Scandalul testelor SARS-CoV-2 pentru elevi. „Le-au luat «la kilogram»? E bătaie de joc pe banii noştri!“ VIDEO

Surpriza directorilor a fost enormă, fiindu-le înmânate, sâmbătă, 27 noiembrie 2021, cutii cu seturi de câte 25 sau 50 teste, pe care profesorii trebuie să le asambleze. Directorii din Olt, şi cel mai probabil la fel s-a întâmplat în toată ţara, au primit pe grupurile specifice şi două video-uri, unul despre cum se asamblează kit-ul de testare, un altul despre cum se realizează testul.

Dacă directorii au fost surprinşi să afle că testele nu sunt ambulate individual, ci trebuie să facă ei asta la şcoală, părinţii sunt de-a dreptul furioşi. Pe un grup public al părinţilor, de pe Facebook, o mămică a relatat cum s-a făcut predarea-primirea testelor.

„În curtea şcolii se împărţeau deja între părinţi… din mână în mână... puse în şerveţele, în buzunare...“

„La şcoala fiului meu au fost distribuite testele de salivă părinţilor -un părinte de la fiecare clasă a preluat testele pentru o săptămână. Eu am fost să iau 62 de teste: două cutii de câte 25 şi alte 12 teste puse CU MÂNA GOALĂ într-o pungută. Ce vedeţi în poză este mâna mea cu mănuşă... încercând să trimit părinţilor poze cu ce am primit. Eu trebuie să manevrez 62 de teste, să le distribui în punguţe şi să le dau părinţilor sub semnătură. Eu ştiu cum să le manevrez pentru că face parte din meseria mea, dar in curtea şcolii se împărţeau deja între parinti... din mână în mână... puse în şerveţele, în buzunare... “, a relatat părintele pe Facebook, punând la îndoială că aceste teste, manipulate neigienic, ar putea oferi un rezultat concludent.

„Astea ar trebui să fie testele de încredere? Dacă secretara e pozitivă şi a strănutat ieri în mâna cu care distribuia totul în pungi pentru toată şcoala? Dacă părinţii care preiau pentru toată clasa sunt pozitivi? Credeţi că le aranjează cineva cum fac eu - sterilizand totul cât de mult pot, cu mască, cu mănuşi? (Şi evident că tot nu simt că este suficient de curat - nu se pune problema de steril - pentru că le fac pe o masă la mine în sufragerie....). Cum să dai teste la bax? În care univers vă bazaţi voi pe ele?

Părintele carea făcut postarea a arătat că a fost nevoit să pună în punguţe, pe masa din sufragerie, câte două kit-uri de testare pentru fiecare elev FOTO: Facebook/Părinţii elevilor din România

PS. Să nu aruncaţi pisica moartă în curtea scolii! Şcoala şi profesorii nu au nicio vină în acest caz, sunt efectiv prinşi la mijloc!“, a mai scris părintele în grupul „Părinţii elevilor din România“, un grup cu peste 10.000 membri.

„În filmuleţele de prezentare apar teste conforme, frumoase, igienice. Aici sunt gunoaie ieftine“

Sute de părinţi au comentat la rândul lor pe baza celor relatate şi a fotografiilor prezentate.

„Sfideaza orice urmă de bun simţ! În filmuleţele de prezentare apar teste conforme, frumoase, igienice, care au instrucţiuni clare de folosire. Ce vedem aici sunt gunoaie ieftine pe care nu le-a vrut nimeni, ridicate la rang de obiecte sfinte, salvatoare! Ce ne mirăm când ştim cine sunt cei care conduc firmele de la care s-au cumparat aceste teste! Încep să mă conving că mare parte a naţiei noastre are nivelul "de cultura" identic cu cel prezentat în serialul " Las Fierbinti". Noi cei putini ramasi cu şira spinării dreaptă disperam pe zi ce trece şi ne gândim cu regret să emigrăm“, a scris un alt părinte.



