Explicaţia şefului Gărzii Naţionale de Mediu, dat afară din curtea unui centru de colectare: „Eram în drum spre cascada Bigăr. Fumul se vedea din şosea“

Un controversat om de afaceri din Slatina a transmis, miercuri-dimineaţă, 9 iunie 2021, o intervenţie a şefului Gărzii Naţionale de Mediu, acuzându-l pe acesta de control abuziv. Octavian Berceanu, şeful GNM, căuta de fapt o topitorie, după ce, aflat în drum către cascada Bigăr, a observat din drumul european E 574 un fum greu în zona industrială a Slatinei şi a decis să investigheze sursa acestuia. A ajuns din greşeală în curtea unui centru de colectare a fierului vechi controlat de omul de afaceri Florin Orodel, centru care se află gard în gard cu topitoria. Orodel s-a arătat scandalizat de vizita comisarilor de mediu, le-a adresat acestora injurii, după care a pornit o transmisiune pe unul dintre conturile de Facebook pe care le administrează, respectiv Casa Oltenească Slatina, numindu-i pe comisari „nişte vagabonzi veniţi de la Bucureşti“.

„Domnul n-are nicio legătură cu societatea respectivă (n. red. - societatea care colectează deşeuri), e domnul din umbră care se ocupă de societate, n-are nicio calitate în cadrul societăţii respective, dar ne-am nimerit când încărca un camion cu fier echi. Noi aveam treabă fix cu nişte emisii de substanţe, fum. Le-am văzut ca orice cetăţean, din drum, şi am acţionat, era normal, sunt şeful Gărzii de Mediu, a trebuit să văd de unde e şi am chemat corpul de control. Eram în drum spre cascada Bigăr, dar fumul se vedea din şosea şi era normal să mă autosesizez. Nu era vorba de o sursă mică şi erau nişte instalaţii acolo, era un fum degajat într-un proces tehnologic“, a declarat Berceanu, pentru „Adevărul“.

Slătineanul în curtea căruia au ajuns iniţial comisarii a fost, spune şeful Gărzii Naţionale de Mediu, mult mai agresiv decât s-a văzut în transmisiunea video.

„Pur şi simplu a început să se agite, să urle, să strige, drept pentru care am sunat la 112, cred că i s-a şi aplicat o sancţiune pe tema asta, a început să înjure foarte urât, să zică de instituţiile statului, ce face, ce nu face el cu ele, mult mai mult decât s-a văzut, şi asta a fost“, a explicat Berceanu.

„Nu eram într-o acţiune de control, doar voiam să vedem de unde iese fum“

Cât despre cum s-a ajuns la această situaţie, oficialul GNM a explicat că a pornit, alături de colegul său, în căutarea societăţii de unde se vedea fumul.

„Am văzut că iese fum şi întrebam care-i intrarea în curtea de unde iese fum, erau vecinii lui, doar că nu vedeam intrarea, nu era uşor vizibilă, era o curte închisă. Am văzut că e zid şi este în curtea cealaltă, am zis – Perfect! – ne-am legitimat, nu eram într-o acţiune de control, doar voiam să vedem de unde iese fum ca ulterior colegii să vină să facă un control acolo. Controlul e în desfăşurare acum. Doar că domnul am înţeles că avea ceva camion la încărcat cu fier şi era foarte agitat, de ce îl sâcâim noi exact când încarcă. Absolut nicio treabă n-aveam cu el, dar probabil n-avea tot ce-i trebuie la camionul ăla“, a detaliat şeful Gărzii.

Pe de altă parte, reprezentanţii topitoriei au avut o atitudine situată la polul opus. I-au invitat pe comisari în curtea societăţii şi le-au explicat întregul proces.

„Era vorba de emisii industriale, un fum care nu provine de la arderi de mase vegetale şi am zis că e anormal fumul respectiv, fumul era degajat din curtea de lângă, dintr-un proces tehnologic, omul de lângă ne-a şi explicat procesul tehnologic, a avut deschidere, ne-a explicat, n-a fost nicio problemă. Sănătate şi la revedere, de restul se ocupă colegii de la garda de mediu din judeţul respectiv“, a mai precizat Octavian Berceanu.

După plecarea şefului GNM au rămas în control reprezentanţii Gărzii Olt, care verifică nu una, ci trei societăţi din care s-au observat emisii în zona respectivă, a mai precizat Berceanu. Cel mai probabil va fi verificat ulterior şi centrul de colectare a fierului vechi.

