Lecţia olimpicului nevoit să locuiască într-un container. „L-am întrebat de ce are nevoie. Ne-a spus că doar de pix şi hârtie ca să lucreze la Fizică“

Familia Lovin, din localitatea Strejeşti, judeţul Olt, a rămas în această vară fără casă, în urma unui incendiu pornit de la un scurtcircuit electric. Părinţii şi adolescentul Denis Lovin nu au putut salva mai nimic din bunuri, flăcările, de o amploare extraordinară, cuprinzând trei gospodării vecine. La scurt timp autorităţile judeţene le-au pus celor trei la dispoziţie o locuinţă mobilă, de fapt un container, până când reuşesc să strângă bani să-şi reconstruiască locuinţa.

Băiatul are 17 ani şi este elev la cel mai bun liceu din Slatina, Colegiul Naţional „Ion Minulescu“, scrie 10 News Media, iar în anul şcolar care tocmai s-a încheiat s-a calificat la Olimpiada Naţională de Fizică. Peste câteva zile va începe clasa a XII-a, cu toate provocările ei. Asta presupune rechizite, haine, tot ce îi este necesar unui elev. Părinţilor lui Denis le-au sărit în ajutor părinţii colegilor băiatului. Letiţia Brînaru, membră a Asociaţiei „Părinţii Elevilor din Colegiul Naţional Ion Minulescu“, impresionată de drama familiei Lovin, a pus la cale alături de o altă mămică, Iuliana Vasiloaica, o campanie de strângere de fonduri, „Din suflet pentru Denis“. Au reuşit să strângă suficienţi bani pentru un laptop, haine, rechizite etc. Impresionantă a fost însă, a mărturisit Letiţia Brînaru pentru 10 News Media, discuţia pe care a avut-o cu Denis. Tânărul, întrebat ce nevoi ar avea, a spus că i-ar fi de ajuns caiete şi instrumente de scris, să-şi poată continua lucrul la disciplina preferată. De altfel, cea mai mare bucurie, în tot necazul, a fost pentru băiat că a reuşit să-şi salveze în mare parte notiţele şi caietele în care a lucrat la Fizică.

Elevi talentaţi care s-au alăturat şi ei cauzei au decorat zidul distrus de incendiu

„Este un copil modest şi sensibil. Ne-am mobilizat şi am vrut să-l ajutăm ca să depăşească mai uşor această dramă prin care trece. A fost un caz greu pentru noi, ne-a impresionat profund, pentru că şi noi avem copii. Am fost şocată de răspunsul său atunci când l-am întrebat de ce are nevoie. Ne-a spus că doar de pix şi hârtie ca să lucreze la Fizică. A acceptat cu greu să-i oferim un laptop şi rechizite, i s-a părut foarte mult. Ne-a spus că efortul de supravieţuire este cu mult mai mare decât gândul… că va începe şcoala“, a declarat Letiţia Brînaru pentru sursa citată.

De la mama băiatului voluntara a înţeles că adolescentul trăieşte o mare bucurie că a reuşit să-şi salveze în bună parte notiţele de la Fizică. „Aflasem de la mama lui că a încercat să-şi salveze cursurile de Fizică. Când m-am dus la el, l-am întrebat de ele. A ţâşnit pe uşa rulotei să mi le aducă să le văd. Erau arse în proporţie de 60 la sută, dar le salvase din flăcări. Puţin se mai vedea din ce lucrase el, am observat că lucra pe caiete mari, copertate, cu spirală. Când i-am dus rucsacul şi a văzut că este plin cu caiete groase, cu coperţi tari şi spirală, a rămas impresionat”, a mai spus mama implicată în organizarea campaniei de strângere de fonduri.

Mama băiatului a îndrăznit să ceară mai mult, a vrut cu tot dinadinsul să-i şteargă fiului său amărăciunea de a se trezi în fiecare dimineaţă obligat să privească zidurile mistuite de flăcări, aşa că un perete al fostei lor case a fost zugrăvit şi ulterior pictat de tineri foarte talentaţi ai Liceului Vocaţional „Nicolae Titulescu“ din Slatina.

Mama adolescentului a îndrăznit să le ceară părinţilor care şi-au oferit ajutorul sprijin să zugrăvească peretele afectat de incendiu

„În desele deplasări la gospodăria familiei, mama copilului ne-a rugat, dacă putem, să-i ajutăm să dea o altă faţă unui zid din casa arsă. Cu ajutorul profesoarei Felicia Păunescu de la Colegiul Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina am găsit o echipă de desenatori care să ne ajute să transformăm acel zid, care a fost dat cu amorsă şi lavabilă, apoi au apărut desenele”, a mai dezvăluit vicepreşedintele Asociaţiei „Părinţilor Elevilor din Colegiul Naţional Ion Minulescu”, Letiţia Brînaru, mulţumind tuturor voluntarilor implicaţi.

Printre donatori s-a implicat şi o firmă din Dolj, Ruris Impex, care a susţinut consistent asociaţia pentru a-I ajuta pe părinţi să se apropie de visul de a-şi construi o casă nouă. Familia nu mai vrea, însă, să locuiască la Strejeşti, drama trăită vor s-o lase în urmă, aşa că încearcă să-şi ridice o casă în Slatina. Pentru cei care vor să-l sprijine pe adolescentul cu visuri mari şi pe părinţii care se străduiesc să i le îndeplinească, asociaţia părinţilor care a făcut primul pas pune la dispoziţie contul în care se pot face donaţii, urmând ca banii să-i fie înmânaţi familiei Lovin.

Contul este: RO34CRCOX290100000807520, deschis la Banca Cooperatistă Albina Slatina, titular: Asociaţia Părinţilor Elevilor Colegiul Naţional Ion Minulescu Slatina, contul fiind strict pentru cauza copilului Denis Lovin.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Imaginile dezastrului de la Strejeşti. Trei familii vecine au rămas fără case

Povestea incredibilă a româncei care ajută sărmanii. Şi ea a fost atât de săracă încât fiul ei, olimpic, îşi făcea temele pe jos