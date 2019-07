Topul celor mai bune bancuri cu elveţieni

- De ce nu se ascultă manele în Elveţia?

Pentru că n-au duşmani.

Când Dumnezeu a creat Elveţia, i-a întrebat pe elveţieni:

-Voi ce vreţi?

Fără să ezite, un elveţian a spus:

-Foarte mult lapte!

Şi aşa a fost.

După câteva zile Dumnezeu, curios, l-a întrebat pe acel elveţian:

-Este bun laptele vostru?

-Cel mai bun, încearcă!

Dumnezeu a gustat şi a văzut că este într-adevăr foarte bun. Apoi l-a întrebat pe elveţian:

-Mai doreşti şi altceva?

Din nou, fără să ezite, elveţianul a răspuns:

-Da, Doamne. Patru franci pentru laptele pe care l-ai băut!

O pereche de elveţieni, ceva mai în vârstă, soseste în concediu pe un aeroport londonez. Ei iau un taxi pentru a ajunge la hotel.Drumul până în oraş durează ceva mai mult şi şoferul de taxi se gândeşte să-şi întreţină oaspeţii făcând puţină conversaţie.

El îi întreabă pe cei doi: ”Where are you from?”

Bărbatul raspunde: “We are from Switzerland.”

Soţia, care nu ştie o boabă engleza, întreabă:“Ce a spus?”

El: “Ne-a întrebat de unde venim şi eu am răspuns că venim din Elveţia”.

După o vreme şoferul întreabă din nou: “And where do you live in Switzerland?”

El: “We live in Basel.”

Soţia din nou: “Ce a spus?”

El: (puţin iritat) “A întrebat unde locuim în Elvetia şi eu am spus că locuim în Basel.”

Şoferul spune: “Oh, my god, in Basel I had the worst fuck in my life!”

Soţia: “Ce a spus?”

El: “A spus că te cunoaste!”

Un elveţian - un bancher.

Doi elveţieni - o gardă.

Trei elveţieni - un neamţ, un francez şi un italian.

