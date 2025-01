Timpul record făcut de zborul New York - București datorită curenților de aer. Pilot: „Un nou record mondial”

Zborul HiSky H4102 dintre New York și București, operat pe 22 ianuarie 2025, a avut o durată de șapte ore și 47 de minute, fiind scurtat cu aproape o oră. „Am stabilit alături de întreaga echipă un nou record mondial pentru cel mai rapid zbor operat vreodată pe această rută”, susține pilotul Alex Dănilă.

„Deși durata medie a acestui zbor este de aproximativ opt ore și jumătate, curenții de aer favorabili au contribuit la o reducere semnificativă a timpului de zbor, zborul din 22 ianuarie fiind cu aproape o oră mai scurt decât în mod obișnuit”, a transmis site-ul BoardingPass.ro, specializat în știri din domeniul aviației.

Mai multe detalii a oferit chiar pilotul avionului, Alex Dănilă. „Astăzi dimineață am aterizat la Otopeni, venind din New York, stabilind alături de întreaga echipă un nou record mondial pentru cel mai rapid zbor operat vreodată pe această rută. În doar 7 ore și 46 de minute, am reușit să ajungem acasă, la bordul unui performant Airbus A330, varianta 243, operat de HiSky și echipat cu motoare Rolls-Royce”, susține pilotul.

El dezvăluie că au fost porțiuni de zbor deasupra Oceanului Atlantic, unde, „datorită vântului de la nivelul de zbor ales, am reușit să atingem viteza de 1150 km/h”.

„Acest succes a fost posibil datorită unei echipe extraordinare și a unei planificări meticuloase din partea departamentului de Operațiuni de la HiSky. Ei au creat o rută de zbor extrem de favorabilă, iar dedicarea și profesionalismul lor au făcut diferența. La sosire, sprijinul oferit de turnul de control al aeroportului Otopeni și de București Approach, a fost de neprețuit. Deși toate avioanele decolau și aterizau pe pista 26, am cerut și am primit aprobarea de a ateriza în sens invers, pe pista 08 stânga, ceea ce a necesitat o coordonare suplimentară din partea echipei de la sol. Chiar dacă am folosit pista 08 stânga cu un ușor vânt de coadă, aterizarea a fost extrem de lină, aducând o emoție deosebită pasagerilor noștri, care au simțit nu doar viteza, ci și finețea zborului”, explică Alex Dănilă, pe pagina sa de FB.

Acest zbor a fost mai mult decât o călătorie, susține pilotul, „a fost o demonstrație de curaj, pasiune, muncă în echipă, excelență și determinare de a depăși orice limită”.