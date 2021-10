Duelul părinţilor pe tema testării elevilor. „Când faceţi un test de sarcina acasă trebuie să vină personal medical avizat?“

Creşte vehemenţa părinţilor care dintotdeauna s-au opus vaccinării, indiferent de categoria de vârstă, şi purtării măştii în timpul orelor de curs.

Acum tema a devenit testarea elevilor, de două ori pe săptămână, măsură propusă de autorităţi astfel încât să se renunţe la trecerea în online a cursurilor dacă localitatea depăşeşte rata de îmbolnăvire de 6 cazuri la mia de locuitori.

Noile reguli pentru şcoli au fost aprobate printr-un ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii (ordinul cu numărul 5.338/1.082 ) publicat vineri-seară, 1 octombrie 2021, în Monitorul Oficial.

În acest ordin se vorbeşte despre cum se adoptă decizia de închidere a unităţii de învăţământ. Astfel, s-a renunţat la suspendarea cusurilor la o rată de peste 6 cazuri de îmbolnăvire la mia de locuitori la nivelul localităţii, hotărându-se că se trece în online la nivelul întregii şcoli doar dacă 50% din clase au cursurile suspendate (o clasă intră automat în online la apariţia unui caz pozitiv).

În cuprinsul ordinului sunt reglementate şi cazurile în care elevii pot fi testaţi, acordul explicit al părinţilor pentru testare fiind obligatoriu. Ceea ce i-a iritat, însă, pe foarte mulţi părinţi, judecând după reacţiile acestora în mediul online, este propunerea (necuprinsă deocamdată într-un act normativ) ca elevii să fie testaţi periodic, chiar de două ori pe săptămână, dacă se poate cu teste non-invazive (teste de salivă), această propunere venind din partea mai multor structuri, printre acestea şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi.

„Ne ducem ca turma la vaccin din cauza restricţiilor“

Fiecare postare pe tema testării în şcoală îi împarte pe părinţi în tabere. Cei mai vehemenţi sunt cei care văd în testare mijlocul ideal ca autorităţile „să crească numărul de cazuri din pix“. Argumentele celor din tabăra opusă sunt pur şi simplu trecute cu vederea.

Redăm mai jos câteva opinii postate pe un grup al mămicilor, cu menţiunea că am păstrat exact forma în care acestea au apărut în mediul online.

• „D-aia vor sa testeze copii sa mai aibe ( din pix ) mai multe persoane cu covid😡😡😡😡 sa nu mai iesim deloc din casa“;

• „Din vina noastră se întâmplă totul, am fost prea toleranţi şi am plecat capul la tot ce a venit din partea lor. Ne ducem ca turma la vaccin de teama restricţiilor“;

• „Stiu pe cineva răcit, cu nas înfundat si tusa si ia iesit test pozitiv. Zici ca pana acum nu am mai fost raciti. Deja chiar exagerează“;

• „Problema este ca sunt părinţi care accepta sa şi chinuie copii, iar atunci exista: " unii de ce fac, iar alţii se opun?". Ca şi cu vaccinul, mai e un pas mic pana acolo. Am spus ca nu avem încotro, trebuie sa ne vaccinam ca ne limiteaza ăştia de la toate.“;

• „Ce mi se pare cel mai trist este ca nu putem face nimic,sau dacă am fii mai uniţi şi nu am mai accepta atât de uşor tot ceea ce ni se propune, am reuşii sa mai schimbam ceva, poate! Acesta este pasul sigur pt acceptarea vaccinului la copii în viitorul f apropiat, cu exact aceeaşi chestie : NU MERGI LA ŞCOALĂ DACA NU TE VACCINEZI !". Oare atunci o sa mai zicem de dezinformare, o sa acceptam ca, copii noştri sa fie cobaii lor cu atâta uşurinţă?“;

