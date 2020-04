Ce spune patronul firmei din Caracal închisă după ce şapte din opt teste făcute selectiv angajaţilor au ieşit pozitive la coronavirus

Alarma la Vas Co Tricot din Caracal s-a dat joi, 23 aprilie 2020, când la Direcţia de Sănătate Publică a venit rezultatul testării pentru noul coronavirus în cazul contabilei firmei. Femeia s-a prezentat marţi la spital, cu simptome respiratorii, fiind şi internată, asta şi pe fondul unei afecţiuni cronice. Când informaţia a ajuns la colegii de serviciu, patronul a contactat DSP pentru a stabili împreună ce este de făcut.

Patronul firmei, Gabriel Diaconu, a declarat pentru „Adevărul“ că nu s-a pus problema ca angajaţii să solicite testarea, ci din discuţiile cu specialiştii DSP s-a adoptat soluţia unui triaj medical în rândul angajaţilor, urmând ca cei care prezintă simptome să fie testaţi.

„Nu au cerut mai mulţi testarea (n.r. - aşa cum au circulat diverse informaţii). Am avut un prim caz pozitiv, confirmat joi, la 15,00-15,30, şi am avut informaţia neoficială. Ulterior, DSP a contactat un contact direct al pozitivului şi am reţinut numărul şi am sunat“, a declarat Popescu, menţionând că a insistat să fie testate şi alte persoane care, deşi nu au intrat în contact direct cu contabila firmei, foloseau aceeaşi intrare, toaleta comună etc.

„Pe lângă contactul direct al persoanei pozitive, colega de birou, eu i-am spus că totuşi nu-i numesc contact direct, dar contact indirect este, pentru că aveau aceeaşi cale de acces, aceeaşi toaletă... Şi atunci doctoriţa Popescu mi-a recomandat ca împreună cu medicul de Medicina Muncii, în data de 24 aprilie, să iniţiem un triaj, un control al personalului. Am solicitat medicul de Medicina Muncii, a venit, am început controlul, triajul, să spun aşa, şi în paralel au venit şi doi angajaţi de la DSP şi au văzut amplasamentul, reţinând că persoana pozitivă a avut contact indirect şi cu angajaţii. În urma controlului, am selectat un număr de opt persoane suspecte. Domnul doctor a stabilit un număr. Au fost testate persoanele care aveau simptome respiratorii. Până la urmă contactul direct era izolat acasă, nici nu s-a mai prezentat la control. A văzut că sunt opt personae care au simptome, cu antecedente, cu… (…) Au fost 76 triate, care erau la lucru în data de 24. (…) Ne-au recoltat pe 24 aprilie la ora 15,00, şi din opt testate, şapte au fost pozitive. Atunci am hotărât cu doamna director de la DSP să închidem activitatea. Activitatea este stopată pentru 14 zile, cele opt personae sunt în spital, inclusiv eu“, a declarat patronul, care se află internat la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor babeş“ din Bucureşti, pentru că la aflarea rezultatului era în izolare la domiciliu, în Bucureşti, separat de ceilalţi membri ai familiei.

16 aprilie – ultima zi de lucru înaintea testului pozitiv pentru contabilă

Pe de altă parte, angajata de la care a pornit ancheta epidemiologică a intrat ultima dată în contact cu colegii din firmă în 16 aprilie. E greu de precizat dacă de la femeia de 59 ani a pornit totul sau este doar una dintre persoanele care au prezentat simptomatologie.

„Prima persoană confirmată a fost ultima zi la serviciu în data de 16 aprilie, după sărbătorile astea n-a mai venit, s-a simţit rău. Chiar s-a internat, marţi, 21, a fost testată, şi în 23 a primit răspunsul de pozitiv. Avea şi probleme mai vechi, din câte ştiu, probleme respiratorii, şi pesemne că i-a fost teamă de chestia asta, s-a protejat, cu mănuşi şi mască, cred că din primele zile ale lunii martie“, a mai spus patronul firmei, menţionând că oficial sunt opt angajaţi din cadrul Vas Co Tricot cu rezultat pozitiv, dar că şi alţii au simptome. Testarea tuturor angajaţilor nu este, însă, o soluţie care depinde de conducerea firmei, putând fi adoptată doar de către DSP, a mai menţionat patronul.