„Nu testez copilul cu astfel de teste care trec prin mâna atâtor oameni.... Dacă ne-am uni toti părinţii ar fi altfel situaţia“, este o altă opinie. „O bātaie nesfârşită de joc. Ne trateaza ca pe nişte idioţi de care faci mişto cu mare satisfacţie“, „Să nu uităm costul acestora, 200 de milioane de euro! Cu aceşti bani se digitaliza o mare parte din şcoala românească“, „Domnul Rafila susţinea la radio astăzi că vor fi ambalate de la şcoală, individual, folosindu-se mănuşi şi măşti, şi vor fi distribuite părinţilor în ambalaje individuale, cu instrucţiuni de folosire şi certificat de conformitate. Să fiu în locul profesorilor şi al părinţilor as refuza vehement să mă apropii de acele teste, eu una ştiu sigur ca voi refuza acel test, prefer sa îmi testez copilul din resurse proprii, cum am făcut şi până acum“, „E bătaie de joc pe banii noştri. Refuzaţi-le!“au scris alţi părinţi.

Şi-au exprimat opinia şi profesori, membri ai grupului. „În calitate de profesor, nici nu vreau să văd acele teste, dar nici nu voi mai accepta să intru în clasele în care elevii nu respectă regulile de combatere a răspândirii virusului, eu fiind vaccinată cu 3 doze. Căci dacă elevii nu poartă corect masca (unii nici nu o au) dacă în pauze stau "claie peste grămadă", dacă nu aerisesc clasa măcar în pauze...este în primul rând vina părinţilor“, a scris un profesor.

„Fix aşa! Fiecare are puterea să ia atitudine pentru ca cei din jur să respecte regulile, pentru că sunt reguli nu ifose, ifose sunt impresiile şoşologilor care cred că sunt mai presus de lege şi de boală“, l-a susţinut un alt comentator.

Tot un profesor a comentat fotografiile şi informaţiile postate: „Sunt "cumpărate la kilogram"? Nu sunt distribuite de firme farmaceutice, în condiţii igienice ... pentru a se obţine un rezultat corect privind sănătatea copiilor?“ Răspunsul nu a întârziat: „Ne-a lămurit Cîmpeanu, vina este a ministerului sănătăţii. El este imaculat. Nu mai contează nimic zice el, avem teste, subiect închis. Pasează responsabilitatea directorilor de unităţi de învăţământ. Doar astăzi a fost informat de dl. Arafat că testele vin în loturi de 50 de bucăţi“.

De ce nu vor directorii să se facă testele în şcoli

Pe de altă parte, deşi au fost lăsaţi să aleagă cum vor face aceste teste, directorii, care şi-au consultat colegii, s-au ferit să-şi asume ca la şcoală să se facă testarea. Astfel, membrii Consiliilor de Administraţie au hotărât, în majoritatea covârşitoare a şcolilor, ca testele să fie împărţite copiilor şi elevii să fie testaţi acasă, urmând ca părinţii să transmită rezultatul.

Deşi directorii se tem că vor exista şi părinţi care fie nu îşi vor testa copiii, fie vor transmite eronat rezultatul, soluţia îi fereşte de alte posibile situaţii-problemă. „E normal ca părinţii să-şi asume acest lucru, chiar nu putem pune totul în cârca şcolii. Ne bazăm pe responsabilitatea părinţilor“, a declarat un director, pentru Adevărul.

Iată şi câteva dintre motivele pentru care profesorii fug de testarea în şcoală. S-a invocat faptul că testarea ar dura foarte mult timp şi s-ar ajunge la „sacrificarea“ anumitor ore de curs; că unii părinţi nu şi-au dat acordul prin formular completat şi semnat, pentru testare; că au elevi navetişti care, dacă au test pozitiv, ar însemna că vin infectaţi în colectivitate şi se întorc cu mijloacele de transport în comun acasă; că ar fi nevoie de circuite speciale pentru manipularea deşeurilor medicale, de contracte de preluare de către firme specializate etc. etc.

