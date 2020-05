Aluat de găluşte, cu ciocolată neagră şi frişcă. Cum se pregăteşte desertul delicios

Bucătarul reşiţean, Uica Mihai a participat la multe festivaluri şi târguri unde, pe lângă gratare şi mititei, oamenii vor să mănânce şi ceva dulce. Uica spune că un desert minunat, care prinde foarte bine la public, sunt "râmele", din ciocolată neagră şi aluat de găluşte cu prune. O minunăţie gustoasă care merge excelent cu poveştile din copilăria lui UIca Mihai.





"Ciocolata a fost, dintotdeauna, chinul vieţii mele. Îndrăgostit de dulcele ei robust, am învăţat încă din copilărie să îmi păcălesc părinţii, milog şi cerşetor, cerându-le mereu să îmi cumpere batoane dulci. Preferata mea era o ciocolată produsă de Kandia, cu povestea unei antilope Gnu pe verso. Ciocolata aceea avea sfârcuri mari de arahide în masa ei şi gustul proeminent de lapte.





Şi întodeauna mă mânjeam până la urechi mâncând-o , dar nu mă urechea nimeni, mama se uita înţelegătoare la mine şi mă mângâia pe creştet. Mai târziu, când am devenit părinte şi eu, mi-am crescut copiii pe o vreme de criză în care ciocolata devenise aproape un lux. Procuram un fel de substitut dulce de la cofetăria de cartier, numit Ciocolată de casă, dar al cărui gust era mai mult o improvizaţie din lapte praf şi cacao puţină. Dar copiii mei o mâncau şi erau la fel de mânjiţi ca mine.





Deşi, să fim serioşi, ciocolata aceea nici măcar nu prea mânjea, se transforma mai mult într-un rumeguş aspru, dar oricum, din amintiri, şi eu îmi mângâiam copiii pe creştet. Astăzi, moş bătrân şi pus la regim de nemernicii de doctori, mă rezum doar să mă uit cu jind la galantarele pline cu toate formele, sorturile şi felurile de ciocolată. Dar gătesc, prepar şi dăruiesc celor din jur bunătăţi care au în conţinutul lor miraculoasa ciocolată.





Astăzi am făcut un aluat ca pentru faimoasele găluşte cu prune:





Scopul a fost să obţin cârnăciori scurţi şi îndesaţi de aluat pe care i-am fiert într-o oală cu apă îndulcită cu zahăr şi păcălită cu puţină esenţă de rom.





1 kilogram de cartofi fierţi în coajă, amestecaţi cu 300g. de făină albă cernută, 5 ouă de ţară, puţină margarină (nu am găsit un unt care să îmi placă la gust), un vârf de cuţit de sare, zahăr vanilinat şi un strop de zahăr pudră. Am frământat bine aluatul şi am umplut un poş de bucătărie cu duiul mai larg.Acest simulacru de găluşte, bine fierte, au fost stoarse şi răcite pe sita de bucătărie.Mi-am topit pe bain marie un sfert de kilogram de ciocolată neagră, am pus în masa nucă zdrobită, smântână bătută şi prin acea mâzgă dulce, am tăvălit cărnăciorii de aluat şi i-am scurs din nou pe sită. Am reuşit să facem un fel de râme negre pe care le-am aşezat piramidă în farfurie şi am ornat jur-împrejur cu frişcă proaspătă şi felii de kiwi. Contrastul dintre dulce şi acrişor, balansat de cremozitatea şi prospeţimea din frişcă, a făcut desertul nostru simplu un adevărat regal", spune bucătarul.