„La acest moment, sunt opt angajaţi confirmaţi şi ştiu că mai sunt doi în drum spre testare sau chiar spre internare. Am vorbit cu doamna director de la DSP şi în urmă cu vreo două ore solicitaseră şi ei să-i interneze“, a mai spus Popescu.

Testarea tuturor angajaţilor, care acum sunt izolaţi la domiciliu alături de familiile lor, este o decizie pe care o poate lua doar DSP, deşi acest demers ar fi singurul care să-I liniştească pe oameni.

„Vă rog să mă credeţi că eu acum consider că am făcut opt teste şi au ieşit şapte pozitive. Dacă făceam 80, ieşeau 70. Vă daţi seama, testarea în masă DSP o decide, n-o decid eu. Unii sunt cu simptome, alţii sunt fără simptome. Cel negativ din cei opt a fost o persoană care a stat cel mai mult în ultima zi de lucru a doamnei contabile, toată ziua, cu dânsa, a pontat nişte avize, a făcut documente. (…) Eu sunt asimptomatic, eu nu am nimic. Ca mine mai sunt şi alţii, dar nu putem să decidem noi“, a mai spus Popescu.

Cele şase angajate internate sâmbătă în spitalul de la Slatina au forme uşoare de boală. Prima femeie testată pozitiv este într-o stare mai gravă, însă mai bine decât la internare, a mai spus patronul, care primeşte veşti de la angajatele sale. O altă veste ar fi că al doilea test care i-a fost făcut contabilei ar fi deja negativ.

„Eu am încercat să vorbesc de dimineaţă cu dânsa şi n-am reuşit, însă cele şase fete care sunt internate cu dânsa mi-au spus. Nu era foarte bine, dar era mai bine decât la momentul intrării în spital. Iar ultima informaţie este că ar fi avut un al doilea test negativ“, a mai spus Popescu.

Ce se întâmplă la firmă

Angajaţii firmei sunt, la acest moment, în izolare la domiciliu, numărul celor plasaţi în autoizolare la domiciliu fiind estimat la aproximativ 300, iar în această cifră intră şi membrii familiilor angajţilor de la firma din Caracal. Firma a fost închisă oficial din ordinul DSP încă din 24 aprilie 2020, s-a efectuat dezinfecţia, şi ar urma să fie redeschisă în 9 aprilie. Este evident, însă, că o parte dintre angajaţi nu vor putea veni la lucru, iar în perioada următoare numărul celor care să prezinte simptome ar putea creşte. O problemă este însă şi cea financiară, pentru că, spune patronul, banii vin doar din munca oamenilor şi doar în măsura în care se onorează comenzile, iar în această perioadă ar avea nevoie de sprijin. Patronul nu ştie exact de unde îl va obţine. Va notifica mai întâi ITM, a mai menţionat acesta.

„Noi trăim din munca noastră, nu cerem. Un leu n-am cerut până acum, de când e înfiinţată societatea, nu încasăm niciun ban din România, încasăm numai bani din afară, şi nu plătesc salariile decât din încasări. Vindem muncă, ne primim banii, ne luăm salariile, plătim taxele. Noi n-am muncit o lună, nu facturăm, nu încasăm, nu avem de unde să dăm salarii, sunt 50.000 euro salariile într-o lună, cheltuielile cu personalul. Dacă noi nu lucrăm două săptămâni, cineva trebuie să ne dea banii ăia. Noi îi facem din munca noastră, acum nu-i mai putem face din munca noastră“, a mai spus Popescu.