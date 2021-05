Surpriză electorală de proporţii la Deveselu. Fiul candidatului decedat care a câştigat alegerile intră în cursă. Contracandidat este unchiul său

Alegerile pentru funcţia de primar al comunei Deveselu vor avea loc luna viitoare. 7 iunie este data limită a depunerii candidaturilor, iar în 12 iunie începe campania electorală.

Principalele partide, PNL şi PSD, şi-au anunţat deja candidaţii, iar aici intervine supriza. Candidatul PNL este Marius Aliman, fiul primarului decedat Ion Aliman.

Dacă dorinţa de a continua proiectele începute de tatăl său este firească, foarte tare surprinde, în schimb, tabăra aleasă, având în vedere faptul că Ion Aliman, primarul decedat, a intrat în cursă la alegerile locale de toamna trecută sub sigla PSD, aşa cum, de altfel, şi-a executat şi cele două mandate.

Înainte însă de a intra în cursă pentru al treilea mandat din partea PSD, Ion Aliman a negociat cu liberalii şi chiar le-a dat iluzia că le va fi candidat, tipărind inclusiv afişele electorale cu sigla PNL. Aşa a rămas PNL în ofsaid, fără candidat, iar PSD a tras tare ca primarul decedat să fie declarat câştigătorul scrutinului şi alegerile să se repete.

Candidatul PSD este unchiul candidatului PNL

Partidul Social-Democrat îl aruncă în cursă pe actualul viceprimar, Nicolae Dobre, nimeni altul decât vărul fostului primar Ion Aliman şi unchiul lui Marius Aliman.

„Mai mult ca sigur candidatul nostru va fi Nicolae Dobre, actualul viceprimar şi primar interimar. Mâine o să avem un Birou Permanent Judeţean în care vom şi valida candidatura acestuia. După, totul va fi public şi noi vom trece mai departe la campania electorală. De fiecare dată, atunci când sunt alegeri într-o localitate, există o luptă, o competiţie. Votul nu este la noi, este la cetăţenii din comună iar dânşii am convingerea că vor aprecia şi de data asta candidatul nostru şi ne vor acorda votul de încredere“, a anunţat astăzi preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu.

„Este un contracandidat, nu zic nu, luăm în calcul toate variantele, dar... Veniţi şi dumneavoastră la Deveselu şi vedeţi cum stă situaţia. Eu zic că voi câştiga cu un procent de peste 60%“, spune în schimb Marius Aliman.

Pe de altă parte, visul de a candida pentru o astfel de funcţie politică a încolţit cu mai mulţi ani în urmă, inclusiv cu tatăl său având o astfel de discuţie, a mărturisit candidatul PNL.

De ce candidează fiul lui Aliman

Marius Aliman i-a urmat tatălui său în meseria de navigator, iar din 2015 conduce Căpitănia Portului Corabia. Spune că nu este chiar novice în politică, deşi are doar 34 ani împliniţi. I-a stat însă aproape tatălui său încă din 2008.

„Vreau să duc visul tatălui meu mai departe, asta m-a determinat în primul rând. Sunt proiecte începute şi neterminate şi consider, nu neapărat eu consider, ci marea majoritate a locuitorilor comunei Deveselu consideră, că eu pot să duc proiectele astea mai departe. Vin cu sufletul, vin cu inima deschisă şi vreau să fac ceva pentru această comună. Am energie, am putere de muncă. Mă culc la 3.00 noaptea, mă trezesc la 6.30 dimineaţa, îmi fac un duş rece şi ştiu ce am de făcut. Din păcate nu mai am timp pentru copii, însă i-am rugat ca o lună de zile să se gândească că nu exist“, a declarat Marius Aliman pentru „Adevărul“.

„Am avut astfel de discuţii, să ştiţi. Şi eu eram un pic mai tânăr, voiam să-mi întemeiez o familie, vedeam altfel lucrurile atunci şi am considerat că unul din familie este de ajuns să facă politică, să nu plec şi eu de acasă, trebuia să se ocupe cineva. Nu venise timpul“, a mai spus Aliman.

Marius Aliman a absolvit Ştiinţe Economice la Universitatea din Craiova şi un master în Ştiinţe Penale şi Criminalistică la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Ion Aliman şi-ar fi dorit, a mai spus fiul acestuia, să urmeze o carieră de magistrat. Este, de altfel, planul său de rezervă dacă nu va obţine mandatul de primar, fiind de asemenea în pragul absolvirii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative.

