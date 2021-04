Medic: „O parte din infectările cu COVID- 19 au fost produse chiar în timpul protestelor“

Medicii recunosc oficial că de vină pentru ceea ce se întâmplă o reprezintă nerespectarea măsurilor de protecţie din partea populaţiei.





Măsuri care nu au fost respectate nici în timpul protestelor din ultima perioadă, amintesc o parte dintre medici, dezamăgiţi că populaţia nu conştientizează pericolul la care se expune, dar nici efortul uriaş pe care îl depun cadrele medicale, aflate în linia întâi în luptă cu noul coronavirus.

Realitatea este că în timpul protestelor nu s-a ţinut cont nici de distanţarea socială şi nu s-au purtat nici măştile de protecţie.





La Vâlcea, spre exemplu, mai mulţi tineri au dat foc măştilor în faţa Prefecturii , în timpul protestului din 29 martie. Au imortalizat imaginile şi le-au urcat apoi pe reţelele de socializare.

„O parte dintre infectările cu COVID – 19 au fost produse în timpul protestelor. Nu conştientizează cât de periculos este acest virus. Şi nici nu cred, nu realizează că un singur bolnav îi poate infecta pe toţi cei din jurul lui. Au impresia că au o imunitate bună, că sunt tineri şi sănătoşi şi nu le pasă de cei apropiaţi, chiar dacă unii au probleme medicale”, ne-au declarat mai mulţi medici vâlceni.

O situaţie recunoscută indirect şi de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vâlcea, dr. Dan Ponoran: „Nu ştiu dacă neapărat creşterea mare a numărului de pacienţi are legătură directă cu aceste proteste. Pot însă să spun că are o mare legătură cu nerespectarea măsurilor de protecţie, pe care le tot repetăm de un an de zile şi la care sperăm ca populaţia să fie mult mai atentă, pentru a evita urmările. Este o luptă pe care nu o vom câştiga niciodată în spital, trebuie să începem să conştientizăm că o vom câştiga doar în faza de pre-spital, adică înainte de poarta spitalului, nu în interior. Depinde de fiecare dintre noi să ne protejăm şi aşa îi protejăm şi pe cei apropiaţi”, a declarat managerul reporterului „Adevărul”.

Maximum de pacienţi internaţi în spitalele vâlcene

Potrivit cifrelor, la o analiză a situaţiei în Vâlcea a celor două săptămâni înainte de proteste, faţă de următoarele două săptămâni de după evenimentele de la finele lunii martie, pe baza raportărilor oficiale, se observă că media pacienţilor cu COVID internaţi în spitale a crescut de la 218 persoane la 253 de persoane. Inclusiv media pacienţilor cu forme grave (nu critice) a crescut de la 179 la 214 bolnavi internaţi în secţiile de Boli Infecţioase.



Tot statistic reiese că numărul bolnavilor a depăşit permanent, zi de zi, pragul de 200 de pacienţi, internaţi în spitalele vâlcene, la câteva zile după 8 Martie.

Maximul de internări la Vâlcea s-a înregistrat în data de 5 aprilie – 263 de cazuri, iar după o săptămână, cifrele continuă să rămână la fel de crescute.





„Sunt afectate mai mult persoanele tinere cu forme din ce în ce mai severe”

Dincolo de cifre, realitatea din spitale arată cel mai corect ce se întâmplă cu adevărat: „Faţă de valul din lunile octombrie – noiembrie, este un număr mai mare de pacienţi şi, din păcate, ne confruntăm cu o categorie de vârstă cu mult scăzută. Adică, dacă atunci aveam în principal pacienţi vârstnici, acum grupa de vârstă a scăzut şi sunt afectate din ce în ce mai mult persoanele tinere care, din nefericire, se prezintă la spital cu forme din ce în ce mai severe. Impresia mea este că se stă foarte mult acasă până să se prezinte la spital”, recunoaşte managerul Spitalului Judeţean Vâlcea.

Dr. Dan Ponoran, managerul Spitalului Judeţean Vâlcea, Foto Adevărul

Dacă în perioada de vârf a anului trecut media era în jurul a 120 - 130 de pacienţi cu forme grave, maximul fiind de 171 de cazuri într-o singură zi, în ultima săptămână, media s-a mărit cu încă 100 de bolnavi cu forme severe, cel mai mare număr fiind atins în zilele de 5 şi 12 aprilie - 225 de pacienţi în secţiile de Boli Infecţioase ale spitalelor vâlcene.

Potrivit managerului, majoritatea bolnavilor cu forme severe face parte din categoria de vârstă 40 – 55 de ani. „Nu am o statistică exactă, dar totul se învârte în jurul acestor cifre. Mult mai mică este grupa de vârstă, faţă de ce era anul trecut în octombrie”, mai spune dr. Dan Ponoran.

