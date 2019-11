VIDEO Românul lăsat pe drumuri de doi tineri care i-au cheltuit toţi banii din cont în câteva ore: „Şi fostei soţii i-au dispărut din bancă 32.000 de lire sterline“

Cu un card în mână aferent unui cont care nu le aparţinea, Albert, însoţit de cele mai multe ori de Andrei, a ”spart” aproape 30.000 de lire în doar câteva ore, cumpărând bijuterii din aur, cosmetice scumpe şi accesorii de la magazine de lux precum Louis Vuitton sau Dolce&Gabanna. Nimeni nu a sesizat că ceva este în neregulă decât atunci când titularul contului bancar a văzut, absolut întâmplător, cum îi dispar banii din cont.

În prezent Albert Mihăilescu este cercetat de DIICOT Ploieşti, fiind arestat preventiv. În cazul lui Andrei, deocamdată nu se poate dovedi vreo vinovăţie, susţin surse judiciare.

Cum să cheltui o avere într-o noapte

Capul răutăţilor pare să fie Albert Mihăilescu. Anul trecut, mai exact în septembrie 2018, Albert a cumpărat de la Ştefan Richită o casă pe care a plătit 67.000 de lire sterline. Proprietarul casei se afla în divorţ, astfel că suma a fost împărţită în două, iar contravaloarea locuinţei a fost plasată în două conturi separate, unul deschis pe numele lui Ştefan Richită şi altul, pe numele fostei soţii. Tranzacţia a fost făcută în lire sterline.

La puţin timp după vânzarea casei, Ştefan Richită a observat cu stupoare că în contul său nu mai are decât foarte puţini bani şi a început să facă verificări pe cont propriu. Aşa a aflat că tânărul căruia îi vânduse casa pusese mâna pe cardul său bancar şi cheltuise totul într-o noapte.

Andrei şi Albert, surprinşi de camera video a unui magazin de bijuterii dintr-un mall ploieştean. Cei doi au cheltuit mii de lire sterline pe bijuteri din aur şi accesorii de lux

Ştefan Richită a acceptat să povestească în amănunt pentru „Adevărul“ cum a ajuns să rămână şi fără casă şi fără bani dintr-o neglijenţă.

”În prezenţa noastră, suma din cont se diminua”

”Am avut un anunţ pe OLX şi pe alte site-uri de imobliare, în care anunţam că vând casa de la Boldeşti Scăieni. Am fost contactat de Mihăilescu Mihaela (mama lui Albert Mihăilescu - n.r.) cu domiciliul în Anglia. Ne-am înţeles asupra sumei de bani pentru vânzare, apoi a fost momentul în care am ajuns la notar. Împreună cu fosta soţie am deschis două conturi de lire sterline în care să fie virate sumele de bani - pentru mine 27.500 de lire, iar în contul fostei soţii 32.000 de lire sterline. Nu au fost probleme la tranzacţie, am făcut verificarea la bancă, mi s-a confirmat că banii au ajuns în conturi. În acel moment, am cerut reprezentanţilor băncii şi o soluţie, un sfat prin care să pot să am cel mai bun schimb valutar. Am fost sfătuit să îmi deschid un cont în RON, urmând apoi să fac la orice sucursală a băncii o licitaţie de schimb valutar pentru suma de 27.500 de lire. Am primit un card aferent contului în RON. Apoi după două zile, a trebuit să plec la Bistriţa. Tot acolo am fost la bancă să verific ce curs şi ce mi se poate oferi. Atunci am constatat că nu mai am niciun ban în contul de lire, iar în contul de RON mai este o sumă destul de mică şi care, în prezenţa noastră, se diminua dispărând 2000 de RON. Atunci pe loc am făcut blocare de card”, povesteşte Ştefan Richită.