•„ Să stea ei închişi în case şi cu ochii în telefoane. Noi vrem copiii la şcoală fizic, dacă nu vom ţine copiii acasă. Nu toţi copiii pot intra online,atunci ce se întâmplă cu aceşti copii?De la vârsta de 14 ani nu a mai făcut niciun vaccin,iar acum santem obligaţi că aşa vor ei. Traim cu ameninţări şi cu porunci mai rău că în timpul sclaviei. Mai bine să ne rugăm la Dumnezeu cât mai trăim să avem momente frumoase şi liniştite alături de copiii noştri 😳“;

• „Azi testare, mâine vaccin. a văzut că merge cu manipularea şi uite aşa fac ce vor ei. nu sunt de acord nici cu on line,dar nici cu testare. CÂŢULE mai du te si la dracu sa te ia,ca pe vremea noastră ne duceam cobză la şcoală şi nu ne mai testa nimeni,iar acum răceala se numeste COVID.marş....“;

• „Întrebarea mea este: putem avea incredere în aceşti nenorociţi şi ca testul poate ieşii negativ?? Trăim în România, oameni buni, şi aici este posibil orice..nu ne putem compara cu celelalte tarii,aici este prostie mare pe faţă şi multa bătaie de joc!“;

• „Testele se fac de un personal medical avizat nu de oricine“ etc.

„Noi locuim în Germania şi de un an copiii mei sunt testaţi de două ori pe săptămână“

De cealaltă parte a „baricadei“ sunt părinţii care vor să-şi trimită copiii într-un mediu cât se poate de sigur pentru contextul actual şi care salută propunerea ca elevii să fie testaţi periodic. Unii expun propria situaţie, alţii fac apel la calm şi raţiune şi încearcă să aducă argumente în favoarea testării.

• „Şi eu am trei copii răciţi, teste facute , toate negative. De ce excludeti că este chiar pozitiv?!?“, este răspunsul unei mame pentru un alt părinte care a afirmat că „în 99% din cazuri testele sunt pozitive“;

• „ma uimiţi... atâta dezinformare la voi, toleranta 0... COPIII (da, cu 3 de i) nu au de suferit în urma testelor, ba din contra, MERG LA SCOALA! Ca sa va schimbaţi parerea, va rog să faceţi un exerciţiu si sa urmăriţi un documentar, orice timp de o oră cu mare atenţie, sa va luati si notiţe, o oră, nu mai mult. Si apoi sa va imaginati ce inseamna online pentru copii (aici da, e cu 2 i) 3, 4 ore in fata unui calculator“;

• „Ma uimiţi🙈, întotdeauna alegeţi varianta mai simplă ptr voi ca si mamici si mai dificila pentru un copil. De ce acel copil sa stea în faţă unui PC 4-5 ore ? Care acel PC e deja un "virus" ptr copiii noştri... ei nu mai au copilărie, ei nu stiu jocurile copilărie... Noi locuim in Germania si de 1 an copiii mei sunt testaţi de 2 ori pe săptămână si DA am ales TESTARE NU VACCINAREA, prefer ca copiii mei sa mearga la scoala si sa se joace afara cu copiiii decat sa ii tin "prizonieri" in casa“;

• „Nimic gresit, un test cu saliva nu reprezinta pericol pt copil. Daca vrem sa mearga copiii la scoala putem accepta macar atata lucru“.

• Când faceţi un test de sarcina acasa. .trebuie să vina un personal medical avizat? copiii vor scuipa intr un test... nimic altceva. Daca vrem şcoli si gradinite deschise... macar atata lucru sa acceptam. In celalalte tari nu se face atat tam-tam pentru niste teste din saliva. in loc sa isi scuipe colegul sau sa scuipe pe jos... mai bine scuipa intr-un test.

• „Foarte bine! Să fie testati si sa mearga la scoala! Avem destui prosti in tara asta, nu e nevoie sa-i mai adaugam si pe copiii ăstia“, sunt doar câteva dintre opiniile părinţilor care îi vor pe copiii lor la şcoală în bănci, însă nu în orice condiţii, ci în siguranţă.

