Un primar incompatibil a decis că propria soţie este singura care-i poate lua locul. Amândoi sunt membri PSD

Sorin Romcescu, primarul PSD din localitatea Slătioara, a fost demis din funcţie după ce a fost găsit incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate şi a pierdut în instanţă orice cale de atac în procesul cu această instituţie.

Primar timp de 13 ani, s-a descoperit că o mare parte din timp, între 2008 şi 2016, a fost totodată şi administratorul unei societăţi comerciale.

Nevoit să stea „pe tuşă”, el a decis că o va susţine public pentru alegerile parţiale, din 27 iunie 2021, pe contabila Primăriei, nimeni alta decât propria soţie, care este de asemenea membru PSD.

Cuplul a fost deseori, de-a lungul vremii, ţinta unor comentarii ironice de genul: „Primăria Slătioara = PF Romcescu” sau „primeşti acordul primarului, numai dacă treci de doamna”.

Fostul primar şi-a anunţat sprijinul printr-un mesaj apărut pe mai multe reţele de socializare, în care menţionează că decizia a fost luată pentru că trebuie să continue dezvoltarea localităţii, iar Camelia Romcescu are experienţă de 22 de ani în administraţia publică.

„Cineva a spus ca Sorin va conduce din umbră prin soţia sa”

Sorin Romcescu a fost unul dintre cei mai loiali şi dedicaţi primari PSD din Vâlcea, motiv pentru care nu este surprinzător faptul că social - democraţii au fost de acord cu propunerea lui, mai ales că pe cei doi soţi îi leagă o căsnicie de trei decenii. Mai mult, acesta s-a bucurat de-a lungul timpului şi de o susţinere puternică din partea alegătorilor săi. Spre exemplu, la alegerile de anul trecut a obţinut 87% din sufragiile celor care s-au prezentat la urnele de vot, scor care spune multe despre opţiunile comunităţii.

Dar părerile în privinţa candidaturii soţiei sunt împărţite. În timp ce unii sunt conştienţi că Sorin Romcescu va conduce din umbră, cum de altfel a şi recunoscut făţiş în scrisoarea de susţinere a candidaturii soţiei şi reamintesc că „marile realizări” sunt „bani aruncaţi” în multe cazuri, alţii îl consideră un gospodar destoinic şi îşi declară public sprijinul.

„Cineva a spus ca Sorin va conduce din umbră prin soţia sa... deci, despre ce vorba?! Sorin a fost susţinut de conducerea PSD... Să adaug că s-au făcut trei terenuri de sport şi un azil de bătrâni la Milostea care nu a fost niciodată dat în folosinţă! S-a concesionat teren pe Ciocâltea la te miri cine, s-a dat în folosinţă groapa ecologică a gunoiului de grajd unor persoane „influente” din comuna Mateeşti, s-a construit noul dispensar medical (sau ce va fi) cu firme de construcţii din Mateeşti şi nu din comuna noastră, de altfel nu am auzit când s-a licitat acest lucru!”, sună comentariul unui localnic care susţine candidatura unui contracandidat, un consilier local.

Straniu la acest contracandidat este însă faptul că o mare parte din scrisoarea prin care-şi anunţă public candidatura reprezintă o osana la adresa fostului primar: „Chiar dacă a fost printre cei mai tineri primari din ţară, cu toţii am avut de învăţat de la el, îndeosebi din experienţa lui căpătată de-a lungul celor patru mandate (ultimul nefinalizat - n.r.). L-am văzut lucrând în toţi aceşti ani, iar activitatea sa a fost una de succes! Ne-a dovedit că este un adevărat lider, un om care ştie să asculte, dar şi să se facă ascultat... Sorin Romcescu rămâne conectat la nevoile noastre, aşa cum a făcut-o şi în ultimii ani! Proiectele lui şi altele noi trebuie implementate spre binele comunităţii slătiorene!”.

Incompatibil pentru o firmă care nu ar fi funcţionat niciodată, deschisă 10 ani

Despre incompatibilitatea pentru care s-a judecat timp de şase ani, Sorin Romcescu a recunoscut public că a înfiinţat societatea la care a fost administrator dinainte de a fi primar (dar lucra în Primărie), în 2006, şi a pretins că nu ar fi avut nici un fel de activitate până când a închis-o definitiv, în anul 2016, după ce ANI a constatat că este incompatibil.

„Mă simt dator să vin cu unele precizări privind situaţia actuală în care mă aflu cu privire la procesul pe care l-am avut cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI) începând din anul 2015. În anul 2006 am înfiinţat o societate comercială dorind să desfăşor o activitate economică. În anul 2008 prin votul dumneavoastră am fost ales primarul localităţii noastre... În anul 2010 am suspendat la Camera de Comerţ această societate, conform legii din acel moment. Precizez că această societate comercială nu a avut nici un fel de activitate niciodată până când am închis-o definitiv în anul 2016, după ce ANI a constatat că sunt incompatibil pentru simplu fapt că în momentul suspendării ei în perioada mandatului de primar, trebuia să îmi dau demisia şi din funcţia de administrator al firmei, chiar dacă aceasta nu a funcţionat niciodată. A urmat un proces lung unde ÎCCJ a constatat că funcţia de primar este incompatibilă cu cea de administrator de firmă”, a recunoscut Romcescu.

Slătioara - tărâmul lăcaşurilor de cult unicat şi al piramidelor

Slătioara este o comună la graniţa cu judeţul Gorj, aflată în vestul judeţului Vâlcea, care se învecinează cu trei localităţi renumite: Horezu - Capitala Ceramicii Româneşti - patrimoniu UNESCO, Vaideeni - ţinutul ungurenilor - ciobanii ardeleni veniţi de peste munte şi al unor tradiţii seculare precum: Învârtita Dorului, şi Măldăreşti - comună care găduieşte Complexul Muzeal „Culele din Măldăreşti”: Cula Greceanu (cea mai veche din ţară), Cula I. Gh. Duca şi Casa Memorială I. Gh. Duca.

De asemenea, este locul natal al scriitorului Dinu Săraru - fondatorul Fundaţiei „Nişte Ţărani”, sub tutela căruia an de an se desfăşoară Festivalul Eco - Etno - Folk - Film.

Râpile din Goruneşti reprezintă un important obiectiv turistic al localităţii. Sunt formaţiuni carstice modelate de natură sub forma unor piramide, motiv pentru care sunt cunoscute drept Piramidele de la Slătioara, deşi se află la graniţa a două localităţi.

O altă atracţie turistică a zonei este reprezentată de un lăcaş de cult secular unic în ţara noastră cunoscut drept „Biserica potecaşilor” din Vioreşti - Goruneşti, datorită unei frize exterioare - o pictură în frescă reprezentând moşnenii însărcinaţi cu paza drumurilor de munte, oameni liberi care aveau în grijă paza hotarelor, soldaţi călare pe care-i întâlnim şi în vremea lui Tudor Vladimirescu.

Celebra „Friză a potecaşilor” călări, pictaţi de jur-împrejurul bisericuţei, este considerată de specialişti drept o cavalcadă unicat în istoria ortodoxismului, document istoric incontestabil care vorbeşte prin imagini despre portul şi ocupaţiile ctitorilor de la sfârşit de secol XVIII, întruchipând „o paradă a întregii obşti de ctitori moşneni, ce sintetizează întregul fenomen al ctitoririlor din plaiuri”.

Monumentul este de asemenea singular în Oltenia şi datorită absenţei totale a oricăror scene cu caracter religios pe zidurile exterioare.

