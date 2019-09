Bihoreanul care a absolvit Şcoala de Poliţie de la Câmpina cu cea mai mare medie din istoria unităţii. „Nu am intrat cu gândul să termin primul...“

Cosmin Satmari termină cursurile Şcolii de Poliţie de la Câmpina pe 20 septembrie, cu media 9.98, un record absolut. Potrivit conducerii unităţii de învăţământ, este cea mai mare medie obţinută vreodată de un agent de poliţie de când fucţionează această şcoală.

La doar câteva sutimi distanţă, s-a poziţionat Adelina Dună, o vâlceancă de doar 20 de ani, care termină cursurile aceleiaşi şcoli cu media 9.91, o performanţă greu de egalat. Fiind o mână de om, nu mai mare de 1.60, Adelina a avut mari probleme la sport. Aici a obţinut o notă de 7 care i-a stricat media în final, deşi la celelalte materii a avut numai 10.

A vrut să devină poliţist, impulsionată de mică de tatăl ei, care a încercat şi el, cu ani în urmă, să devină poliţist, dar fără succes. Adelina a intrat a zecea în şcoală, în sesiunea din toamna anului trecut, luptându-se să rămână pe un loc fruntaş. A avut ambiţie. Pentru că înălţimea nu o ajuta deloc să treacă testul sportiv, şi-a cumpărat o ”capră” pentru sărituri pe care a exersat până la epuizare.

”Capra”, obstacolul de netrecut chiar şi pentru candidate care au făcut sport de performanţă, n-a împiedicat-o pe micuţa Adelina să-şi regăsească numele pe lista concurenţilor admişi. Deşi notele din timpul şcolii o califică şi pe ea pentru ”postul” de şef de promoţie, recunoaşte supremaţia colegului ei din Bihor: ”El e şeful”

Liderul absolut va lucra la IPJ Arad

De fel din Beiuş, judeţul Bihor, Cosmin Satmari are 32 de ani şi a absolvit în urmă cu opt ani cursurile Universităţii de Vest din Timişoara, unde s-a specializat în ştiinţe economice. Imediat după terminarea masterului, Comsin a lucrat în domeniul bancar, însă în primăvara anului trecut a decis că a venit vremea să facă o schimbare de carieră. A luat totul de la zero şi a început să se pregătească pentru admiterea la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. O decizie dificilă şi riscantă, având în vedere că el este specialist în materii exacte, iar gramatica limbii române, probă de bază la admitere, nu o mai studiase din gimnaziu. A fost admis cu 90 de puncte, dintr-un maximum de 100.

Cosmin a continuat să facă performanţă şi în şcoală, gândul lui fiind unul singur, să termine cursurile cu o medie bună care să-i permită să-şi poată alege un post cât mai aproape de casă. La finalul şcolii, repartiţia absolvenţilor se face în ordinea mediilor, iar prioritate la alegere au cei care au obţinut cele mai mari note.

”Nu am intrat cu gândul să termin primul, am luptat să prind o repartiţie bună, pentru asta am luptat. Nu neapărat acasî, în Bihor, dar o repartiţie într-o structură bună a Poliţiei, poate la serviciul economic, pentru că sunt absolvent de ASE şi-mi doresc foarte mult să ajung să lucrez la Poliţia Economică”, a explicat Cosmin Satmari.

Pentru că este şef de promoţie, Comsin îşi putea alege să lucreze în orice colţ de ţară unde au fost locuri disponibile, de la Bucureşti până la Constanţa sau Cluj. A decis însă că pentru moment este bine să fie cât mai aproape de casă, astfel că va merge la IJP Arad.

Adelina Dună, alături de ”şeful” Cosmin Satmari

Cât despre performanţa lui unică pentru istoria şcolii de la Câmpina, Cosmin spune că a meritat fiecare moment sacrificat, departe de familia şi de copilul său de doar cinci ani.

Greşeala care l-a despărţit de nota zece

”Cea mai mare provocare a mea a fost să iau la toate materiile note bune, adică să încerc să rămân constant. Pentru asta am rămas în şcoală toate weekendurile şi am învăţat. Nu puteam să merg acasă. Era şi departe, dar nici nu m-aş fi putut concentra pentru că aş fi stat cu copilul. A fost un sacrificiu de câteva luni, perioadă în care m-am axat doar pe studiu şi a meritat. Faptul că m-am axat foarte mult pe învăţat a compensat cât de cât dorul de casă şi de băiat”, spune Cosmin.

Pe Cosmin l-a despărţit de media maximă o greşeală pe care, astăzi, spune detaşat, că nu o va uita niciodată.

”Am luat un singur 9 la tactică poliţienească, iar la evaluare am luat 9.70 la Drept. Acestea au fost singurele note de 9. Am greşit la o întrebare care era legată de procuror, dacă poate să dispună prin ordonanţă să se ceară scuze public şi n-am ştiut. Acum nu mai uit niciodată asta. Procurorul poate dispune unui inculpat să ceară scuze public persoanei vătămate”, povesteşte Cosmin.

„Dacă nu trag tare în şcoală, apoi degeaba mai speră“

Spre deosebire de colegii din generaţiile anterioare, absolvenţii care termină cursurile în septembrie 2019 au avut parte de câteva intervenţii în materia pentru cursul de Investigaţii Criminale. Au fost ore care s-au axat exclusiv pe subiectul legat de persoanele minore date dispărute în condiţii suspecte.

”Este o temă de actualitate şi exact acest subiect mi-a picat şi mie la proba teoretică la examen. Am ştiut, am învăţat-o. Trebuia să spun criteriile prin care se poate stabili dacă este o dispariţie în condiţii suspecte sau nu. Am avut două lecţii legate de acest subiect, chiar am discutat foarte mult în şcoală pe tema aceasta legată de persoanele dispărute, minori în special”, mai spune Cosmin.

Pentru viitorii săi colegi care vor începe şcoala în iarna anului viitor, Cosmin Satmari are un sfat: ”Să fie ambiţioşi, să renunţe pe perioada şcolarizării la anumite plăceri pentru că merită să tragă tare să înveţe, iar la final să culeagă roadele. Dacă nu vor trage acum, apoi degeaba mai speră. Poliţia este o mare responsabilitate tocmai pentru că noi suntem responsabili faţă de comunitate în momentul în care încercăm să ne facem serviciul”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: