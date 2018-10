Topul artiştilor cu cele mai multe premii Grammy

Pe primul loc în acest top inedit este dirijorul de origine maghiară Georg Solti, decedat în 1997 la 84 de ani. De-a lungul anilor, acesta a obţinut nu mai puţin de 31 premii Grammy.

Regretatul dirijor Georg Solti este urmat în clasament de faimosul artist şi producător Quincy Jones, care a obţinut 27 de premii Grammy la 10 categorii în cariera sa prodigioasă. Solista country Alison Krauss a obţinut şi ea 27 premii Grammy, ca şi Quincy Jones.

Compozitorul şi dirijorul francez Pierre Boulez a obţinut în cariera sa 26 de premii Grammy. Pierre Boulez a încetat din viaţă în 2016.

Celebrul pianist şi compozitor Vladimir Horowitz a obţinut nu mai puţin de 25 de premii Grammy şi are cinci înregistrări în Grammy Hall of Fame.

Îndrăgitul artist Stevie Wonder este singurul artist din istoria Premiilor Grammy care a primit cinci sau mai multe trofee în trei ediţii diferite. Stevie Wonder are în palmares 25 de premii Grammy.

Autor al unor coloane sonore pentru filme de top precum Fălci, Războiul Stelelor sau Lista lui Schindler, compozitorul John Williams a obţinut 24 de premii Grammy. Şase dintre acestea au fost primite pentru coloana sonoră a seriei Războiul Stelelor.

Îndrăgita Beyoncé nu avea cum să lipsească din acest top. Vedeta americană a obţinut până acum 22 de premii Grammy şi a strâns în cariera sa nu mai puţin de 63 de nominalizări la Grammy, mai mult decât oricare altă artistă.

Tot 22 de premii Grammy au în palmares compozitorul jazz Chick Corea şi celebra formaţie U2.