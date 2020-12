Domeniul schiabil Transalpina, sub semnul întrebării: între datorii, lipsă de experienţă şi „interese obscure”

De această dată, blocajul este cauzat de pandemie şi criza globală generată de aceasta, de datoriile către constructor, prin sechestrul asigurator impus de către acesta, de lipsa de experienţă în domeniu a noului câştigător al licitaţiei de exploatare, dar şi de suspiciunile privind anumite interese obscure legate de domeniul schiabil, din sfera imobiliară, a fondului forestier şi altele.

Destinul Transalpina Ski Resort, cel puţin în acest sezon de iarnă, este aşadar strâns legat atât de vechiul cât şi de noul administrator, de deciziile pe care le vor lua societăţile implicate, dar şi proprietarul - Unitatea Administrativ Teritorială Voineasa şi de sprijinul pe care-l va primi, inclusiv pe latura financiară.

Toate acestea reies din declaraţiile publice ale celor implicaţi, inclusiv în mediul online, dar şi din discuţiile pe care le-am purtat cu cei în chestiune.

Scandalul pe tema domeniului schiabil Transalpina din Vâlcea a reizbucnit, atât în mediul online, cât şi în cel fizic, după ce s-a aflat noul gestionar al pârtiilor de lângă Lacul Vidra.

Ultimul sezon de iarnă 2019 - 2020 la Ski Resort Transalpina - domeniul schiabil din Vâlcea, Sursa - The Good Vibe:

SC ACOMIN SA Deva este societatea care a gestionat până acum pârtiile de schi SRT din Vâlcea, încă de la deschidere, şi totodată constructorul domeniului schiabil. Pârtiile au fost administrate de către constructor, pentru că nimeni nu a părut, până acum, interesat să îndeplinească cerinţele UAT Voineasa - proprietarul domeniului. În plus, lucrările la domeniul schiabil au fost finalizate abia anul trecut, în mare parte, pentru că au fost achitate „cu ţârâita”. UAT Voineasa încă are datorii către constructor, la care s-au adunat dobânzi şi penalităţi... În schimbul datoriei, s-a pus sechestru asigurator asupra domeniului. La toate aceste probleme financiare, a contribuit şi faptul că domeniul a fost gestionat doar pentru câteva luni pe an, proces care s-a derulat de fiecare dată cu scandaluri, acuze şi discuţii interminabile de ambele părţi.

Asocierea S.C. Fagia SRL şi SC POPNEL Forest SRL reprezintă noul câştigător al licitaţiei de gestionare a domeniului schiabil, care în acest an s-a putut realiza în termen util.

La începutul lunii noiembrie o firmă din Malaia - Vâlcea, o comună învecinată cu Voineasa, anunţa în mediul online că este câştigătoare, ca lider de asociere, a licitaţiei publice privind atribuirea contractului „Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului schiabil Voineasa Ski Resort Transalpina”, menţionând totodată că este un „drept intelectual” pentru marca „Ski Resort Transalpina”, urmând ca titulatura viitoare să fie Domeniul schiabil Transalpina. În plus, se menţiona că se fac diligenţe pentru ridicarea sechestrului asigurator şi demersuri pentru curăţarea pârtiilor, de vegetaţie, programarea reviziilor, aderarea la „Asociaţia Transportatorilor pe Cablu din România”: „În măsura în care totul decurge conform graficului, problema de sănătate publică cu care ne confruntăm şi condiţiile atmosferice ne permit, sperăm ca în jurul datei de 18 decembrie 2020 să putem deschide oficial sezonul de iarnă”.

Domeniul schiabil Transalpina - Vâlcea în sezonul cald Foto Domeniului schiabil Transalpina

De atunci, însă, n-a mai venit nici o veste. În schimb, a reizbucnit scandalul în mediul online, în care mulţi au reclamat existenţa unor „interese obscure ale unora sau altora”, dar şi neputinţa primăriei de a-şi achita datoriile.

Redeschiderea pârtiilor: analiza societăţii civile

Administratorii unei pagini de Facebook „Descoperă Voineasa”, reprezentanţi ai societăţii civile, au făcut o analiză a ceea ce se întâmplă, a problemelor existente şi a consecinţelor acestora.

Analiza, pe care o găsiţi în integralitate AICI, vorbeşte despre marele semn de întrebare pe care-l ridică „sezonul 2020 - 2021, al nouălea la Transalpina Ski Resort”, din cauza unor „motive mai complicate şi mai diversificate”. Acestea pornesc de la pandemie şi de la condiţiile care trebuie asigurate în contextul în care situaţia va permite redeschiderea pârtiilor, continuă cu licitaţia de atribuire a gestionării domeniului schiabil şi cu neputinţa semnării contractului de atribuire, din cauza „clauzei suspensive inclusă, întreaga procedura de atribuire riscând să fie anulată, în caz de neachitare a datoriilor marcate prin sechestru”.

Analiza aminteşte şi de eforturile fostului administrator de a gestiona domeniul, dar şi de presiunea uriaşă asupra Primăriei Voineasa, care s-a trezit singură cu o comoară uriaşă în ogradă, conştientă că este nepregătită pentru a o exploata cum se cuvine.

Domeniul schiabil Transalpina - Vâlcea în sezonul cald; Foto Domeniului schiabil Transalpina

Este menţionat chiar şi dreptul de proprietate, câştigat în instanţă, al Primăriei Vaideeni pentru terenurile / pârtiile / instalaţiile situate în zona golului alpin – teleschi, telescaun, tronson 2 telegondolă.