Cei mai mulţi pacienţi, în stare gravă: „Se stă foarte mult acasă”

Şeful spitalului vâlcean a mai menţionat că, în acest moment, se internează în mare parte doar pacienţii aflaţi în stare gravă:





„Într-adevăr, cei mai mulţi dintre pacienţi vin cu forme grave. Formele uşoare şi asimptomaticii deja nu se mai internează, mai sunt câteva cazuri care au patologii asociate şi care necesită internare. Dar marea majoritate a formelor celor care se internează acum sunt medii şi severe, în secţiile de Boli Infecţioase. Iar cazuri critice sunt internate la Anestezie şi Terapie Intensivă - ATI.”

Pacienţii recunosc şi ei că realitatea din spitale este greu de imaginat, pentru cei care nu au trăit-o pe propria piele. „Parcă am fi în două lumi paralele. Cea de afară şi cea de aici”. Pe reţelele de socializare cei care nu cred în coronavirus sunt invitaţi să facă voluntariat în spitale. „Să stea cu noi câteva ore”, a sunat reacţia unor medici când au aflat de propunerea ironică venită din partea societăţii civile.

Zeci de pacienţi la Izolator, la UPU şi în „zona - tampon” a Secţiei Medicale

În urmă cu o săptămână, când Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Vâlcea devenise Izolator şi erau zile în care peste 30 de bolnavii diagnosticaţi cu SARS – CoV-2 stăteau cu orele în aşteptarea unui pat, acelaşi manager spunea:





„Nu mai avem nici un loc liber, la nici un spital din judeţ. Am 30 de pacienţi pozitivi în UPU care au nevoie de oxigen”. Apoi a nuanţat declaraţia, precizând că a avut în vedere Secţia de Boli Infecţioase a SJU Vâlcea.



Situaţia a fost însă recunoscută şi de prefectul Sebastian Fârtat care a declarat pentru publicaţia locală „Săptămâna în Oltenia” că imediat cum sunt suplimentate paturile pentru COVID – 19, acestea sunt rapid ocupate.

Între timp, o parte a Secţiei Medicală a SJU a fost transformată în „zonă tampon”, pentru bolnavii care necesită oxigen, dar cu toate acestea situaţia continuă să rămână la fel de dramatică.





„Situaţia la UPU este în continuare destul de grea, dar a scăzut numărul de pacienţi care-şi aşteaptă locul de internare. Au fost perioade, după ce s-a deschis sectorul de la Medicină Internă, când se liniştise un pic treaba. Fluctuează de la oră la oră, în funcţie de numărul de externări care se fac de la secţiile care tratează pacienţi COVID, vorbim de toate spitalele din judeţ, unde pacienţii sunt redistribuiţi. Nu pot să vă spun un număr sau o medie. Lucrurile sunt în dinamică”, a explicat managerul.

Niciun loc liber la Terapie Intensivă

La începutul acestei săptămâni, în data de 12 aprilie, erau raportaţi 261 de pacienţi internaţi în spitalele vâlcene, dintre care 225 prezentau forme medii şi severe.



Incidenţa se menţine crescută de aproximativ o lună de zile, fiind peste 5 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori - în Râmnicu Vâlcea şi 3/1000 de locuitori – media pe judeţ.

În nici două săptămâni ale lunii aprilie, au murit 24 de persoane în urma unor afecţiuni asociate COVID.

Marţi, 13 aprilie, nu mai era niciun loc liber în la Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea:





„Nu cunosc situaţia din toate spitalele, dar ştiu că la ora actuală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, chiar astăzi dimineaţă (13 aprilie – n.r.) erau internaţi 99 de pacienţi în Secţia de Boli Infecţioase şi 12 pacienţi în ATI (capacitatea maximă - n.r.) şi mai avem un număr de 16 pacienţi în sectorul creat în zona - tampon a Secţiei Medicală. Am beneficiat de ajutorul colegilor de la Medicină Internă, cărora ţin să le mulţumesc pe această cale, şi care, în colaborare cu medicii de la Boli Infecţioase, tratează pacienţi cu forme destul de avansate în cadrul secţiei”, ne-a mai declarat chirurgul Dan Ponoran.

Managerul Spitalului Judeţean Vâlcea şi-a exprimat speranţa că populaţia va începe să conştientizeze situaţia cruntă din spitale:





„Avem nevoie ca toată lumea să înţeleagă că nu este de glumă. Sperăm ca, odată cu respectarea restricţiilor, să se liniştească acest nou val, mult mai puternic decât cel din toamnă. Vă rog din suflet, vaccinaţi-vă! Efectele pozitive se văd pe angajaţii din spita. Parţial am văzut acest lucru şi la nivel naţional. Dacă până în luna ianuarie aveam câte 500 de cadre medicale infectate, din martie nu depăşim 50 de internări din rândul angajaţilor pe săptămână. Alături de vaccinare, susţin şi respectarea măsurilor de protecţie”, a mai spus specialistul.

