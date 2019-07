Petre Drăghici, elev de zece la Bac: „Mai mult decât această notă contează cu ce rămâi“

Nici el nu va rămâne în România pentru a-şi continua şcoala, ci a ales Universitatea Warwick din Anglia unde se va specializa în domeniul economiei.

În altă ordine de idei, colegiul ploieştean ”Mihai Viteazul” înregistrează un record al ultimilor zece ani cu şase medii de zece obţinute de elevi ai acestei şcoli la o singură sesiune de bacalaureat.

Într-un interviu acordat pentru ”Adevărul”, Petre Drăghici a mărturisit că pentru el nu nota a contat, ci informaţia pe care a asimilat-o în timpul studiului intens.

Adevărul: Probabil că la fel ca şi colegii tăi de generaţie care au fost notaţi cu zece la BAC, vei pleca la studii în străinătate

Petre Drăghici: Da. Am ales să plec să studiez afară. Am fost admis în Anglia, iar prima opţiune este Unviersitatea Warwick unde mă voi specializa în economie.

Ciudată alegere, având în vedere că cei mai mulţi dintre colegii tăi aleg domeniul IT

Asta este ceea ce m-a atras pe mine de mic pentru că mi se pare interesant să studiezi modul în care circulă bunurile şi resursele şi pur şi simplu mă atrage domeniul de studiu. Eu nu am ales să studiez domeniul economic pentru că vreau o anume carieră, ci pur şi simplu pentru că vreau să învăţ în domeniul ştiinţei respective. Nu mi-am făcut planuri pe termen lung. Eu sunt de părere că este mai bine să-mi planific viaţa pe etape, să-mi dau seama ce doresc să fac pe măsură ce trec prin aceste etape.

Cât ai lucrat pentru zecele de la BAC?

Am muncit destul de mult, clar în acest ultim an a fost mai greu, am dedicat mai mult timp studiului pentru şcoală, dar în acelaşi timp am avut şi nişte profesori extraordinari cărora trebuie să le mulţumesc. Totuşi am avut şi timp liber, nu pot să spun că mi-am petrecut zece ore pe zi stând la birou. Consider că este important să ai şi timp de relaxare, dacă îţi doreşti să ai o aşa notă mare, pentru că fără timp de liber pentru tine nu poţi învăţa eficient şi nu poţi ajunge la o performanţă notabilă.

Ce le spui colegilor care au ales să nu se prezinte la examenul de Bacalaureat

Eu cred că au făcut o greşeală pentru că până la urmă, dacă tot ai fost înscris la examen, nu văd de ce nu ai merge acolo, să dai tot ce poţi, chiar dacă consideri că nu ai învăţat suficient. Poate nu reuşeşti să iei examenul, dar cred că ai putea să mergi acolo unde s-ar putea să fii surprins de cât ai asimilat în anii de şcoală şi câte ştii. Mi se pare că nu merită să iroseşti şansa aceasta.

Sunteţi patru colegi din Colegiul ”Mihai Viteazul” care aţi luat zece la Bac. Vă întâlniţi, faceţi o petrecere?

Nu am apucat să discutăm despre asta, doar ne-am felicitat. Poate facem un fel de petrecere, cred că ar fi frumos să ne bucurăm de performanţa aceasta.

Părinţii tăi ce au spus? Cum au primit vestea?

Au fost foarte mândrii de mine. Se aşteptau să iau o notă mare, ştiau că mi-am propus să iau zece sau măcar o notă mare, dar tot au fost plăcut surprinşi şi au fost foarte entuziasmaţi ca şi mie de altfel

Speram să iau o medie bună, dar nu mă aşteptam să fie chiar zece zero zero

Cum aia aflat că eşti printre cei 177 de absolvenţi de liceu din ţară cu media zece la Bac?

Mama a aflat înaintea mea. Ea a stat mai mult pe site decât mine. Am fost foarte entuziasmat, dar nu pot să descriu momentul. Chiar am fost fericit pentru că ştiam că am muncit pentru lucrul acesta.

Ce înseamnă pentru tine zece la BAC?

La evaluarea naţională tot media zece am avut, dar în liceu nu am luat nota macimă chiar în fiecare an. Nici nu consider că este până la urmă atât de important să ai note perfecte întotdeauna. Atâta timp cât tu ştii că munceşti şi că înveţi ceva din materia pe care o faci la şcoală cred că asta contează mai mult

Acesta să fie mesajul tău către colegii de liceu care vor susţine Bac-ul la anul: <<Mai mult decât acel zece contează cu ceea ce rămâi>>

Da, eu aşa aş spune

Cum ai simţit anii de liceu, concurenţa, efortul studiului intens. Ai ceva să reproşezi şcolii în general?

Nu cred. Concurenţă acerbă nu pot spune că am avut, ba chiar cred că la noi în liceu există o concurenţă pozitivă, dacă pot spune aşa. Există o mentalitate de concurenţă care mai degrabă ne înpinge să fim mai buni decât să fim invidioşi unii pe alţii şi nu cred că am ce să reproşez. Cel puţin în liceul în care am fost eu am avut parte de un mediu bun şi din punct de vedere al colegilor şi al profesorilor.

Ai fost un abondat al concursruilor şcolare, al olimpiadelor în timpul liceului?

Nu am participat la concursuri şi olimpiade şcolare, în schimb m-am ocupat foarte mult de dezbateri. În clasa a zecea am făcut parte din lotul naţional de dezbateri şi am participat la mai multe concusuri naţionale şi internaţionale.

Ce-ţi doreşti să faci în viitor. Ce carieră te atrage mai mult?

Nu ştiu să spun acum, pentru că niciodată nu mă gândesc aşa de departe în viitor. Acum ce ştiu sigur este că vreau să merg să studiez economie. După ce reuşesc şi lucrul acesta o să mă gândesc ce vreau să fac mai departe.

Ai emoţii înainte de plecarea în Anglia?

Voi pleca la sfârşitul lunii septembrie pentru că pe 1 octombrie încep cursurile. Am emoţii într-un fel pentru că mă aştept să fie o schimbare radicală şi să fie nevoie de ceva efort de adaptare din partea mea, pentru că o să fie un mediu străin, oameni străini, o limbă străină, un sistem de învăţământ foarte diferit. Cred că va trebui să-mi revizuiesc modul la care mă raportez la mediul din jurul meu şi modul în care muncesc. Mă aştept să am mult mai mult de muncă decât am avut în timpul liceului.