Analiza aminteşte de „comunitatea locală uşor amorţită, cu păreri împărţite, în expectativă prelungită”, lipsită de iniţiative „care să scoată Voineasa din conul de umbră”, dar şi de „comunitatea practicanţilor sporturilor de iarnă îndrăgostiţi de acest loc şi de potenţialul acestei zone”, care nu ştie încă dacă să-şi facă sau nu planuri de vacanţă pentru această zonă.

„Multe în ecuaţie. Nu ne rămâne decât să sperăm ca lucrurile să se aşeze pe un făgaş normal şi fiecare parte implicată să îşi demonstreze până la capăt bunele intenţii, lăsând la o deoparte propriile interese... Cât despre partea noastră, a celor care aşteptăm zăpada cu nerăbdare, cu căştile, măştile, ochelarii, mănuşile gata de blindaj, cu schiurile şi plăcile cu canturi ascuţite şi tălpi ceruite şi cu dorul de prieteni gata la uşă, nu ne rămâne decât să ne pregătim de start către SRT, căci drumurile ne sunt acum mai bune, inclusiv sectorul de pe Valea Jiului de Est, şoseaua fiind coală acum şi dinspre Petroşani. Ne este dor să revenim în locul care ne-a intrat la suflet din prima - pârtia care ne aşterne lac albastru la picioare, locul unde suntem liberi să gustăm din aerul curat al muntilor şi fericiţi să ne reveden prietenii întru pasiunea sportului în omăt alb”, se încheie analiza reprezentaţilor societăţii civile.

Raiul alb de lângă Lacul Vidra - Domeniul schiabil Transalpina - Vâlcea; Foto Staţiunea Voineasa

„La Voineasa nu s-a vrut să se facă ce trebuia”

Primarul comunei Vaideeni - Vâlcea, cea care a obţinut în instanţă dreptul de proprietate asupra golului alpin aparţinând domeniului schiabil şi prin urmare a tot ce se află pe cele 299,4 hectare în cauză explică detaliat cum stau problemele: „La Voineasa nu s-a vrut să se facă ce trebuia. Pentru că la Voineasa totul a început în parteneriat şi după aceea au început interesele, ambiţiile şi orgoliile. Şi nu se va face niciodată treabă acolo. Voineasa putea să fie Balcicul Carpaţilor. Gândiţi-vă de unde a pornit scandalul de la bun început, când s-a dat pârtia spre exploatare, 4 – 5 luni (în primul an - n.r.). deşi nu era terminată, finalizată. De ce nu l-au lăsat pe constructor să administreze domeniul pe cinci ani, ca să nu mai perceapă dobânzi şi penalităţi? Şi după cinci ani venea momentul zero, când îţi dă garanţie şi restul. Dar îi dai cinci ani, perioadă în care să poată exploata domeniul vara şi iarna şi să dezvolte şi zona... Nu mai intru şi în alte detalii”, a declarat pentru „Adevărul”, Daniel Achim Băluţă.

„Nişte băieţi încearcă să pună mâna pe domeniu”

Acesta ne-a menţionat despre interesele obscure pe care le-ar avea unii, precizând că „nişte băieţi din zonă încearcă să pună mâna pe domeniu” şi care, în ciuda documentului de proprietate al comunităţii din Vaideeni asupra golului alpin de la SRT „au cerut revizuirea dosarului”.

„Avem o hotărâre definitivă şi irevocabilă, prin care se recunoaşte că terenurile aparţin Vaideeni-ului, nu Voinesei, din 1945. Voineasa, administrativ – teritorial, acolo e abia din 1968, până atunci a fost Plasa Novaci. În 1968, când s-a făcut Lacul Vidra, aceste zone au intrat în judeţul Vâlcea şi în administrarea, nu în proprietatea, comunei Voineasa. Atunci, limita cu Sibiul, de pe Lotru, s-a mutat sus pe coronamentul munţilor, la fel şi limita cu Gorjul. Până în 1968, acolo nu exista judeţul Vâlcea. Au dreptul să ceară revizuirea, dar trebuie să vină cu documente noi. Au luat nişte hârtii de la Romsilva şi încearcă să blocheze în continuare dezvoltarea zonei. Pentru că atâta timp cât sunt litigii acolo, fonduri europene nu pot fi accesate. Încearcă tot felul de artificii să blocheze acolo. O mentalitate rudimentară”, a mai menţionat primarul.

Parcarea de la Ski Resort Transalpina - Vâlcea; Foto Gabriel Laczko

Valoarea datoriei primăriei, mai mare decât cea vehiculată

Despre valoarea reală a datoriilor Primăriei Voineasa către ACOMIN Deva a vorbit şi preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, care a lăsat să se înţeleagă că aceasta ar fi mult mai mare decât ce se vehiculează în mediul online: „Cuantumul datoriei către constructor /administrator sechestru este de circa 19.000 lei plus cheltuieli de executare de circa 35.000 lei, deci un domeniu schiabil realizat printr-o investiţie publică de circa 35.000.000 euro stă blocat pentru circa 54.000 lei”, se precizează într-un comentariu la analiza din online.

„Când cineva nu vrea să rezolve o problemă, dă vina pe Consiliul Judeţean... Asigur de toată deschiderea mea, oferind consultanţă Primăriei din Voineasa... Nu Consiliul Judeţean administrează acea pârtie (Consiliul Judeţean s-a aflat la început într-o asociere cu Primăria Voineasa, din care a ieşit la scurt timp după darea în folosinţă a domeniului schiabil – n.r.). Situaţia o să o rezolvăm, nu stăm în 19.000 de lei... Dacă vom avea aceşti bani... şi dacă este legal...”, a declarat Constantin Rădulescu la o televiziune locală.

