Cum vrea Poliţia Locală să-i „civilizeze“ pe slătineni.  Cât va fi amenda pentru hrănirea animalelor fără stăpân. „Creşte cel puţin 20 de pisici în apartament“.

La sfârşitul săptămânii trecute a fost lansat în dezbatere publică un nou regulament pe baza căruia Poliţia locală din Slatina să poată sancţiona contravenţional cetăţenii pentru anumite fapte, unele dintre ele nereglementate până în prezent. Mai exact, din cele 104 contravenţii care vor fi pedepsite cu amenzi, 19 sunt noi. Printre acestea, şi sancţiuni care vor fi contestate de iubitorii de animale, deja intraţi în alertă.

Cei care hrănesc animalele abandonate riscă să fie sancţionaţi cu amenzi între 400 şi 800 lei, având posibilitatea ca în termen de 15 zile să plătească jumătate din minimul acestei amenzi (deci 200 lei). Se încalcă, însă, legislaţia privind protecţia animalelor, spun iubitorii de animale care anunţă, totodată, că vor depune, pe de o parte, amendamente la acest regulament, iar pe de alta, dacă se va aproba în Consiliul local în forma propusă, vor acţiona în contencios administrativ pentru anulare, a declarat Constanţa Dicu, reprezentanta Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor pentru Protecţia Animalelor din municipiul Slatina.

„O hotărâre de consiliu local n-are cum să bată o lege organică, dar la noi e totul cu susul în jos. Pentru că încalcă legea 205/2004, care spune clar că fiecare om este obligat prin lege nu numai să nu tortureze animalele, dar să ajute, or a hrăni un câine aflat în suferinţă pe stradă nu este un delict, în niciun caz“, a spus şi Cecilia Romaniuc, o altă iubitoare de animale.

Numărul cetăţenilor deranjaţi de faptul că se oferă resturi animalelor fără stăpân este însă mai mare, iar aceştia s-au adresat în repetate rânduri poliţiştilor.

„Nu întordeauna cei care iubesc animalele lasă mâncare specială de câini sau de pisici. De obicei vin cu oala de mâncare care le-a rămas prin casă, o înşiră la colţul blocului, la intrare, pe scări de bloc, sau te miri pe mai unde, prin locuri de joacă. Această atitudine produce disconfort şi, în plus, pune şi cetăţenii în pericol, pentru că acei câini care încep să mănânce devin agresivi cu cetăţenii care trec prin zonă. (...) Nu aruncă hrana asta într-un loc retras, nu se gândesc şi la siguranţa cetăţenilor, o lasă pe alei, în parcuri, lângă pubelele de gunoi, iar o altă persoană care vine să arunce gunoiul e muşcată de câine. Atrage şobolani, atrage toate cele“, a declarat directorul Poliţiei Locale Slatina, Adrian Pop, precizând şi cum s-a ajuns la sumele care reprezintă amenda.

„Nu există o formulă de calcul, pur şi simplu apreciezi cam care ar putea fi sacţiunea pe care s-o aplici, ţinând cont şi de faptul că poate fi achitat în 15 zile jumătea minimului. Dacă îi aplic 100 de lei amendă, în 15 zile el poate achita 50 lei“, a mai spus Pop.

Câte animale se pot creşte într-un apartament

Noul regulament va reglementa şi câte animale de companie ar avea dreptul un proprietar să îngrijească într-un apartament. Conform propunerilor, este vorba de cel mult trei pisici sau cel mult doi câini. Greu de stabilit în ce categorie intră, însă, cei care cresc şi câini şi pisici în acelaşi apartament.

„Am avut de curând o sesizare pe strada Cireaşov, unde o femeie creşte cel puţin 20 de pisici. De la scara blocului nu te mai puteai apropia din cauza mirosului, ele produc disconfort, plus pureci de la animale. În astfel de cazuri se identifică persoana, se somează şi dacă nu se conformează îi aplici sancţiunea contravenţională. Vă daţi seama că n-o să intervenim acolo unde situaţia este în regulă, decât acolo unde vecinii sunt deranjaţi şi se produce disconfort. În blocul din zona Cuptorului de Aur avea o persoană cinci câini, de talie medie şi mare. Când am fost acolo, de la parter până la etajul III unde locuia acea persoană erau numai dejecţii pe scara blocului. Eu înţeleg că iubim animalele, şi eu am acasă doi câini dar...“, a mai declarat Pop, precizând că „principalul scop este de a proteja cetăţenii şi mai apoi animalele“.

Amenzi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice pe domeniul public sau privat al municipiului, în oraşul cu o singură toaletă publică

Deşi cu greu găseşti în Slatina o toaletă publică în tot oraşul, în noul regulament sunt prevăzute amenzi între 100 şi 500 lei pentru cei care îşi satisfac nevoile fiziologice pe domeniul public şi privat al municipiului, în scări de bloc etc. Cu privire la acest aspect directorul Poliţiei locale a spus: „De foarte multe ori, nu ne referim aici în cazul adunărilor publice, apar şi cetăţeni de rea credinţă care-şi fac nevoiele pe unde apucă. Beau de obicei la terase şi magazine de la scara blocului, de prin cartiere, iar după ce beau mai multe pahare în plus, intră-n scara blocului şi-şi fac nevoile. Unii au toaletă la dispoziţie, dar dacă aşa înţeleg ei să-şi satisfacă nevoile...“.

Amatorii de mesaje pe clădiri, cu graffiti, vopsea sau ce altceva mai au la îndemână, vor fi sancţionaţi, în cazul în care sunt identificaţi, cu amenzi între 300 şi 800 lei, cei care montează suporţi pentru uscat rufe pe faţade – cu amenzii între 300 şi 600 lei, cei care nu-şi protejează propietatea cu gard împrejmuitor riscă amenzi între 500 şi 1.000 lei, accesul în locurile de joacă în intervalul orar 22,00 – 8,00 se sancţionează cu 200-400 lei, pătrunderea cu animale de companie în aceleaşi locuri de joacă - cu amenzi între 300-600 lei, obstrucţionarea capturării animalelor fără stăpân – 400-800 lei, nesupravegherea sau abandonarea pe domeniul public a animalelor – 400-800 lei etc. Toate contravenţiile menţionate sunt noi propuneri ale Poliţiei Comunitare, constatarea urmând să se facă folosindu-se drept probe chiar şi imaginile preluate de camerele video montate în municipiu, care sunt omologate şi pot fi folosite inclusiv în acest scop, a mai spus directorul Poliţiei Locale.