WWF România şi mai multe asociaţii locale promovează satele Banatului. Gastronomie locală şi mountainbike pentru dezvoltarea ecoturimului

Peste 10 organizaţii şi autorităţi locale din regiune lucrează cot la cot pentru a dezvolta infrastructura şi evenimentele ecoturistice care să crească popularitatea Banatului ca destinaţie predilectă pentru călători iubitori de experienţe rurale şi în natură.



Banat Brunch este un eveniment de gastronomie şi experienţe locale menit să aducă turişti în inima satelor, aproape de localnici şi obiceiurile tradiţionale.



“Evenimentul fenomen Transylvanian Brunch, cu o istorie de peste 12 ani, s-a extins anul trecut în Muntenia şi Oltenia, iar în acest sezon şi în Banat. Asociaţia fondatoare My Transylvania împreună cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului Timiş şi organizaţii active din Timiş, Caraş Severin şi Arad - WWF România, Asociaţia Măgura Zimbrilor Armeniş, Bike Attack Reşiţa, Ponton Casa Baraj, The Village, Asociaţia Zarand şi autorităţile locale din localităţile gazdă şi-au unit forţele pentru un sezon întreg de experienţe culinare, ture de explorare a naturii şi satelor din Banat”, spune Oana Modoc, de la WWF Romania.



Primul Banat Brunch, vine cu un program bogat pentru un weekend de neuitat - turism activ, cultural şi un bufet tradiţional al gugulanilor din comuna Armeniş, gazda unui proiect ambiţios de reintroducere a zimbrilor în libertate iniţiat de WWF România.



Bunătăţile locale includ mălai bănăţenesc cu mărar, branză şi ceapă verde, balmaş, pită coaptă în şpoiert, zupă de găină ca la praznic, sarme cu curechi, carne de porc la chişcan, căzan de oaie, dulciurile din copilăria localnicilor precum foi cu mere şi nostum pită, plus vedeta meniului, maţe fripte cu coleşă.



Centrul de închiriere de mountainbike si e-bike de la Văliug, precum şi ghizii specializaţi din echipa RoMountainbike invită iubitori de natură să exerimenteze mountainbiking, indiferent de nivel. Vă invităm să experimentaţi noile poteci de la Văliug precum şi cele din Armeniş, Măgura Zimbrilor. E-mountainbike este unealtă din ce în ce mai populară şi face mai accesibil, mai uşor şi distractiv cilclismul montan chiar şi pentru cei mai puţin experimentaţi.

Programul evenimentului

1 iunie

Inaugurarea primului centru de închrieri de mountainbike şi e-mountainbike din Banat, de la Casa Baraj din Văliug.



Echipa RoMountainbike organizează un tur ghidat e-bike in cadrul Banat Brunch. Bicicletele sunt numai bune pentru oameni fără experienţă pe mountainbike. Turul pleacă din Măgura Zimbrilor pe 1 Iunie la ora 12:00 şi se încheie în Văliug în aceeşi zi. Vă invităm să cunoaşteţi cele două destinaţii şi noile trasee de mouintinabike din Munţii Semenic şi de la poalele Munţilor Ţarcu.



2 iunie



Banat Brunch în Sat Bătrân organizat de WWF România şi Asociaţia Magura Zimbrilor Armeniş cu sprijinul Primăriei Armeniş.



11:00 Bufetul gugulanilor servit la Sat Bătrân. Puteţi consulta meniul complet, aici.



13:00 Tur ghidat în vatra veche din Sat Bătrân



━━ la pas prin sat şi plimbare cu cal şi căruţă

━━ tur ghidat pe mountainbike şi inaugurarea traseelor de bicicletă locale realizate de asociaţia Măgura Zimbrilor şi Primăria Armeniş

━━ atelier de preparare a caşului pentru copii şi adulţi

━━ consignaţie cu obiecte din lada de zestre (bătăcui, procoviţă, poniavă, strani, lucruri din ciurat, ştrinfi de lână, oale de pământ) şi piaţă cu produse locale