Ştefan a luat urma banilor cheltuiţi, folosindu-se de extrasul de cont, şi a ajuns la magazinele din Ploieşti unde au fost cheltuiţi banii săi. A aflat astfel că exact fiul femeii care tocmai îi cumpărase casa îi cheltuia degajat banii împreună cu prietenul său. I-a văzut pe camerele de supraveghere puse la dispoziţie de magazinele din mall-urile din Ploieşti unde cei doi şi-au făcut de cap.

”Ieşea dintr-un magazin şi intra într-altul după câteva minute”

”Eu avusesm o înţelegere cu Albert să mă lase să mai stau în casa vândută câteva săptămâni, ca să pot să-mi mut lucrurile în linişte. El avea cheia şi putea intra oricând în casă. Probabil că a scotocit prin lucrurile mele şi a găsit cardul pe care îl pitisem, am crezut eu, într-un teanc de acte, într-un dulap. Am avut siguranţa şi nu mi-a trecut niciun moment prin cap că acel card poate fi periculos atâta vreme cât era zero contul, gol, iar singura operaţiune care credeam că se poate face cu el este doar acea licitaţie de schimb valutar dintr-un cont într-altul. Ei, n-a fost aşa. A avut cardul, a avut PIN-ul şi a cheltuit tot. Pur şi simplu în câteva ore: Se vede pe extrasul de cont. Ieşea dintr-un magazin şi intra într-altul, la interval de câteva minute. Cel mai mult a cheltuit pe bijuterii din aur, dar a plătit şi operaţia unui câine la un cabinet veterinar”, povesteşte Ştefan.

A încercat o împăcare amiabilă

Într-o primă fază, bărbatul păgubit a încercat o împăcare pe cale amiabilă cu Albert. I-a dat acestuia un răgaz de două săptămâni să-i restituie banii, chiar a făcut şi o înţelegere notarială. Evident, tânărul nu şi-a respectat înţelegerea, iar Ştefan Richită a cerut ajutorul DIICOT.

Banii din contul soţiei, extraşi în baza unei împuterniciri notariale false

Recent, Ştefan Richită a aflat că nu doar el fusese victima lui Albert, ci şi fosta lui soţie. Felul în care Albert şi prietenul său au intrat în posesia banilor aflaţi în contul femeii este cel puţin ciudat.

”Din spusele fostei soţii şi ei i-au dispărut din bancă 32.000 de lire sterline. Am aflat din puţine informaţii pe care le am, că aceşti bani au fost extraşi pe baza unei împuterniciri notariale, bănuiesc că falsă, în care au fost implicaţi cei doi, cel puţin cei doi”, spune Ştefan.

Acesta a precizat că fosta soţie a reuşit să reintre în posesia banilor, pentru că în cazul ei banca şi-a asumat vina şi a restituit suma cheltuită ilegal de Albert Mihăilescu.

Întrebat cum a fost posibil ca banca - una dintre cele mai prestigioase din România - să accepte tranzacţii cu sume atât de mari fără ca titularul de cont să solicitate acest lucru, ci o persoană care s-a prezentat la ghişeu cu o împuternicire probabil falsă, Ştefan Richită susţine că nu are nici o explicaţie din partea reprezentanţilor băncii.

”O întrebare la care nici acum nu am primit un răspuns oficial în urma sesizărilor făcute şi către bancă şi către OPC. Am discutat cu reprezentanţi ai băncii, nimeni nu a ştiut să-mi spună”, susţine Ştefan Richită.

Ştefan Richită a rămas fără casă şi fără bani, dar cu un teanc de acte cu care se plimbă de la o instituţie la alta în speranţa că îşi va recupera banii FOTO Diana Frîncu

Acesta are totuşi o suspiciune şi se întreabă dacă nu cumva cei doi escroci au avut un complice la bancă. În acest sens, Ştefan Richită a depus o plângere la Poliţia Capitalei şi acuză banca de favorizarea infractorului.

”Albert mi-a spus că a fost angajat al băncii şi că ştie tot ceea ce trebuie să facă, toate procedurile”, susţine Ştefan Richită.

