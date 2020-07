Un tânăr cu un diagnostic sever are nevoie de semeni. „Ne-am bucurat că mai există o speranţă, dar nu avem banii“

Robert Cosmin Dumitru este din Slatina, are 31 ani şi o dorinţă mare de a-şi vedea fetiţa de un an şi jumătate crescând. Problemele lui au început cu doi ani în urmă. Lucra în Germania şi, pentru că traversa o perioadă în care se simţea obosit, aparent fără motiv, a decis să se investigheze medical. Din oraşul mic în care domicilia a ajuns într-unul mai mare, iar în urma investigaţiilor a primit un diagnostic cumplit: hepatocarcinom cu metastază pulmonară de gradul 4. Tot atunci a început tratamentul, urmat în ţara în care lucra vreme de aproape doi ani.

După vestea care a căzut ca un trăsnet a urmat un an plin de speranţă, tumoarea inoperabilă se micşora, crescând proportional şansele de a se trata. La un an însă, în septembrie 2020, la un nou control, a aflat că boala a recidivat. A reînceput lupta, cu un alt tratament care l-a făcut să creadă că poate învinge din nou boala. Până când trupul a obosit, rezistenţa a slăbit, nu putea să mănânce, avea stări severe de vomă, iar medicii i-au recomandat să facă o pauză pentru că îi este suprasolicitat ficatul. Totul, în vreme de grea încercări, pe pandemie. Şi ca şi cum totul nu ar fi fost de ajuns, în luna mai a primit din România vestea că tatăl său s-a stins în somn.

/p>

„Atunci a hotărât să vină în ţară. A fost greu, a venit cu maşina, bineînţeles, nu el a condus… Iar de atunci este aici. Ulterior am venit şi noi… Am găsit o clinică în Craiova, „Sfântul Nectarie“, unde ar putea să facă imunoterapie. Nu a început, mai avem de făcut nişte investigaţii şi, bineînţeles, să strângem banii. Costă 5.000 euro o fiolă, se face una pe lună şi ar trebui să facă cel puţin patru luni. Ne-am bucurat că mai există o speranţă, însă nu avem aceşti bani. Am avut cheltuieli în ultima perioadă, totul a costat, drumul, totul… Asigurarea de aici nu acoperă acest tratament, în Germania avea acces la mai multe servicii, însă s-a temut să mai rămână, s-a temut să nu…“, spune soţia tânărului, lăsând nerostită temerea cea mai neagră.

Soţia spune că deja ea îşi caută de lucru aici, pentru că bunicile fetiţei îi vor ajuta cu cea mică, însă suma necesară pentru tratament rămâne în continuare mult peste posibilităţile lor, motiv pentru care fac apel la semenii care pot da o mână de ajutor să doneze în cele două conturi, în lei şi euro, deschise pe numele lui Cosmin, respectiv pe numele mamei sale: DUMITRU ROBERT COSMIN RO77BTRLRONCRT0557902501 (CONT LEI); DUMITRU RODICA RO88BTRLEURCRT0337928101(CONT EURO)