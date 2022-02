„Super coadă în Kiev la ieşirea din oraş”, a transmis un vlogger român în timp ce încerca să revină în ţară VIDEO

Cristian Dascălu se afla în Kiev în momentul în care Ucraina a fost atacată. Acesta a menţionat că s-a urcat într-un microbuz cu intenţia de a pleca din Capitala Ucrainei spre România, alături de alţi şapte români şi patru cetăţeni de diferite naţionalităţi, inclusiv americani.

„Suntem într-un microbuz, spre România. Am avut perfect noroc să-i nimerim pe oamenii ăştia. Problema este că în momentul de faţă este super coadă, în Kiev, la ieşirea din oraş, ceea ce este şi normal. Am înţeles că s-a instituit Legea Marţială, în Ucraina, ceea ce înseamnă că armata are puteri acum, ce spune aia facem. Sperăm să fie totul ok, revin”, a transmis acesta de pe drum, din microbuz, pe contul său de Tik - Tok.

Vloggerul a mai menţionat că speră ca în cursul serii să ajungă la Cernăuţi - Suceava. În alte videoclipuri, a povestit că încă de dimineaţă au răsunat sirenele în tot Kievul, menţionând despre aglomeraţia uriaşă de la ieşirea din oraş, despre atacarea aeroportului, greutatea cu care mai poate fi găsit un transport şi că în drumul spre casă se va evita tranzitarea ţării pe autostrăzi: „Pe drum spre Ambasadă am dat peste maşina aceasta din spate. Ne aşteptăm să ajungem în această noapte la Cernăuţi - Suceava, ca să intrăm în România. Sper ca toţi românii care sunt acum în Ucraina să fie în regulă”, a mai spus acesta, printre altele.

Scenele dramatice din Kiev cu oameni care fug din oraş, ieşirea blocată de coloane de maşini, cozile de la bancomate au invadat de la primele ore ale dimineţii internetul.

