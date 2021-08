Cum poţi ajuta o fetiţă grav bolnavă chiar dacă nu ai bani. Statul i-a refuzat micuţei Maria şansa de recuperare din timp

Maria Andrei va împlini 5 ani în septembrie. De 4 ani duce o luptă pentru o viaţă „normală“, aşa cum vedem cei mai mulţi dintre noi normalitatea. Are o boală genetică, degenerativă, amiotrofie spinală musculară tip 2, pe care părinţii săi au descoperit-o după ce Maria a împlinit un an.

Anterior fetiţa fusese diagnosticată cu displazie severă de şold, iar lipsa anumitor progrese în dezvoltare a fost pusă la început pe seama problemei de şold. Văzând însă, la 1 an, că fetiţa în continuare nu reuşea să stea în picioare, părinţii au consultat mai mulţi medici, în cele din urmă primind vestea cumplită că mezina lor va avea mult de luptat.

Amiotrofia spinală de tip 2, boala de care suferă Maria Andrei, afectează mai mult picioarele copilului decât braţele, spun specialiştii. Copiii afectaţi pot sta fără sprijin, dar nu pot merge.

Boala însă progresează şi este posibil ca pe măsură ce cresc să aibă nevoie şi pentru a sta aşezaţi. Ar putea interveni inclusiv probleme de respiraţie, pe măsură ce noi categorii de muşchi sunt afectaţi.

Aflând toate aceste informaţii, părinţii copilei au început lupta. Maria are nevoie de terapii complexe, de şedinţe de kinetoterapie pe care le face şi în unităţi private, pentru că în cele de stat o ajunge rândul mai rar. Acum face şi un tratament injectabil foarte costisitor, o fiolă costând aproximativ 75.000 euro, iar tratamentul se repetă, acum, o dată la patru luni. Pentru acest tratament a fost inclusă în cele din urmă într-un program finanţat de stat, însă lucrurile nu au stat de la început aşa. „Dacă ar fi intrat în program din timp, Maria nu ajungea aşa“, spune mama copilei.

Familia Andrei locuieşte în Tufeni, o comună din Olt. Tatăl Mariei se împarte între locul de muncă din Bucureşti şi drumurile pe care trebuie să le facă, pentru terapia micuţei, la Piteşti, Bucureşti etc.. Cheltuielile necesare – terapii, orteze, proteze etc. - le depăşesc, deja, părinţilor Mariei posibilităţile. Din această nevoie a apărut ideea organizării unui târg caritabil.

Ce puteţi dona

Maria Lucia Dumitrache este o mămică din Slatina care n-a stat pe gânduri nicio secundă auzind că familia Andrei are nevoie de ajutor. Având deja la activ organizarea mai multor târguri caritabile pentru cazul unei fetiţe chiar mai greu încercate, Maria Lucia şi-a asumat organizarea mai multor puncte de colectare în Slatina, astfel încât la târgul tradiţional de Sfânta Maria, care va avea loc duminică la Tufeni, mama micuţei Maria să poată pune în vânzare cât mai multe obiecte. „Eu o cunosc pe mămicîă de pe Facebook şi ulteruor ne-am văzut atunci când am ajuns la Tufeni să-i duc ceva“, a explicat Maria Lucia Dumitrache cum a ajuns să se alăture cauzei.







Voluntara s-a implicat însă cu tot avântul, de aproximativ o săptămână dând zvon că oricine poate ajuta pur şi simplu punând la dispoziţie obiecte care îi prisosesc, aflate în stare bună, care ar putea stârni suficient interes altor persoane încât să le cumpere. Puteţi dona haine, obiecte decorative, accesorii, electronice funcţionale etc. În Slatina sunt organizate mai multe puncte de colectare.

„Târg Caritabil pentru Maria în data de 15 august în Tufeni

Pentru cine doreşte să doneze lucruri pentru a fi puse la vânzare acestea se pot aduce:

La Biserica Adormirea Maicii Domnului până în data de 11 August (miercuri). Program in timpul săptămânii până la ora 12:00. In weekend toată ziua.

În zona Steaua (Văilor, Soala Nr. 11) îmi lăsaţi mesaj pentru a stabili când se pot aduce (in principiu cam toată ziua)

În Tufeni cine poate să aducă donaţiile personal - va rog sa o contactaţi direct pe mama Mariei Ana Maria Andrei

Se pot trimite şi colete la adresa din Tufeni (poşta/ curier). Cine doreşte adresa sa lase un mesaj/ coment.

Haideţi să o ajutăm pe Maria împreună

Vă mulţumim!“, este anunţul postat de Lucia Maria Dumitrache.

Vă recomandăm şi:

Aşezământul pentru copii abandonaţi şi mame în dificultate ridicat de un preot cu bani din donaţii

Terapia Intensivă, „inima” arsă a „spitalului morţii” de la Piatra Neamţ, a fost resuscitată