Mustrare scrisă pentru şoferul care a permis ca un elev să fie bătut de un adult în microbuzul şcolar

Despre cele întâmplate în data de 9 martie , directoarea Simona Roşu ne-a declarat: „Am fost informată de şofer că un părinte a intrat în microbuzul şcolar şi a agresat un elev. În momentul în care am aflat, am sunat la postul local de Poliţie. Le-am spus ce s-a întâmplat, i-am anunţat şi în scris şi am cerut informaţii suplimentare. Părintele băiatului agresat a sunat la 112, a venit Poliţia, am discutat”, ne-a explicat cadrul didactic.