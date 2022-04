Un concurs de ciclism şi un complex de patru stele au scos din anonimat comuna Măciuca VIDEO

O competiţie de ciclism/ ciclocros care se organizează de mai bine de un deceniu, un complex turistic ieşit din comun, de patru stele, o tabără internaţională de sculptură şi fotbalul local au scos din anonimat o localitate rurală din sudul judeţului Vâlcea, care până nu demult ieşea în evidenţă doar datorită denumirii sale - Măciuca.

GALERIE FOTO CU LOCALITATEA MĂCIUCA - VÂLCEA CELEBRĂ DATORITĂ EVENIMENTELOR ORGANIZATE

Totul a fost posibil datorită unui afacerist local şi firmei sale. Daniel Niţu (49 de ani), patronul unui distribuitor de produse metalurgice şi materiale de construcţie, cu afaceri de peste 250 de milioane de lei, potrivit Ziarului Financiar , a făcut un pariu cu sine că poate face dintr-o localitate necunoscută şi, aparent, fără potenţial, o atracţie turistică. În urmă cu un deceniu, Forbes estima averea acestuia la 12 milioane de euro.

De la „cea mai tare echipă” la tinere talente

Prin intermediul companiei, familia Niţu a început să susţină financiar sportul local, comuna având la un moment dat una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal intern, din liga secundă - Damila Măciuca. În urmă cu patru ani, comuna a rămas fără echipă şi şi-a concentrat atenţia pe „tinerele talente”, într-un centru pentru elite juniori.

O statuie unică în România, în lucru

A patra ediţie a Taberei Internaţionale de Sculptură de la Măciuca va avea loc în toamna acestui an. Marmura de Carrara se află printre materialele folosite de participanţi ale căror opere de artă înfrumuseţează localitatea. Anul acesta se speră ca statuia ecvestră dedicată Reginei Maria, unică în România, să fie finalizată de artistul plastic Viorel Enache, fiu al locului şi angajat al Muzeului Luvru din Paris.

Resort tradiţional de lux cu un premiu Termalia în palmares

Complexul turistic de patru stele de la Măciuca, celebru pentru spa-ul său cu duş emoţional, fântână de gheaţă şi bio - bar, este un resort tradiţional de lux care deţine, printre altele, un conac vechi de 150 de ani, amplasat chiar lângă un stejar pomenit în istorie ca loc de popas pentru oastea lui Tudor Vladimirescu. „Căsuţa Căluşarilor” a fost amenajată ca unitate de cazare.

Tot istoricii susţin că buzduganul lui Mihai Viteazul a fost creat într-un atelier din Măciuca acelor vremuri.

Bike Fest Damila Măciuca adună pe 1 mai peste 300 de ciclişti la linia de start

Câştigătorul primei curse din acest an va primi un premiu de 1.000 de lei, iar pentru a doua cursă premiul I va fi de 4.000 de lei, plus alte dotări de profil. Premierea pentru cursa pe şosea va avea loc la Craiova, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei publice locale.

Competiţia de ciclism „Bike Fest Damila Măciuca” urmăreşte să promoveze un stil de viaţă sănătos, să pună în valoare şi să promoveze farmecul zonei, al podgoriilor din zona Drăgăşani, dar şi să reducă inegalităţile sociale dintre mediul rural şi mediul urban. „Este o competiţie foarte frumoasă care face legătura între Vâlcea, judeţul de sub munte, şi un judeţ din Oltenia de jos, Dolj”, a mărturisit iniţiatorul Dan Niţu care a menţionat şi că datorită tehnologiei folosite în cadrul concursului se poate afla în orice moment unde se află fiecare participant la curse. Probele adună an de ani ciclişti de la mai toate cluburile de profil din ţară: Steaua, Dinamo, Timişoara, Cisnădie, Sibiu etc..

Şi tot în fiecare an, la competiţie participă şi angajaţi ai companiei Damila. Alţii însă preferă să revină ca voluntari în organizarea concursului.

Ediţia a IX-a din 2022, după doi ani de întrerupere cauzată de pandemie, va avea startul duminică, 1 mai, când sunt aşteptaţi la linia de pornire peste 300 de ciclişti amatori şi profesionişti din întreaga ţară.

