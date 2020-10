Orele de sport au ajuns principala atracţie la şcoală. Cum explică profesorii şi elevii noul trend

Sunt ani buni de când mulţi profesori de Educaţie fizică reclamă că se confruntă cu un adevărat fenomen, respectiv cel al prezentării scutirilor medicale de la ora de sport. Deloc întâmplător, în tot acest timp procentul de copii supraponderali şi chiar obezi a tot crescut şi el.

Elevii au redescoperit însă de la începutul anului şcolar, cei care au norocul să facă şcoală în scenariul verde, plăcerea de a face mişcare în contextul în care, în scurta pauză de 5 minute între ore, de-abia au timp să deschidă fereastra şi să-şi lase masca sub bărbie preţ de câteva secunde.

Ora de Educaţie fizică, desfăşurată în aer liber până acum, conform indicaţiilor medicilor epidemiologi, a devenit singurul moment al zilei petrecute la şcoală în care elevii se bucură să respire aer curat şi să-şi dezmorţească trupul.

Cu reguli stricte şi aici, păstrând distanţa, evitând contactul fizic direct, fără mingi şi alte materiale didactice specifice, profesorii reuşesc însă să le ofere elevilor altfel de momente petrecute împreună. Cel mai greu le este celor din urmă să desfăşoare orele de Educaţie fizică online.

„În afară de a încărca secvenţe din ora de sport, cu verigi ale lecţiei sau nişte complexe de exerciţii fizice pentru dezvoltare armonioasă, sau un circuit, un circuit de forţă, de exemplu, pentru dezvoltarea musculaturii, mai mult de atât nu prea avem voie să facem cu ei, decât dacă ni se permite să intrăm în sală, să păstrăm distanţarea, să nu folosim obiecte pe care să le atingă mai mulţi elevi, cum ar fi mingi, sau să le dezinfectăm la 10-15 minute.... În principiu putem să lucrăm circuit de forţă, pe ateliere, să facem alergare, dar cu distanţe duble sau triple faţă de ce făceam în mod normal, să se lucreze frontal sau individual, dar cu păstrarea distanţei. E clar că nu poţi să faci ore cu mască, pentru că e un chin să stai, darmite să alergi, şi clar nu se poate face asta“, a explicat profesorul Liviu Mitroi, care şi conduce cel mai mare liceu din Caracal, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“. Vremea a ţinut cu elevii şi cu profesorii lor, iar orele de Educaţie fizică s-au putut desfăşura în aer liber. „Până acum am lucrat un pic în curtea şcolii, pe terenul de baschet, cu distanţă între ei, dar lucruri minore, cum ar fi influenţarea selectivă a aparatului locomotor, exerciţii de gimnastică uşoare, adică mai mult de streching“, a continuat profesorul.

Deşi se bucură să facă mişcare pe terenul de sport din curtea şcolii, faptul că nu pot încinge o partidă de fotbal, sau că nu se pot antrena, în cazul fetelor, pentru meciurile de handbal, pentru că fetele de la liceul din Caracal au ajuns la performanţe naţionale de excepţie la Olimpiada Sportului Şcolar, naşte frustrări.

„Chiar am avut nişte performanţe extraordinare la nivel de liceu, dar acum totul este spre...Nu s-au ţinut competiţiile preliminare, pentru calificări la zonă, sau finale, nu s-a mai ţinut nimic, s-a terminat“, a mai spus prof. Mitroi, insistând pe necesitatea de a se pernite accesul în sală, pentru că va veni şi vremea rece, însă copiii în continuare au nevoie, acum poate mai mult decât oricând, de mişcare.

„Exerciţiile fizice se fac în aer liber“

Profesoara Mihaela Rădulescu predă la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu“ din Slatina şi are ore atât la ciclul primar, cât şi la gimnaziu şi liceu. Spune, la fel, că elevii se bucură în mod deosebit de orele de sport, cu toate interdicţiile peste care nu se trece sub nicio formă. Puţinele obiecte pe care au voie să le folosească sunt montate de profesori şi dezinfectate tot de către aceştia. „Copilul nu pune mâna pe nimic, am respectat tot ce ni s-a impus. Copiii se bucură, chiar şi în condiţiile acestea. Şi cei de acasă, pentru că lucrăm în scenariul galben, m-au impresionat cu ce au lucrat. Au trimis filmuleţe, s-a văzut că se străduiesc. Unii dintre ei s-au antrenat împreună cu părinţii chiar, pentru că de mişcare este nevoie“, a mai spus prof. Rădulescu.

Deocamdată profesorii nu ştiu când sau în ce condiţii li se va permite să intre cu elevii în sala de sport. Se bucură însă de zilele de toamnă, pentru că, spune prof. Mihaela Rădulescu, „exerciţiile fizice se fac în aer liber, în condiţii de călire a organismului“.

„Aşteptăm să vedem ce se va hotărî, noi ne bucurăm şi ne dorim să avem cât mai mult vreme frumoasă, pentru că exerciţiile fizice se fac în aer liber, în condiţii de călire a organismului, în razele de soare, să ne luăm un pic şi vitamina D, atât cât mai putem s-o luăm, şi în aer curat. Să simţim şi noi aerul, să ne bucurăm şi noi de aer, de natură“, a mai spus profesoara, care, în schimb, nu are nicio veste pentru acei elevi dispuşi să facă eforturi chiar mai mari decât li se cere la clasă şi care voiau să se bată din nou în competiţiile de la nivel naţional, unde şi ei au avut rezultate extraordinare.

Cei mai trişti sunt însă elevii de la şcolile cu program sportiv, care în afară de exerciţiile de pregătire fizică, în aer liber, nu prea mai pot face mare lucru, din acelaşi motiv, cel al interzicerii antrenamentelor specifice în sală. „Generaţia COVID“ de sportivi traversează, spun dascălii, o perioadă deloc fastă, iar efectele se vor vedea în anii care vin.