Se pare că Albert nu este la prima ispravă de acest fel. În urmă cu două zile, DIICOT Ploieşti a dat publicităţii un comunicat de presă în care anunţa că doi bărbaţi din Prahova au reuşit, folosindu-se de tehnologia modernă, să cheltuie sume uriaşe din conturile altor persoane. Cei doi sunt cercetaţi acum pentru fraudă informatică şi operaţiuni ilegale cu dispozitive informatice, unul dintre ei fiind Albert Mihăilescu. Pe numele lui a fost deja emis mandat de arestare preventivă. În acelaşi caz este cercetată sub control judiciar o tânără, Valentina Lazăr, care este sora lui Andrei Lazăr. Există informaţii conform cărora Albert Mihăilescu a mai făcut cel puţin trei victime profitând de vulnerablitatea tranzaciilor bancare prin internet.



Potrivit Diicot, „în cauză există suspiciunea rezonabilă că, la data de 29.09.2019, unul dintre suspecţi a apelat serviciul de relaţii cu clienţii al unei companiei telefonice şi recomandându-se ca fiind persoana vătămată, a solicitat portarea numărului de telefon ce-i aparţinea acesteia, pe o altă cartelă SIM, făra număr.

Ulterior, în aceeaşi zi, aflându-se în posesia numărului de telefon al persoanei vătămate, a apelat serviciul de relaţii cu clienţii al unei unităţi bancare şi, atribuindu-şi identitatea persoanei vătămate, a solicitat şi obţinut de la reprezentanţii acesteia resetarea parolei de acces pentru aplicaţia de internet banking, noua parolă fiind transmisă prin SMS.



Ştefan Richită a depus o plângere şi împotriva băncii pe care o consideră complicele celor doi tineri care i-au furat banii din cont FOTO Diana Frîncu

Ce spune DIICOT

Fiind în posesia datelor de logare la aplicaţie, suspectul, fără drept, a efectuat conversia sumei de 9.000 euro în lei, în contul persoanei vătămate, după care a transferat la data de 29.09.2019 din acelaşi cont, sumele de 23.000 lei, respectiv 20.000 lei, într-un alt cont bancar deschis la aceeaşi unitate bancară.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat faptul că, în perioada 27-29.09.2019, suspecţii au prejudiciat şi alte două persoane, folosind acelaşi mod de operare, valoarea totală a prejudiciului cauzat ridicându-se la suma de 231.500 lei. Pentru a nu fi depistaţi, sumele de bani obţinute din activitatea infracţională au fost folosite de către suspecţi pentru cumpărarea mai multor bunuri de lux, cu valoare mare, aceştia identificând persoane care aveau postate spre vânzare, pe site-uri specializate, astfel de bunuri. Sub pretextul că sunt adevăraţii titulari ai conturilor, suspecţii au efectuat transferurile financiare în conturile bancare aparţinând vânzătorilor, primind în schimb bunurile. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 22 de telefoane mobile şi cartele SIM, 16 sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor informatice, 15 ştampile şi dispozitive de aplicare a timbrului sec, deţinute fără drept, înscrisuri şi suma de 3.040 euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 2 persoane”, se arată în comunicatul DIICOT.

Albert şi-ar fi ”cumpărat” un Maseratti fără să plătească un leu din buzunarul lui

Albert Mihăilescu este un personaj cunoscut procurorilor ploieşteni. Este apreciat drept un tip extrem de inteligent, absolvent de Drept şi, potrivit spuselor lui Ştefan Richită, fost angajat în sistemul bancar.

În 2017, a devenit celebru după ce a reuşit să intre în posesia unui autoturism de lux (Maserati), fără să plătească niciun leu, folosindu-se de aceeaşi vulnerabilitate a ceea ce oferă internet bancking, spun surse judiciare.

Albert Mihăilescu este trimis în judecată deja în dosarul în care victimă este Ştefan Richită, iar în prezent procurorii DIICOT au deschis un nou dosar penal şi verifică noua activitate infracţională a tânărului din Ploieşti.