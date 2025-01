Tineri români, arestați și expulzați din Serbia pentru „uneltire” împotriva statului sârb: „Am fost legitimați și duși la secție, nu ni s-a comunicat motivul”

Mai mulți tineri români, care participau la un program internațional de formare pentru societatea civilă, au fost arestați în Serbia și expulzați. Poliția i-a acuzat de „uneltire” împotriva statului sârb. „Am fost așteptați de poliție, legitimați și duși la secție . Am stat la secție până la 4 dimineața”, a spus Ștefania, o tânără din România.

Tinerii, printre care cetățeni români, austrieci, sloveni și irlandezi, participau la un atelier al „Academiei ONG”, un program de formare pentru liderii societății civile din Europa Centrală și de Est, organizat de fundația austriacă „Erste Stiftung” și de Universitatea de Economie și Afaceri din Viena, potrivut ziarul din Zagreb „Jutarnji List”.

După ce au finalizat cursul, tinerii au mers la barul hotelului lor din Belgrad. Acolo au apărut ofițeri de poliție în civil, i-au arestat și i-au dus la o secție de poliție.

Ștefania Negoe a publicat pe rețelele de socializare cum a devenit „persona non grata în Serbia, pe nedrept”.

„Dacă pentru români regimul autoritar este fie o amintire, fie un exercițiu de imaginație, pentru cetățenii sârbi este o realitate zilele acestea. Prin ce am trecut eu și alți 14 cetățeni a 8 țări europene poate deveni normalitate dacă nu acționăm cu responsabilitate față de noi și semenii noștri”, susține tânăra.

Aceasta a povestit a sosit în Belgrad pe 19 ianuarie pentru a participa la un curs de două zile dedicat sectorului ONG din Europa Centrală și de Est (NGO Academy - un program realizat în parteneriat între Vienna University of Economics and Business și ERSTE Foundation).

„Am finalizat cu succes cursul, am ieșit la o bere și când ne-am întors la hotel, puțin după miezul nopții, am fost așteptați de poliție, legitimați și duși la secție (Department for Foreigners). Am stat la secție până la 4 dimineața. Nu ni s-a comunicat motivul pentru care ne aflăm acolo, deși am întrebat în repetate rânduri. Eu nu am fost interogată cu privire la nimic, însă mi s-a prezentat o hârtie în sârbă pe care am refuzat să o semnez. În document aș fi fost informată să părăsesc țara în 24h și că nu am dreptul să mă întorc în Serbia în următoarele 12 luni. Îmi doresc să știu cu ce am greșit, care este motivul pentru care am primit acest tratament”, spune Ștefania.

Tânăra spune că este bine, la fel și colegii ei. Cu toții au ajuns acasă.

„Cetățenii sârbi nu mai au încredere unii în alții, în cei care ar trebui să îi protejeze. Mă simt în siguranță acasă și îmi doresc să rămână așa. Călătoresc în Europa și îmi doresc să rămână așa. Mă bucur de libertățile mele și îmi doresc să rămână așa”, a mai adăugat Ștefania Neagoe.

O purtătoare de cuvânt a „Primei Fundații” și-a exprimat „consternarea” pentru agenția de presă dpa. „Pentru noi, acest lucru este pur și simplu inexplicabil”, a adăugat ea.

Proteste în Serbia, împotriva dezinformării televiziunii naţionale

Liderii de la Belgrad sunt în prezent nervoși deoarece se confruntă cu un val masiv de proteste organizate de studenți. Protestele au început în Serbia la surt timp după prăbușirea unui acoperiș din beton la gara din Novi Sad, la doar câteva luni după lucrări de renovare a clădirii, la începutul lunii noiembrie, incident din cauza căruia 15 persoane și-au pierdut viața.

Pe 18 ianuarie, mii de sârbi, mulţi dintre ei studenţi, s-au strâns vineri în faţa televiziunii naționale sârbe (RTS) şi au protestat împotriva acesteia, acuzând serviciul public, finanțat din banii lor, că nu relatează informaţiile în mod obiectiv.

„RTS este un serviciu public finanțat din taxe și trebuie să furnizeze informații în mod obiectiv, imparțial și în interesul cetățenilor. Este evident că RTS nu face asta”, a declarat pentru AFP Aleksa Dragovic, student la agricultură.

Procuratura locală a pus sub acuzare 13 persoane, printre care fostul ministru al Transporturilor Goran Vesic, în dosarul gara din Novi Sad.

Președintele sârb, Aleksandar Vucic, și guvernul afirmă că partide de opoziție se află în spatele studenților - lucru pe care ei îl neagă - acuzându-i că vor „să destabilizeze țara și să preia puterea fără a trece prin alegeri”.