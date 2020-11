Românul care a traversat Siberia şi a ajuns în cea mai friguroasă aşezare de pe planetă. Cum l-a afectat pandemia

Pandemia cauzată de noul virus a dat viaţa a milioane de oameni peste cap. Attila Bertici, sătmăreanul care s-a făcut remarcat şi cunoscut în urma celor două expediţii realizate în Siberia, urma să pornească în două noi aventuri, care vor întârzia însă cu cel puţin un an.

În data de 10 septembrie acesta trebuia să pornească într-o expediţie în grup, planificând să străbată 20.000 de kilometri şi 15 ţări, alături de alte nouă maşini. Apoi, în 3 ianuarie urma ca alături de fratele său Nicu, şi alte două persoane, Vasile Hortobert şi Dan Paici, să pornească spre Cercul Polar, în Rusia pe tundra îngheţată.





Totul era pus la punct, iar maşinile erau echipate şi pregătite, însă norocul nu le-a surâs în acest an. În urmă cu doar câteva zile Attila Bertici anunţa pe reţelele de socializare faptul că a fost confirmat cu noul coronavirus, şi dacă iniţial părea că cea de a doua expediţie va fi amânată cu două săptămâni, între timp bărbatul a aflat că Rusia impune restricţii pe o perioadă mai îndelungată de timp.

”Credeam că vom putea călători mai mult şi că vom putea realiza expediţiile însă din păcate tot ce aveam planificat se amână cel puţin cu un an din cauza restricţiilor şi a situaţiei create în contextul pandemiei de Coronavirus. Am înţeles că Rusia îşi va ţine graniţele terestre închise cel puţin până în martie, lucru care face ca expediţiile noastre să fie amânate cel puţin cu un an, nu ne rămâne decât să aşteptăm. În mod normal acum trebuie să fiu în Siberia”, a declarat Attila Bertici pentru Adevărul.

Expediţia către Cercul Polar programată pe data de 3 ianuarie avea să fie una extrem de aventuroasă pentru cei patru curajoşi. Traseul ales este unul foarte greu, poate cel mai greu din cele realizate de Attila Bertici. Acesta ales zone în care se circulă doar iarna, mergând sute de kilometri pe râuri şi lacuri îngheţate. Maşinile alese sunt două Dacii Duster, una pe motorină iar cealaltă pe benzină.

Prima expediţie realizată a fost alături de fiul său, Norbert, în Vladivostok. Sursă foto: Arhiva personală

Prima expediţie realizată de Attila Bertici a fost în anul 2018. În data de 10 octombrie acesta a pornit alături de fiul său, Norbert, către Siberia Îndepărtată, la Vladivostok. Cei doi bărbaţi porniseră cu o maşină Dacia Logan, iar după 13 zile şi 12.300 de kilometir, în 23 octombrie, reuşiseră să ajungă la destinaţie. Aşa şi-au câştigat titlul de ”Primii sătmăreni care au ajuns în cel mai estic punct al Asiei”.

Cea de a doua expediţie a realizat-o alături de soţia sa, Kinga, pornind în data de 12 decembrie 2019. După 11.500 de kilometri, cei doi soţi se aflau în Oymyakon, cunoscut ca fiind ”polul frigului”. Acolo, minima extremă înregistrată a fost de -71,2 grade Celsius. Atilla şi Kinga deveniseră altfel primii sătmăreni care au ajuns în cea mai friguroasă localitate de pe planetă, cu o Dacia Duster nemodificată.

Vă recomandăm să mai citiţi: