Mama băiatului a avut însă dorinţa de a schimba priveliştea care li se aşternea în faţa ochilor în fiecare dimineaţă, aşa că a îndrăznit să le ceară părinţilor care şi-au oferit ajutorul un lucru mai puţin obişnuit.

Faţada pe care patru tineri au transformat-o radical în doar câteva ore

„«N-o să înţelegeţi rugămintea mea, dar am vrea dacă ne puteţi ajuta cu nişte colegi de-ai lui Denis să daţi o altă faţă zidurilor casei. Acum, când vă cer lucrul ăsta, s-ar putea să nu-nţelegeţi», ne-a spus doamna. Era un fel de mulţumire adresată lui Dumnezeu că a scăpat Denis cu viaţă şi că este alături de colegi. Un fel de «Nu mai am casă, nu mai am lucruri, dar mă bucur că copilul meu e bine», pentru că Denis ar mai fi vrut să salveze din lucruri şi.... Am preluat această dorinţă. Acolo e muncă de o săptămână, or noi am făcut treaba aia în câteva ore, vineri, înainte de Sfânta Maria“, a dezvăluit Letiţia Brînaru, vicepreşedinţa asociaţiei părinţilor din CNIM şi iniţiatoarea campaniei „Din suflet pentru Denis“.

Aceeaşi rugăminte ca a mamei, pe de altă parte, i-a adresat-o Denis colegului său de bancă, Octavian Mitrache, un tânăr cu un talent artistic deosebit, cu gândul să-şi bucure mama. „Zidul este cel pe care-l vezi cum intri în curte. A vrut să-i facă mamei o surpriză“, a dezvăluit Octavian, care astfel a ajuns să lucreze la prima lucrare artistică din viaţa sa realizată la o asemenea scară. Artiştilor li s-au dat trei cuvinte cheie: Divinitate, Natură, Flori. Deşi spun că dacă ar fi avut mai mult timp la dispoziţie puteau face ceva mult mai elaborat, rezultatul muncii lor este de atunci admirat permanent de trecători şi preţuit nespus de familia Lovin.

Cum s-au găsit artiştii

În câteva ore s-a pus totul la cale, pentru că a fost un demers contracronometru. Vicepreşedinta asociaţiei a contactat-o pe profesoara de Arte Plastice din cadrul Colegiului Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu“ Slatina, Felicia Păunescu, profesoara fiind mama unui alt coleg de clasă de-ai lui Denis, iar prof. Păunescu a contactat trei foşti elevi, care s-au alăturat imediat echipei. Asociaţia s-a preocupat să le pună la dispoziţie cele necesare, iar Cristina Drăghici, Andreea Dumitrescu şi Cezar Bica, absolvenţi ai liceului vocaţional, astăzi studenţi, alături de Octavian Mitrache, colegul lui Denis, s-au apucat vineri, în ajunul Sfintei Marii, de treabă. Cei patru, ajutaţi şi de Denis, au transformat radical faţada în doar câteva ore, astfel că a doua zi la intrarea în curte priveliştea era cu totul alta.

Surpriza nu s-a încheiat aici, pe 15 august 10 colegi de-ai lui Denis venind să petreacă alături de el câteva ore, într-un gest de susţinere care s-a întâmplat, spune Letiţia Brînaru, absolut firesc. „Au fost acolo copiii care şi-au dorit să facă lucrul ăsta, am mers cu un microbuz“. Ziua ploioasă nu a fost un impediment, din contră, le-a ieşit la final o fotografie de grup extraordinară. Denis a simţit să le mulţumească la rândul lui, realizând un colaj video în care este surprins tot efortul colegilor şi prietenilor pe care şi i-a făcut între timp.

Mai mulţi colegi de clasă i-au fost alături lui Denis în zi de mare sărbătoare creştină

Ajutorul pentru familia Lovin nu se opreşte aici. Părinţii din asociaţie au pus la dispoziţie un cont special pentru cei care vor să facă donaţii pentru a susţine această cauză. Deja o firmă din Craiova a făcut o donaţie substanţială, la fel au făcut şi persoane fizice, iar campania continuă, visul părinţilor lui Denis fiind să ridice o altă casă în Slatina, unde deţin un teren, pentru că incendiul din 6 august nu a lăsat în picioare decât zidurile casei.

VĂ RECOMANDĂM ŞI:

Lecţia olimpicului nevoit să locuiască într-un container. „L-am întrebat de ce are nevoie. Ne-a spus că doar de pix şi hârtie ca să lucreze la Fizică“

Olimpic internaţional la Astronomie, Teodor învaţă copiii săraci să scrie şi vrea să descifreze misterele Universului