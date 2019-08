Reacţia familiei Luizei, după anunţul DIICOT: „Au înţeles că îi vom face de râs“; „Copilul mi l-a luat viu, mie nu-mi aduce un dinte sau un os“

După o seară grea, vineri, 16 august 2019, pentru familia Luizei Melencu, în care s-a aşteptat vestea, cu reporterii în casă, despre rămăşiţele osoase în urma înaintării raportului realizat de INML către DIICOT, sâmbătă dimineaţă, 17 august 2019, a fost transmis comunicatul că nu se poate stabili dacă rămăşiţele găsite la liziera din apropierea locuinţei lui Dincă sunt ale Luizei Melencu.

Familia spune că acest comunicat are legătură cu cele transmise în ultimele zile, anume că se va solicita o expertiză şi în străinătate. Pe de altă parte, acuză familia Luizei Melencu, mama şi bunicul fetei, continuă bătaia de joc, pentru că anchetatorii nu comunică în mod oficial asemenea veşti.

„Sunt laşi, nu au curajul, pentru că acoperă pe adevăraţii vinovaţi.(...) Să le fie ruşine, sunt plătiţi să-şi facă datoria, nu şi-au făcut-o, adică, din prima clipă. În dosarul nostru, că a fost mai vechi, am fost minţiţi, am fost tot timpul învârtiţi. Ei au ştiut de la început, am convingerea – şi fac afirmaţia asta pe propria răspundere – că ei au ştiut din prima clipă ce se întâmplă la Caracal: că Luiza a fost răpită. Acolo e o şleahtă de nemernici, pe care nu poţi să-i numeşti altcumva“, a declarat bunicul Luizei. Stelian Iordache, bunicul fetei din Dioşti, a mai spus că răspunsul venit astăzi prin comunicatul DIICOT este ca urmare a anunţului de acum câteva zile al familiei.

„Am făcut afirmaţia că vom merge la alte laboratoare, în altă ţară, indiferent unde, şi ei au înţeles cam cum stau lucrurile, au înţeles că îi vom face de râs. E instituţie de stat, să pună mâna să-şi facă datoria, nu să ne mintă şi să ne înjosească“, a mai spus bunicul Luizei.

Mama fetei a declarat, la rândul său, că nu va accepta un rezultat ambiguu. „În momentul când mi-aduce ceva-n poartă, el copilul mi l-a luat viu, el nu-mi aduce un dinte sau un os. Dacă vreau să-mi fac o înmormântare creştineşte, vreau ceva oficial, cel puţin nişte indicii nu ne-au venit oficial, oricum, noi aflăm din presă“, a spus Monica Melencu.

Procurorii DIICOT au găsit, în data de 5 august, un sac cu oase şi cenuşă în pădurea în care a indicat Gheorghe Dincă faptul că şi-a ascuns urmele. Gherghe Dincă a indicat anchetatorilor, în momentul în care a fost condus în teren, că rămăşiţele găsite la marginea unei păduri din Caracal îi aparţin „fetei din luna mai“. El a spus că acolo ar fi aruncat bucăţi din corpul Luizei Melencu.

DIICOT a anunţat, miercuri, că rămăşiţele găsite de procurorii DIICOT în liziera de lângă casa din Caracal aparţin unei fete cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, alta decât Alexandra Măceşanu. Asta înseamnă că se confirmă a doua victimă a lui Gheorghe Dincă.

În 2 august 2019, părinţii Alexandrei au fost înştiinţaţi chiar de ministrul Justiţiei, Ana Birchall, că rezultatele probelor ADN prelevate din rămăşiţele găsite în incineratorul artizanal din curtea suspectului de crimă Gheorghe Dincă aparţin fetei lor, rezultatul indicând cu o precizie de 99,99 la sută victima.

